Редчайший в мире Dodge Durango Shelby SP360 выставили на продажу

Очень редкий вариант внедорожника оснащён 5,9-литровым V8 с нагнетателем мощностью 360 л.с.

Фото: BJ Motors BJ Motors

На продажу на Ebay выставили невероятно редкий Dodge Durango Shelby SP360 1999 года. Таких внедорожников было выпущено всего 300 штук, что делает эту модель гораздо более редкой, чем Durango SRT Hellcat.

Основные отличия: SP360 расшифровывается как Super Pursuit 360. Он был доступен только в синем цвете Viper Blue с белыми полосами. Узнать SP360 можно также по пятиспицевым колёсным дискам Daytona. Но главное отличие всё же заключалось в двигателе.

Под капотом располагался 5,9-литровый Magnum V8 с нагнетателем Kenne Bell, который выдавал 360 лошадиных сил. Он сочетался с четырёхступенчатой автоматической коробкой передач, которая передавала крутящий момент на задние или на все четыре колеса.

К цифрам: Внедорожник разгонялся с места до 96 км/ч за 7,1 секунды. Максимальная скорость составляла 228 км/ч.

Шасси: Подвеска DJM использовала более жёсткие амортизаторы, а также другие реактивные тяги и пружины, уменьшающие дорожный просвет. Компания Stillen предлагала опциональную модернизацию тормозов - шестипоршневые суппорты AP Racing.

Салон: Внутри было два ряда сидений, потолок обшит алькантарой, а местами установлены вставки из карбона. Как спереди, так и сзади были установлены ковшеобразные сиденья Cerullo XR с вышитым именем Кэрролла в истинной манере Shelby.

На заднем сиденье пассажиры могли наслаждаться лучшими автомобильными развлечениями 90-х годов в виде DVD-плеера, на котором можно было смотреть "Матрицу" в великолепном разрешении 480p.