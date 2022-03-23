Что осталось от японского качества? Тест-драйв Toyota Cresta X100

«Тойота Креста» в 100-м кузове – автомобиль, можно сказать, легендарный. Он редко встречается в европейской части России, но до сих пор популярен среди поклонников модели. Впрочем, как и соплатформенные Toyota Mark II и Chaser, от которых «Креста» отличается не так уж сильно.

Фото: АвтоКод АвтоКод

Пятое поколение Х100 выпускалось с 1996 по 2001 год. Оно стало последним у модели – больше Cresta не производили.

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Насколько хорош автомобиль и взял бы я его себе, с этими вопросами я отправился на тест-драйв. Итоги – в конце материала.

Какая Toyota Cresta на тест-драйве

На тест-драйве «Тойота Креста» 1997 года. До этого у владельца были самые разные автомобили – от Daewoo Matiz до дизельного Toyota Mark II. Последнюю машину – Opel Omega – автолюбитель хотел сменить на большое, комфортное авто, желательно с автоматической коробкой передач и обязательно с электроприводом водительского кресла. И такой вариант нашелся. «Тойота Креста» оказалась в очень хорошем состоянии для своего возраста, да еще и продавалась по адекватной цене. Текущий собственник, как показывает проверка через сервис avtocod.ru, стал пятым владельцем авто.

О покупке владелец нисколько не пожалел. Машина дарит только положительные эмоции и не доставляет проблем с поломками. За время эксплуатации хозяин поменял дроссельную заслонку из-за плавающих оборотов и произвел тюнинг: установил распорку сзади для улучшения жесткости кузова, ступицы от «турбовой» версии, новые амортизаторы и более легкие тормозные диски. В салоне заменил акустику, вместо прежнего ковролина постелил более темный, от комплектации Tourer V.

В будущем владелец планирует заменить лобовое стекло и полностью перекрасить автомобиль. Все-таки возраст машины дает о себе знать – на передних и задних крыльях есть ржавчина, местами по кузову облез лак. Плюс до этого были установлены тюнинговые пластиковые пороги, под которые забивались грязь и реагенты, ускорившие процесс ржавления. Так что хозяину «Кресты» есть куда приложить руки, но, несмотря на это, расставаться с машиной в ближайшее время он не планирует.

Что по технике: есть ли претензии к мотору и коробке

Двигатели на «Тойоту Кресту» ставились самые разные: пять вариантов бензиновых и один дизельный. У нашей Toyota Cresta – мотор 2,0 1G-FE. Этот простой шестицилиндровый «движок» (140 л. с.) считается чуть ли не эталоном надежности. Его даже относят к категории «миллионников». У него действительно очень большой ресурс, о чем говорят многочисленные отзывы.

Конструктивно мотор считается наиболее простым и ремонтопригодным и серьезно отличается от 1G-FE BEAMS (160 л. с.), в котором больше электронной начинки. Если большая мощность не нужна, то двухлитровая Toyota Cresta в 100-м кузове будет оптимальным выбором. Останется только вовремя менять масло и следить за состоянием ремня ГРМ.

К автоматической четырехступенчатой коробке передач тоже нет никаких претензий. Она считается надежной, главное – не забывать менять масло. Так что если пробег в 292 тыс. км на одометре нашей «Кресты» настоящий, то она еще долго будет радовать своей надежностью.

Как выглядит салон «Тойоты» 1997 года

Внутри «Тойоты Кресты 100» – типичный японский автомобиль своего времени. В дизайне салона нет чего-то выдающегося. Он похож на все остальные «Тойоты» тех лет, но находиться внутри очень приятно. Вокруг вас качественные материалы, мягкий пластик на передней панели и дверных картах. А какие здесь удобные велюровые кресла! Сейчас такого уже не встретишь: даже премиальные бренды экономят, делая салоны из жесткого пластика и экокожи.

АвтоКод

АвтоКод

На заднем ряду места хватает, сидится удобно. Единственное – туда немного некомфортно залезать: машина низкая, в сравнении с современными авто, и дверной проем не очень широкий.

Багажник большой, влезает много всего. Раньше здесь был сабвуфер, который съедал много места. А еще у багажников многих «Тойот» есть один нюанс. Из-за расположения топливного бака невозможно сложить задние сиденья, соответственно, перевезти какой-то объемный груз на «Кресте» не получится.

Как едет настоящая «Тойота»

На ходу мне «Креста» понравилась: едет очень комфортно и мягко, как и ожидаешь от большого японского седана. Обратил внимание на шумоизоляцию – она тут на высоком уровне. В новых автомобилях на «шумке» стали часто экономить.

А какой тут приятный звук мотора! Когда нажимаешь на педаль газа, кажется, что под капотом стоит какой-нибудь V8. Появляется приятное басовитое урчание, которого и не ожидаешь от «Тойоты Кресты» 2,0.

Разгоняется седан плавно и в целом располагает к спокойной езде. В принципе, 140 сил машине хватает. Паспортный разгон до сотни – 11 секунд, что довольно неплохо. Средний расход топлива – около 13 л / 100 км. Для тех, кому динамики нужно больше, предлагались и более мощные моторы, в том числе легендарные 1JZ-GTE на 280 сил.

Из недостатков конкретно нашей «Кресты» можно отметить только рулевое управление. В нем есть небольшой люфт, на повороты руля машина реагирует немного с запаздыванием. Возможно, дело в насосе гидроусилителя либо в самой рулевой рейке. В остальном на ходу машина очень приятная, ездить в городе и по трассе на ней комфортно. Но, как и с любым праворульным автомобилем, есть нюансы при обгоне на двухполосных дорогах. Также бывают сложности на платных парковках со шлагбаумом: нужно тянуться через пассажирское кресло либо выходить из автомобиля. По большому счету, все это мелочи, ведь «Креста» дарит очень приятные эмоции и ощущения от вождения.

Даже клиренс здесь вполне приличный – 155 мм. Проблем с проходимостью владелец не испытывает. По его словам, главное – подобрать правильную резину. А зимой на заднем приводе можно хорошенько «позажигать», если есть такое желание.

Купил бы я себе «Кресту»

Наверное, еще пару лет назад я бы однозначно ответил «нет» на вопрос о покупке Toyota Cresta 100, потому что слегка предвзято относился к праворульным авто. Мне казалось, что они неудобны в вождении, да и правый руль – исчезающий вид на наших дорогах. Но в последнее время поездил на нескольких праворульных машинах и не испытал сильного дискомфорта. Плюс понял, за что так любят старые японские автомобили: они качественные, неприхотливые, надежные и даже спустя десятки лет дарят положительные эмоции.

Конечно, все будет зависеть от состояния конкретного автомобиля. Если прежний владелец совсем «забивал» на обслуживание, придется разгребать всякие проблемы. Но даже в случае ремонта цены по большей части будут адекватными, запчасти можно заказать на сайтах объявлений или с Дальнего Востока. Поэтому для тех, кто хочет получить большой, комфортный, хорошо оснащенный автомобиль с качественным салоном, Toyota Cresta – интересный вариант. Тем более, если не смущают некоторые особенности праворульной эксплуатации.