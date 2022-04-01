Тест-драйв Audi A4: так ли страшны турбомотор и вариатор?

Audi A4 B8 – третье поколение автомобилей D-класса от премиального немецкого бренда. Седан дебютировал в 2007 году, годом позже появился универсал. Это было совершенно новое поколение «Ауди А4», в отличие от кузова B7, который был просто глубоким рестайлингом предыдущего, из-за чего получил называние «промежуточного».

Фото: АвтоКод АвтоКод

В 2011 году представили обновленное семейство Audi A4 B8, в котором поработали над внешностью и технической частью. А в 2015-м презентовали следующее поколение B9, которое продается до сих пор.

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«Ауди А4 Б8» пользовался спросом, поэтому на вторичке есть, из чего выбрать, – более 500 предложений. Цена во многом будет зависеть от года выпуска. Дорестайлинговые машины в среднем стоят 856 тыс. рублей, обновленные обойдутся уже в 1,36 млн, хотя цены на некоторые экземпляры могут доходить и до 2,5 млн рублей.

Какая «Ауди» на тест-драйве

Для владельца выбор Audi A4 1,8 – скорее счастливая случайность. Нельзя сказать, что он специально искал именно ее. Просто присматривался, на что поменять свою «Тойоту Короллу» с механической коробкой передач, и тут подвернулся очень выгодный вариант от знакомого – трехлетняя «Ауди А4» 1,8 в очень хорошей комплектации. Решение было однозначным – брать!

На момент покупки пробег у машины был в районе 30 тыс. км. Для трехлетнего авто это совсем немного. В правдивости показаний одометра сложно сомневаться, так как пробег у «Ауди» дублируется во многих блоках управления и коробке передач, так что изменить данные крайне проблематично. Сейчас показания на панели приборов, как видно из отчета сервиса проверки б/у авто avtocod.ru, приближаются к 100 тыс. км.

Машиной текущий хозяин очень доволен. За три года владения «Ауди А4» не доставляла проблем. Собственник только менял расходники, делал частичную замену масла в вариаторе и какую-то мелочевку по подвеске. И больше – ничего.

Хотя, если почитать отзывы, проблем у «Ауди А4 Б8» должно хватать. По большей части это справедливо для дорестайлинговых машин. Было много нареканий по двигателям 1,8 и 2,0 л и роботизированной коробке передач.

Большинство проблем исправили вместе с модернизацией, а машины с 2013 года выпуска и обновленными моторами семейства EA888 считаются вполне надежными. И, как ни странно, проблемы с вариатором у «Ауди А4» практически отсутствуют. В Сети обычно пишут про ресурс коробки в районе 250-300 тыс. км. Разумеется, все это время ее необходимо обслуживать, чаще менять масло и не экономить на его качестве. Также не рекомендуется делать чип-тюнинг: это с большой вероятностью снизит ресурс коробки.

Есть ли болячки по кузову

Снаружи автомобиль выглядит солидно. Такая рестайлинговая Audi A4 B8 очень напоминает старшую модель A6 и также очень похожа на новое поколение A4 B9. Отличить ее сходу от более новой «четверки» не так-то просто. Так что внешне машина получилась очень удачной.

Конечно, за шесть лет жизни на машине появились следы эксплуатации. На переднем бампере есть притертости, на левом крыле небольшая вмятинка. Задняя левая дверь окрашена предыдущим владельцем.

Вообще, несмотря на хороший слой краски, болячки по кузову у Audi A4 B8 не редкость. В основном краска облетает на стыках задних крыльев с бампером и на передних крыльях, сразу за арками колес. У нашей Audi A4 проблем в этих местах нет. Возможно, не последнюю роль в этом сыграли мощные брызговики.

Под капотом все выглядит неплохо, есть газовые упоры. Заглядывать туда владельцу приходится нечасто. Расход масла у двигателя – 200-300 грамм от замены до замены. То есть никакого «масложора», как было на прошлых версиях этого мотора, здесь нет.

Багажник вместительный – 480 литров. Очень понравилась его качественная и аккуратная отделка. А также то, что петли спрятаны и не будут задевать багаж при закрывании крышки. Если нужно перевезти что-нибудь длинное, задний диван можно разложить.

Чем понравился салон Audi A4 B8

Салон автомобиля – это то, что подкупило владельца, помимо хорошего состояния и маленького пробега. Часто A4 продаются в сравнительно простых комплектациях, с тканевым салоном и декоративными серебристыми вставками. У нашего авто – черный кожаный салон и матовые вставки из дерева. И в остальном все, что нужно по опциям, здесь есть – от качественной музыки до климат-контроля и системы «старт-стоп».

За рулем посадка хорошая, передние кресла широкие, сидеть удобно. А вот сзади места уже не так много. Даже при внушительной колесной базе в 2 808 мм рослый пассажир вроде меня (186 см), скорее всего, будет упираться коленями в спинку переднего кресла. Да еще и сама эта спинка выполнена из жесткого пластика, но хотя бы с выштамповками. Третьему пассажиру сзади будет мешать очень высокий центральный тоннель, места для ног практически не остается. Это, пожалуй, единственное, что владельцу не нравится внутри.

Вообще минусы в салоне Audi A4 найти сложно. В нашей машине я бы отнес к ним отсутствие на заднем ряду обогрева сидений, дефлекторов вентиляции и разъемов для зарядки.

Хорошо ли едет А4 с вариатором и турбомотором

В этот раз наш тест-драйв был сугубо городским, без поездки по трассе или грунтовкам. Шумоизоляция, как я и ожидал, на высоком уровне – даже при интенсивном разгоне разговаривать можно, не повышая голоса. А вот сам разгон удивил.

Обычно от вариатора не ждешь какой-то расторопности или спортивности. Ведь такая коробка больше настроена на плавную езду. Но если посильнее нажать на педаль газа, А4 ускоряется очень бодро. Паспортный разгон «до сотни» – 8,3 секунды, что совсем не мало.

Очень непривычно идет само ускорение, ведь обычных передач, как на автомате, у вариатора нет. Плюс есть характерный троллейбусный звук, напоминающий электромобили.

В общем, к динамике машины вопросов нет. Но все-таки рекомендуется беречь коробку и избегать резких стартов и пробуксовок. Для более динамичной езды гораздо лучше подойдет A4 с полным приводом Quattro и роботом S-Tronic.

Работа подвески тоже очень понравилась. Это тот случай, когда про автомобиль можно сказать – плывет как корабль. Неровности и «лежачих полицейских» машина проходит мягко, при этом нет никакой раскачки. Про управляемость сам владелец говорит так: «Она отличная. А что здесь еще можно добавить?». И действительно, от немецкого премиального бренда было бы странно ожидать другого. В общем, по ходовым качествам Audi A4 B8 можно поставить твердую пятерку.

Стоит ли покупать Audi A4 и кому

По итогам тест-драйва впечатления остались положительные. Машина хороша внешне, приятна в салоне и по ездовым качествам это настоящая «Ауди». Как по мне, А4 подойдет широкому кругу покупателей.

Ее оценят молодые водители, которым важны управляемость и хорошее качество исполнения авто, а также престиж бренда. Машина подойдет и семьянинам, ценящим комфорт и практичность, ведь выбор модификаций очень широк, можно подыскать, например, дизельный универсал.

Плюс ко всему – это единственный автомобиль из «немецкой тройки», который изначально идет с передним приводом. Mercedes C-класса или BMW 3-й серии в базе заднеприводные, что для некоторых покупателей может быть принципиальным отличием.

А что касается технической части, все оказалось не так уж страшно. Проблемы были в основном на машинах первых годов выпуска. Да и те экземпляры, скорее всего, уже прошли через капремонт. Если выбирать рестайлинг, то количество потенциально возможных проблем будет гораздо ниже.