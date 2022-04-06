Renault Arkana: "убийство "Hyundai Creta не состоялось

Arkana изначально задумывался вроде этакой своеобразной доступной роскоши. Кроссовер был интересен благодаря яркой внешности и вполне доступной цене, и если в нынешних реалиях дизайн актуальности не потерял, то вот вопрос наличия автомобилей и цены стремительно меняется. Насколько сейчас конкурентоспособен и актуален кроссовер от Renault - разбираемся в нашем материале.

Фото: Renault Renault

Презентация "Арканы", которая продается у нас уже почти три года, произвела фурор на Московском международном автомобильном салоне. Как ее только не называли: и "X4 на минималках", и "убийца Креты".

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Но феноменальный успех все же сыскать не удалось и Hyundai Creta устранить не получилось. Хотя по итогам 2021 года по продажам модель заняла почетное 12 место среди кроссоверов на российском рынке.

По габаритам стильный "паркетник" сопоставим с Renault Kaptur, с которым они делят одну и ту же старую платформу - B0. Снаружи кроссовер выглядит современно и интересно, а благодаря форме задних габаритов в темноте на трассе машину действительно можно принять за BMW X6.

Renault

А вот в салоне глазу зацепится не за что - интерьер довольно аскетичен и без изюминки. На водительском месте довольно удобно и просторно, посадка за рулем высокая. Не считая некоторых нюансов (таких, как регулировка громкости, спрятанная под рулем) все остальные элементы управления в салоне расположены интуитивно понятно.

Юрий Зубко/ РГ

Но вот разметка скорости на спидометре, где вместо привычных 20-40-60, красуется 30-50-70 и т.д, вызывает неудобства.

Renault

Задним пассажирам уже не так комфортно, как и во всех остальных кроссоверах этого класса - покатая крыша дает о себе знать даже пассажирам среднего роста.

В комплектации Prime салон смотрится еще интереснее благодаря черной обивке потолка (как у конкурентов из премиального сегмента). К этой же версии доступна черная окраска крыши и красивые 17-дюймовые черные колесные диски.

Едет кроссовер очень неплохо, хорошо держит дорогу и азартно ввинчивается в повороты. 1.3-литрового 150-сильного мотора вполне хватает для обгонов на трассе, а заявленные производителем 10,5 секунд до "сотни", по ощущениям, выглядят реалистично.

Отдельно хотелось бы выделить четкие тормоза и небольшой расход топлива. За время тест-драйв в смешанном цикле кроссовер потреблял около 8,5 литров бензина.

Сейчас среди конкурентов "Арканы" помимо своего брата Kaptur и давнего "врага" Hyundai Creta, есть целый легион китайцев во главе с Haval F7, Chery Tiggo, Exeed LX и т.д. Правда, вот с ценами сейчас полная путаница и неразбериха.

Несмотря на то, что автомобиль на рынке уже почти три года, а конкурентов с Востока все больше, кроссовер остается интересным предложением, а его внешность не потеряла актуальность. И если рассматривать именно новый автомобиль, то главный вопрос сейчас, пожалуй, в его цене.

Renault

Стоимость автомобилей меняется буквально каждый день. На момент публикации материала цена на базовую версия Life с механической коробкой начиналась с 1 874 000 рублей, на топовую комплектацию Prime с вариатором - от 2 652 000 рублей.

Откровенно говоря цены шокируют. Много это или мало по нынешним временам сказать трудно, как и прогнозировать, что будет с ценами завтра или через месяц, не говоря уже про более длительный срок. Также стоит отметить что цена "по прайсу" и реальная цена у дилера может отличаться довольно сильно.