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2 часа назад

Новости автомира: Harley-Davidson сделал электровелосипед для бездорожья

Motor.ru

Serial 1, подразделение Harley-Davidson, которое занимается велосипедами, представила электрический горный велосипед (eMTB или electric mountain bike) под названием Bash/Mtn. Он относится к премиум-классу, и, как следует из названия, предназначен для езды по бездорожью. Тираж ограничен 1050 экземплярами, каждый из которых стоит 3999 долларов, или 234 тысячи рублей по нынешнему курсу. Bash/Mtn выкрашен в бежевый цвет Yucca Tan и обут в шипастые шины Michelin E-Wild.

Harley-Davidson сделал электрический горный велосипед
Фото: motor.rumotor.ru

Bash/Mtn называют первым горным электровелосипедом компании. У него упрощенная конструкция по сравнению с городскими байками Serial 1, и, предполагается, что его будут эксплуатировать в условиях серьезного бездорожья.

«Никакой суетливой настройки подвески, никакой привередливой трансмиссии — только два колеса, одна передача», — так модель описывают в Serial 1.

Новинка построена на базе городской модели Mosh/Cty, от которого горный велосипед унаследовал двигатель Brose S Mag, ремень Gates Carbon Drive, гидравлические дисковые тормоза TRP, кабели и провода с внутренней прокладкой и встроенное светодиодное освещение. На одном заряде съемной батареи можно преодолеть дистанцию в 48-152 километра (в зависимости от режима езды), а максимальная скорость составляет 32 километра в час.

Всего будет выпущено 525 экземпляров Bash/Mtn для рынка США и 525 штук для Европы.

Ранее Serial 1 заключила сделку с Google: результатом этого сотрудничества стало мобильное приложение, которое записывает и хранит все данные о поездках и другие показатели.

Тест-драйвы,Google,
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