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2 часа назад

Автопилот Tesla трижды сбил модель ребенка

Елена Прошина

Электромобиль Tesla Model 3 с треском провалил тест автопилота на экстренное торможение. Об этом пишет Telegram-канал «Лента дня».

Автопилот Tesla трижды сбил модель ребенка
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Исследователи из проекта The Dawn Project провели тест на определение автопилотом Tesla Model 3 неподвижных объектов на дороге. Эксперимент проводился в контролируемых условиях на калифорнийской гоночной трассе Willow Springs International.

Результаты теста оказались тревожными – автопилот трижды сбил манекен размером с ребёнка на скорости 40 км/час, даже не пытаясь затормозить.

«Илон Маск говорит, что программное обеспечение автопилота Tesla является “потрясающим”. Это не так. Это смертельная угроза для всех американцев», – заявил основатель The Dawn Project Дэн О’Дауд.

Организаторы теста считают, что автопилот Tesla не готов к тому, чтобы использоваться на дорогах городов. Чтобы привлечь внимание общественности к потенциальной опасности технологии, The Dawn Project запустила в США рекламную компанию.

Впрочем, пользователи соцсетей предположили, что эксперимент нельзя назвать точным, так как датчик температуры автопилота попросту не может распознать манекен.

Напомним, что ранее у компании Tesla возникли проблемы с властями Калифорнии из-за «некорректной» рекламы автопилота.

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