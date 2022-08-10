Автопилот Tesla трижды сбил модель ребенка

Электромобиль Tesla Model 3 с треском провалил тест автопилота на экстренное торможение. Об этом пишет Telegram-канал «Лента дня».

Исследователи из проекта The Dawn Project провели тест на определение автопилотом Tesla Model 3 неподвижных объектов на дороге. Эксперимент проводился в контролируемых условиях на калифорнийской гоночной трассе Willow Springs International.

Результаты теста оказались тревожными – автопилот трижды сбил манекен размером с ребёнка на скорости 40 км/час, даже не пытаясь затормозить.

«Илон Маск говорит, что программное обеспечение автопилота Tesla является “потрясающим”. Это не так. Это смертельная угроза для всех американцев», – заявил основатель The Dawn Project Дэн О’Дауд.

Организаторы теста считают, что автопилот Tesla не готов к тому, чтобы использоваться на дорогах городов. Чтобы привлечь внимание общественности к потенциальной опасности технологии, The Dawn Project запустила в США рекламную компанию.

Впрочем, пользователи соцсетей предположили, что эксперимент нельзя назвать точным, так как датчик температуры автопилота попросту не может распознать манекен.