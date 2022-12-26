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1 час назад

Автолюбителям дали советы, как заехать в скользкий подъем

Primpress

Большое количество снежных осадков создает немало проблем автомобилистам. Многие не знают, как справляться с гололедом на дороге и каким образом следует себя везти на скользких подъемах. Эксперты дали советы, что делать в этой ситуации, сообщает PRIMPRESS.

Автолюбителям дали советы, как заехать в скользкий подъем
Фото: PrimpressPrimpress

По словам специалистов, в гололед необходимов сегда поддерживать небольшую тягу на колесах, при этом лишний раз крутить руль без особой надобности и на большие углы не стоит, это может привести к заносу.

В случае пробуксовки колес, стоит воспользоваться методом раскачивания авто. Если машина тронулась с места сразу давить педаль газа нет никакого смысла, это лишь углубит колею. Стоит сдать назад и с небольшого разгона вытолкать машину на низкой тяге в подъем.

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