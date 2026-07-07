В Haval H7 российской сборки внесли одно очень важное изменение

Haval H7 дебютировал в России чуть больше года назад, но уже получил важное обновление. Внешне машину не отличить от предшественника, однако под капотом поселился совершенно иной двигатель. К тому же мультимедийная система обзавелась российскими сервисами, а салон получил точечные, но приятные улучшения. Мы опробовали обновлённый кроссовер на дорогах Подмосковья, чтобы понять, как изменился его характер и стоит ли переплачивать за новые возможности.

© Андрей Колтун

Внешность без изменений

Уже традиционно начнём с того, чего нет. Внешне обновлённый Haval H7 — точная копия себя прежнего. Те же угловатые, брутальные формы, светодиодная оптика и массивная радиаторная решётка. Даже цветовая гамма осталась прежней: чёрный «Благородный агат», серый «Дымчатый жемчуг», серебристый и ярко-оранжевый «Терракотовый сапфир».

Несмотря на то, что на домашнем китайском рынке, где этот автомобиль известен как Haval H-Dog, его внешность освежили, для России решили ограничиться технической модернизацией. В Haval рассудили просто: модель появилась на российском рынке относительно недавно, и менять то, что уже полюбилось покупателям, пока не имеет смысла.

© Андрей Колтун

Дорожный просвет Haval H7 по-прежнему составляет 200 мм, а углы въезда и съезда — 24 и 30 градусов соответственно.

Салон: чёрный потолок, толстый руль и цифровое переоснащение

Внутри перемен больше, чем кажется на первый взгляд. Так, потолок теперь во всех версиях исключительно чёрный — раньше он был светлым. Смена цветового акцента делает салон визуально более дорогим. Изменился и руль: его обод стал заметно толще. С практической точки зрения это не самый очевидный плюс, но воспринимается новая «баранка» солиднее.

© Андрей Колтун

Вместе с тем на центральной панели, прямо под экраном мультимедиа, добавили ещё один порт для зарядки — теперь там соседствуют разъёмы старого образца Type-A и современный Type-C. Что, несомненно, удобно.

© Андрей Колтун

Водительское кресло сохранило полный набор регулировок: электропривод в восьми направлениях и поясничная поддержка — всё на месте. Так что подобрать удобную посадку смогут люди практический любой комплекции и роста.

© Андрей Колтун

На втором ряду просторно и в коленях, и над головой. Есть собственные дефлекторы вентиляции, USB-разъём для зарядки и кнопки трёхступенчатого подогрева сидений. Спинки регулируются по углу наклона и складываются в пропорции 60:40.

© Андрей Колтун

Объём багажника — 483 литра до шторки и 1 362 литра со сложенными задними сиденьями. Под полом — докатка, по бокам есть небольшие ниши для мелочей.

© Андрей Колтун

Самое же заметное обновление спрятано в мультимедийном комплексе. Его 14,6-дюймовый экран — действительно внушительный, почти как у ноутбука — получил не только новую графику, но и гибкие инструменты настройки. С помощью приложения «Смарт-виджет» можно разложить информацию по зонам: слева — климат, справа — погода, в центре — аудио или технические параметры. А «плавающий» курсор, который всегда висит поверх интерфейса, показывает скорость и мгновенно реагирует на смену трека или подключение гаджета.

© Андрей Колтун

Кроме того, в H7 появился видеосервис VK. Смотреть ролики можно прямо с экрана, но исключительно на неподвижной машине — безопасность превыше всего.

Ещё раньше в мультимедийный комплекс интегрировали платформу «Яндекс Авто». Навигация, музыка и аудиокниги работают без смартфона и синхронизируются с личным аккаунтом. А если подключена телематика GWM Connection, то через домашнюю колонку «Яндекс Станция» можно голосом запустить подогрев или проверить статус машины, даже не выходя из квартиры.

© Андрей Колтун

Двигатель: та самая буква «А» в индексе

Главная техническая новость обновлённого H7 касается мотора. Вместо прежней 2,0-литровой, оснащённой турбонаддувом «четвёрки» 4N20 (192 л. с., 320 Нм) под капот теперь устанавливают агрегат 4N20A. На бумаге появилась лишь буква в индексе, но по факту речь идёт о серьёзной модернизации.

© Андрей Колтун

Что изменилось? Отлитый из алюминия блок цилиндров остался прежним, а вот головка блока, турбокомпрессор, форсунки системы непосредственного впрыска, масляный насос с электронным управлением, поршневые кольца — всё новое.

Выпускной коллектор теперь интегрирован в головку блока, а степень сжатия снижена, что позволяет мотору переваривать 92-й бензин. В системе выпуска появился фильтр твёрдых частиц, благодаря чему экологический класс повысился с Евро-5 до Евро-6, но в текущей ситуации с топливом — это скорее минус.

Что же касается ключевых цифр, то мощность мотора выросла до 231 л. с., а крутящий момент — до 380 Нм. И под такую тягу просится классический автомат, но двигателю по-прежнему ассистирует 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Полный привод Torque-On-Demand с муфтой подключения задних колёс также остался без изменений.

© Андрей Колтун

Как едет Haval H7: бодрость без суеты

По паспорту разгон до 100 км/ч сократился с 10,1 до 7,8 секунды. И ты с первых метров за рулём понимаешь: цифры не врут. Автомобиль стал заметно живее. Прирост мощности особенно хорошо ощутим при ускорениях на ходу. С прежним мотором при нажатии на газ для обгона машина мешкала с полсекунды, а затем неспешно, будто экономя силы, набирала скорость. Теперь под педалью всегда доступен хороший запас тяги. В итоге обгоны на двухполосных дорогах перестали быть лотереей.

© GWM

Однако полностью избавиться от заминки при резком нажатии на педаль в пол всё же не удалось — робот, как и раньше, бережёт сцепления, но пауза стала заметно короче.

Тем не менее на магистралях H7 быстро добирается до «трёхзначных» скоростей и держит их уверенно, без рыскания и раскачки. Однако аэродинамика квадратного кузова по-прежнему даёт о себе знать — на 130 км/ч расход топлива переваливает за 12 литров на «сотню». При спокойной же езде по трассе легко можно уложиться в 9–10 литров.

© Андрей Колтун

Характер подвески изменился под стать мотору. Настройки упругих элементов у обновлённой «семёрки» стали жёстче. В результате крены в поворотах стали менее заметны, но при проезде мелких неровностей и стыков на асфальте появилась неприятная дрожь кузова, которой раньше не было.

Зато сами ходы подвесок и энергоёмкость остались на высоте: крупные ямы, колдобины и разбитую грунтовку демпферы H7 отрабатывают упруго, но без пробоев.

Тому, кто нередко съезжает с асфальта, определённо могут пригодиться: 200 мм клиренса, блокировка заднего дифференциала, внедорожный круиз-контроль и экспертный режим, включающий принудительное отключение ESC. Всё это позволяет не бояться не только проселочных дорог и грунтовок, но и не слишком серьёзного бездорожья.

© Андрей Колтун

Комплектации и цены

После обновления H7 в прайс-листе модели вместо трёх комплектаций остались две. Исчезла начальная версия Elite, в Haval пояснили, что спрос на неё был минимальным, и большинство покупателей сразу смотрели в сторону более оснащённых вариантов.

Теперь входной билет — комплектация «Премиум» за 3 999 000 рублей. В такой машине есть практически всё, за что у конкурентов просят доплатить: адаптивный круиз, система удержания в полосе, автоматическое торможение, камеры кругового обзора с функцией «прозрачное шасси», двухзонный климат, подогрев и вентиляция передних кресел, электропривод багажника с бесконтактным открыванием и большой 14,6-дюймовый экран мультимедиа.

© Андрей Колтун

Вторая и высшая ступень — «Техно+» за 4 199 000 рублей. За доплату в 200 тысяч получаешь панорамную крышу с люком, проекционный дисплей, аудиосистему с десятью динамиками и сабвуфером вместо восьми, обивку сидений с вставками из натуральной кожи, электрорегулировки пассажирского кресла, систему автоматической парковки, запоминающую траекторию движения, а также 19-дюймовые колёса вместо 18-дюймовых.

Сравнивать нынешние цены с дореформенным прайсом напрямую сложно. Прежде начальная цена была ниже — около 3,7 миллиона рублей, но и базовое оснащение было заметно беднее.

© GWM

Сегодняшняя комплектация «Премиум» по набору опций соответствует предыдущей версии с аналогичным названием, но с добавлением пакетов, за которые раньше приходилось доплачивать. Плюс — добавка в 39 сил. Так что в целом цена за апгрейд выглядит оправданной.

Для тех, кто не гонится за панорамной крышей и кожаным салоном, базовая версия — практически идеальный вариант. Почти все ключевые технологии здесь уже есть, а доплата за топовую версию имеет смысл только в том случае, если отделка и дополнительный комфорт действительно важны.

Впрочем, если средств не хватает даже на начальный вариант, то можно оформить автокредит. Ведь Haval H7 локализован в России, и для него предлагаются особые кредитные программы. Узнайте об условиях выгодного автокредита у нашего партнёра. Вы сможете заранее знать свой кредитный лимит и комфортный ежемесячный платёж.

Выводы

Обновлённый Haval H7 — тот случай, когда апдейт действительно улучшает автомобиль по ключевым параметрам. Внешность не изменилась, и это разумно: машина и так смотрится свежо и брутально. Вместо этого инженеры сосредоточились на том, что реально можно было улучшить.

Благодаря новому двигателю H7 стал быстрее и удобнее в управлении тягой. Мультимедиа получила актуальные современные сервисы. Да, цена при этом подросла, но с учётом богатого оснащения, полного привода, блокировки заднего дифференциала и отличной шумоизоляции, H7 остаётся одним из самых сбалансированных предложений в своём сегменте.

Это автомобиль для тех, кому нужен удобный для трассовых режимов мотор и нерядовые (для кроссоверов) внедорожные способности, но готов мириться с жёсткостью подвески ради управляемости и при этом не считает 4 миллиона запредельной ценой.

Для большинства покупателей оптимален «Премиум» — в нём есть почти всё необходимое, а доплата за «Техно+» оправдана лишь для тех, кому критически важны панорамная крыша или премиальная аудиосистема.

© GWM

Плюсы обновлённого Haval H7

Новый мощный 231-сильный двигатель.

Расширенные мультимедийные возможности: VK Видео, «Яндекс Авто», управление через Яндекс Станцию.

Качественная шумоизоляция.

Богатое базовое оснащение.

Внедорожный арсенал: блокировка заднего дифференциала и клиренс в 200 мм.

Достойная энергоёмкость подвески.

Минусы обновлённого Haval H7

Исчезновение базовой комплектации: входной ценовой порог вырос почти до 4 миллионов рублей.

Более жёсткая подвеска по сравнению с дорестайлинговой версией.

Задумчивость робота.

Технические характеристики Haval H7