Проехали 4 200 км по горам на новом «Москвиче М70»: вот что с ним стало

На официальном сайте «Москвича» модель М70 классифицируется скромно: среднеразмерный городской кроссовер. Звучит как приговор для дальних дорог и тем более бездорожья. Но мы решили проверить, насколько эта формулировка соответствует суровой кавказской реальности, отправившись из столицы в Карачаево-Черкесию. Вот что из этого вышло.

© Андрей Колтун

Двое взрослых, один бульдог и игра в тетрис

Скажите, сколько вещей нужно компании из двух человек и французского бульдога на две недели отпуска? Два огромных чемодана и мешок корма? Как бы не так. Помимо чемоданов мы прихватили ещё пару рюкзаков, походные кресла, пакет с провизией в дорогу и мягкую лежанку для пса. Подстилку отправили на задний диван, а всё остальное — пусть не с первого раза, но без скандалов — втиснулось в багажник. Номинальные 507 литров объёма оказались не пустым обещанием: места хватило, хотя процесс укладки иногда напоминал игру в тетрис.

© Андрей Колтун

Единственное, что тревожило с самого старта, — отсутствие полноценной запаски. Под фальшполом прячется лишь докатка. Мы не забыли горький опыт зимней поездки в Кисловодск, когда в сотне километров от Минеральных Вод мы распрощались с задней шиной. Но в этот раз судьба была благосклонна — ни одного прокола за всю одиссею.

© Андрей Колтун

Хорошо сидим

Ещё весной, во время первого знакомства с новым семейством «Москвичей», которое по иронии судьбы тоже частично проходило по дорогам Карачаево-Черкесии, мы оценили удобство водительского кресла и продуманную эргономику. Дальний рейс только подтвердил те впечатления.

© Андрей Колтун

Снаружи М70 — приземистый, с покатой крышей, но внутри не тесно. Для 185-сантиметрового водителя над головой остаётся приличный запас.

Диапазон продольной регулировки широк, а у рулевой колонки можно поменять не только угол наклона, но и величину вылета, так что найти оптимальную позу несложно и для этого не требуется много времени. Валики боковой поддержки неплотные — для активных виражей их цепкости, возможно, и не хватило бы, но в многочасовом пробеге по прямой это скорее плюс: не давит, не утомляет.

© Андрей Колтун

Проекции на лобовое стекло нет даже топовой комплектации «Ультра», но приборная панель с крупной центральной цифрой скорости — это вам не мелкий шрифт. Показания хорошо читаются и днём и ночью, в тёмной или светлой теме. Мультимедийка тоже не подвела: графика сочная, отклики мгновенные, меню построено логично — климат, радио, звонки — всё на главном экране, без ныряния в подменю.

© Андрей Колтун

Но есть и раздражающие мелочи. Каждый раз, запуская мотор, приходится отключать систему распознавания знаков — ассистент активируется по умолчанию и начинает пиликать при каждом мнимом превышении. Работает он, мягко говоря, не всегда адекватно, и его зуммер способен довести до кипения даже буддийского монаха.

И ещё: в списке приложений значится Android Auto, но пользоваться им невозможно — он упорно не запускается. Та же проблема была и на недавнем сравнительном тесте «Москвича» с Geely Atlas. Похоже, это болезнь прошивки. Будем надеяться, при следующем обновлении её вылечат.

© Андрей Колтун

С приличным запасом

Мы сознательно выбрали для поездки двухлитровую версию. Основная магистраль — платная М-4 «Дон», где темп движения высок, а обгоны требуют уверенности. И здесь решение оказалось верным. 200 лошадей и 380 ньютон-метров крутящего момента позволяли легко опережать грузовики даже на затяжных подъёмах.

Понравилась и работа 9-ступенчатого автомата. Коробка перебирает передачи точно и оперативно — хочешь плавно или резко ускориться, АКП всегда попадает в нужную ступень. Никаких рывков, никаких пауз — настоящий друг водителя.

© Андрей Колтун

Тормоза — под стать мотору. Механизмы уверенно справляются не только с плавными замедлениями, но и с экстренными торможениями со скоростей 130 км/ч и выше без намёка на усталость.

Шасси тоже не подкачало: машина слушается руля чётко и без задержек. Подвеска — упругая, но не жёсткая. По заплаткам и стыкам машина едет собранно, без раскачки, оставаясь в плане жёсткости и шума вполне комфортной.

© Андрей Колтун

А вот работа адаптивного круиз-контроля произвела двоякое впечатление. При небольшой разнице в скорости с впереди идущей машиной ассистент работает достаточно аккуратно, плавно и своевременно замедляя М70. Но несколько раз, догоняя вылезшую в левый ряд фуру, система тянула до последнего, а потом резко активировала тормоза, что было крайне некомфортно и вынудило отказаться от её помощи.

© Андрей Колтун

Тайны топливного бака и аппетит на трассе

Что безусловно порадовало — так это точность бортового калькулятора расхода топлива. На каждой заправке мы умножали его показания на пройденный километраж, и бак принимал ровно столько литров, сколько обещали наши расчёты. Никакого обмана.

Кстати, наши опасения, что 2-литровая версия с классическим автоматом окажется заметно прожорливее 1,5-литровой с роботом, не оправдались. На круизе при скорости 110 км/ч расход составлял совсем не пугающие 7,5 л/100 км. Правда, уже при 130 км/ч на ту же сотню машина ест почти на 3 литра больше. Так что трассовые 100–110 — это экономичный оптимум.

© Андрей Колтун

Но самое любопытное — ёмкость бака. В паспорте значится 65 литров, однако компьютер каждый раз прогнозировал запас хода так, словно внутри спрятан бак побольше. А на заправке, когда пистолет уже отщёлкивался, мы умудрялись долить ещё почти 17 литров «под пробку». На большинстве машин после срабатывания автоматики входит три, максимум пять литров, но здесь — совсем иная история. Это навело на крамольную мысль: а не лукавит ли завод с реальным объёмом? Проверять теорию на трассе без запасной канистры мы, конечно, не рискнули, но в будущем, возможно, проведём эксперимент.

© Андрей Колтун

Передний привод — не приговор

На сегодняшний день «Москвич М70» предлагается исключительно с передним приводом. Странно, учитывая, что его семиместный собрат М90 на той же платформе имеет муфту подключения задней оси. Но, видимо, монопривод «семидесятки» и определил её как-бы городской статус.

Почему как-бы? Потому что клиренс в 182 мм и великолепная работа связки мотор-коробка, позволяющая точечно дозировать тягу на ведущих колёсах, превратили наш кроссовер в полноценного исследователя. Мы без проблем добрались до Тебердинского плато, до Чучхурских и Алибекского водопадов, до древних Шоанинского и Сентинского храмов.

Дороги там — каменистые грунтовки, по которым обычно возят туристов на УАЗах и прочих серьёзных внедорожниках. Да, если бы зарядил дождь, мокрая глина на подъёмах стала бы непреодолимой. Но в сухую погоду «Москвич» не выглядел беспомощным ни минуты. Он карабкался, цеплялся и удивлял.

© Андрей Колтун

Плюсы «Москвич М70» (2,0 л)

Хорошая динамика и удобство управления тягой.

Похвальная топливная экономичность.

Богатое оснащение.

Комфортная посадка и приличная эргономика.

Вместительные салон и багажник.

Высокий клиренс.

Минусы «Москвич М70» (2,0 л)

Неработающий Android Auto.

Необходимость при каждом запуске двигателя деактивировать ненужные электронные ассистенты.

Отсутствие полноразмерного запасного колеса.

Не самая корректная работа адаптивного круиз-контроля.

© Андрей Колтун

Вывод

«Москвич М70» с двухлитровым мотором — это не просто «городской кроссовер». Это вполне универсальная, богато оснащённая машина, способная предложить гораздо больше, чем написано в рекламной брошюре. Она не обещает чудес, но честно отрабатывает свою цену в 3,5 миллиона, а в чём-то даже превосходит ожидания — пусть и с оговорками на электронные капризы.

Если всерьёз задумались о новинке столичного завода — не откладывайте покупку в долгий ящик. Оцените свои финансовые возможности уже сейчас с помощью калькулятора автокредита.

Технические характеристики «Москвич М70»