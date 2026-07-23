Этот «китаец» подготовился к России: чем удивил новый Changan CS75 Plus

Changan постарался обновить CS75 Plus, учитывая специфику российского рынка. Знакомимся с новым поколением кроссовера и вдумчиво разбираемся с его особенностями в процессе длительного тест-драйва.

© Алексей Батушенко

Внешне машина выглядит примерно так же, как и большинство современных китайских городских кроссоверов: стильно, с нарядной «физиономией» и профилем, намекающим на «купеобразность». Спортивные нотки образу добавляют и спойлер кромке крыши, и полоса стоп-сигнала, растянутая на всю ширину пятой двери.

Нельзя не порадоваться и дверным ручкам — у них традиционная конструкция с естественным хватом. В то время как у китайского варианта модели они выдвижные, что может не лучшим образом проявить себя в морозные русские зимы.

© Алексей Батушенко

Интерьер CS75 Plus

В интерьере CS75 Plus — царство кожи. Её тут действительно много: пластмассовые детали отделки теряются на таком фоне. В целом салон создает ощущение уюта и комфорта. Чему способствует и характер посадки в передних креслах.

© Алексей Батушенко

Причём водительское кресло по богатству регулировок здорово проигрывает пассажирскому. Эргономисты Changan, похоже, сочли, что передний пассажир нуждается в повышенном комфорте и добавили в это кресло регулировку поясничного подпора и кнопку, раскладывающую его «в горизонт».

© Алексей Батушенко

Хотя на самом деле поясничный подпор гораздо более актуален именно для водителя. Как по мне, диапазон регулировки вылета рулевой колонки тут явно маловат. По этой причине водителю вроде меня ростом 180 см и выше приходится идти на компромисс: устраиваясь за рулём, либо жертвовать удобством ног, либо двигать кресло дальше назад и постоянно тянуться к рулю. Подобная поза совсем не радует в случае длительного путешествия. А ведь поясничный подпор мог бы существенно скрасить водительскую жизнь.

© Алексей Батушенко

Мониторы и кнопки

В духе времени переднюю часть салона CS75 Plus оснастили сразу тремя мониторами: 10,3-дюймовой приборкой, центральным 14,6-дюймовым мультимедийным планшетом и персональным 12,3-дюймовым развлекательным тачскрином для переднего пассажира. Медиасистема поддерживает протоколы Android Auto, и Apple Car Play, также имеет USB-разъёмы.

Такую цифровизацию особо оценят подростки. Мой ребёнок, сразу же закрепил за собой переднее пассажирское место, подключив смартфон к мультимедийке. И каждый раз в дороге смотрел фильмы на «своём» мониторе над крышкой бардачка.

© Алексей Батушенко

Адаптация CS75 Plus к российским условиям выражена ещё и в появлении блока физических кнопок обогрева руля, лобового стекла и передних кресел: они расположены на центральном на тоннеле между передними сиденьями. Такое решение наряду с полноценным селектором КП в виде правого подрулевого переключателя перевешивает эргономические просчеты вроде кнопки аварийки на потолке и настроек зеркал заднего вида через многофункциональные кнопки на рулевом колесе.

© Алексей Батушенко

Места много не бывает

Обитателям заднего ряда сидений CS75 Plus грех жаловаться на какие-либо неудобства. По сравнению с предшественницей колёсная база нового кроссовера вытянулась на целых 9 см (до 2,8 метра). И такое впечатление, что вся эта прибавка досталась ногам задних пассажиров.

© Алексей Батушенко

«Нога на ногу» тут рассесться не получится, но места действительно полно. С цифровыми «благами» заднему ряду сидений повезло меньше. В наличии только один дефлектор обдува, подстаканники в подлокотнике, да USB-вход для зарядки гаджетов.

© Алексей Батушенко

Грузовой отсек Changan CS75 Plus рекордсменом в классе не назовёшь — чуть более 600 литров свободного объёма. Зато спинки задних сидений «заваливаются» в соотношении 60:40, образуя ровный пол с багажным отделением.

Энерговооружённость — на уровне

Кроссовер оснащён двухлитровым 235-сильным бензиновым турбомотором, 8-ступенчатым автоматом от Aisin и полным приводом на базе многодисковой муфты типа Haldex. Силовая установка по паспорту обеспечивает разгон до 100 км/ч за 7,4 секунды. Ощущения от спурта схожие. Через меню на центральном мониторе можно выбрать один из шести режимов работы силовых агрегатов: «эко», «нормальный», «спорт», «песок», «снег» и «грязь».

Методом проб и ошибок для движения по асфальту режимы «эко» и «спорт» были отметены. «Спорт», кстати, особо не меняет чувствительность акселератора, только заставляет коробку переключаться позже, чтобы двигатель подольше задерживался на повышенных оборотах.

А в режиме «эко» машина ведёт себя настолько лениво, что для езды в обычном городском ритме приходится чуть ли не постоянно прожимать педаль газа практически в пол. Ни о какой экономии топлива тут и речи быть не может. «Эко» — разве что для долгих монотонных путешествий по трассе: без обгонов, с включённым адаптивным круиз-контролем.

© Алексей Батушенко

Динамика и экономичность

Проверять способности CS75 Plus во внедорожных режимах в ходе теста не довелось. Да и мероприятие это могло оказаться не самым успешным. Не особо впечатляющие 190 мм дорожного просвета при внушительной колёсной базе и довольно больших свесах кузова не добавляют настроения форсировать настоящие «пампасы». Вот красиво прокатиться по асфальту, не спасовав при случае перед грунтовкой на дачу или свежим сугробом во дворе — это стихия CS75 Plus.

Что касается ходовой, то лично у меня его подвеска и рулевое управление не вызвали каких-то ярких эмоций: ни негатива, ни восторга. Управляешь просто машиной для повседневной езды. В меру жестковатой на небольших неровностях, но неплохо справляющейся с крупными выбоинами.

© Алексей Батушенко

Достичь заявленного производителем расхода в 7,3 литра на 100 км пробега по шоссе у меня так и не получилось. Даже в самом экономичном режиме борткомпьютер показывал не меньше 8,5 л. Ну а по городу — 10–11 литров «на сотню». С другой стороны это вполне нормально для машины со снаряжённой массой под 1,8 тонны и мотором мощностью 235 «лошадей».

© Алексей Батушенко

Сколько стоит Changan CS75 Plus

На российском рынке новый Changan CS75 Plus предлагается с единственным сочетанием силовых агрегатов и трансмиссии в двух комплектациях: «Люкс» за 4 189 900 рублей и «Техно» за 4 339 900 рублей. Впрочем, при оформлении автокредита можно получить дополнительную выгоду, а размер своего ежемесячного платежа рассчитать при помощи калькулятора кредита даже сейчас.

Плюсы Changan CS75 Plus

Современный дизайн

Комфортабельный просторный салон

Богатая базовая комплектация

Хорошая динамика

Минусы Changan CS75 Plus

Малый диапазон регулировки вылета рулевого колеса

Нет регулировки поясничного подпора у кресла водителя

Пассажиры второго ряда лишены доступа к мультимедийным возможностям машины

© Алексей Батушенко

Технические характеристики Changan CS75 Plus