На рынок вышел новый «китаец» под российским брендом: 10 фактов об Esteo V27

На отечественный рынок вышел новый кроссовер Esteo V27 — ещё одна модель бренда, созданного специально для России. V27 — это большой последовательный гибрид с брутальным дизайном, серьёзными внедорожными возможностями и претензией на премиальность. Раскрываем 10 главных фактов о дерзкой новинке.

© Esteo

Факт 1. Его собирают в России

Кроссовер Esteo V27 — это, конечно же, не оригинальная модель, а очередная адаптированная для России китайская машина. На домашнем рынке в Поднебесной автомобиль называется iCar V27. Сам iCar — суббренд премиальных гибридных внедорожников, созданный Chery Automotive Group. Так что V27 — это разработка инженеров и дизайнеров Chery.

Изначально модель должна была появиться в России под экспортным брендом iCaur. Однако весьма неожиданно его вывели на наш рынок под новоиспечённой локальной маркой Esteo, созданной отечественным холдингом «АГР» совместно с китайской технологической компанией Defetoo. Более того, автомобиль получил российскую прописку: его крупноузловая сборка организована силами все того же AGR Automotive Group на заводе в Сестрорецке, который ранее принадлежал Hyundai Motor.

© ESTEO

Факт 2. Это последовательный гибрид

Esteo V27 — это последовательный гибрид. Он оснащён двумя электромоторами (на передней и задней осях) суммарной мощностью 456 л. с. Бензиновый турбомотор объёмом 1,5 литра и мощностью 143 л. с. сопряжён с электрогенератором и не имеет механической связи с колёсами. Он лишь подзаряжает батарею вплоть до скорости 160 км/ч. На 170 км/ч ДВС ещё в состоянии поддерживать текущий уровень её заряда, а при движении свыше 180 км/ч мотор работает на повышенных оборотах (более 4 000 об/мин), отдавая всю энергию электромоторам. Представители бренда утверждают, что система, с одной стороны, не позволяет тяговой батарее разряжаться «в ноль» даже при длительной быстрой езде по шоссе, а с другой, машина не теряет в разгонной динамике даже при минимальном заряде «батарейки».

© Алексей Батушенко

Причём благодаря мощной электрической составляющей силовой установки машина может похвастаться внушительной динамикой: с места до 100 км/ч V27 разгоняется за 5,9 секунды. При этом средний расход топлива заявлен на уровне 7,2 литра на 100 км.

Кстати, перед запуском ДВС стартер-генератор раскручивает его коленвал до рабочих оборотов (около 2 000 об/мин) и только после этого бензин начинает подаваться в камеры сгорания. Благодаря этому момент начала работы ДВС практически невозможно ощутить.

Факт 3. Он выглядит как «рамник», но это кроссовер

Благодаря своим брутальным квадратным формами и внушительному дорожному просвету в 220 мм модель выглядит как типичный рамный внедорожник, однако, по сути, представляет собой кроссовер с несущим кузовом.

Впрочем, сами представители группы «АГР» утверждают, что по своим внедорожным способностям Esteo V27 приближается к рамными «джипам». В частности, близкую к «рамной» жёсткость конструкции кузова обеспечивает плоская тяговая батарея в полу машины. Причём она окружена многосекционной стальной защитой с бортов и щитами из 4-мм стального листа спереди и сзади.

© Алексей Батушенко

В первую очередь они предохраняют батарею (литий-железофосфатную, ёмкостью 34 кВт⋅ч) от повреждения при ДТП, и во вторую — образуют некое подобие «рамы». Кроме того, для повышения жёсткости кузова в подкапотном пространстве конструкторы разместили три распорки, образующие П-образную пространственную систему.

Днище машины плоское (благодаря батарее) и лишено выступающих элементов привода, характерных для внедорожников с ДВС и ухудшающих проходимость.

Высокий клиренс и переход на чистую электротягу в «режиме брода» позволяют машине преодолевать водную преграду глубиной до 60 сантиметров.

© ESTEO

Факт 4. Он умеет делать «танковый разворот»

Кроссовер также способен разворачиваться практически на месте — как танк или гусеничный трактор. Циркульный или, иначе, танковый разворот возможен благодаря управляемым электроникой редукторам на каждом из четырёх колёс машины.

Выполняется манёвр следующим образом. Допустим, надо развернуться «по танковому» влево. Для этого передние колеса необходимо выкрутить влево до упора. Правое заднее колесо полностью блокируется. Правое переднее колесо начинает вращаться вперед, а левое заднее – назад. И машина разворачивается вокруг заблокированного заднего правого колеса.

© ESTEO

Представители Esteo обещают, что такая опция появится на российских машинах бренда до конца 2026 года — когда будет готово соответствующее обновление прошивки блока управления кроссовера.

Факт 5. У него мощные процессоры и он умеет обновляться «по воздуху»

Вообще, мощные процессоры большинства систем — это ещё одна фишка новинки. Например, если мультимедиа вдруг зависнет (она построена на основе продвинутого процессора Snapdragon 8155 и использует графический движок Unreal Engine 3), для её перезагрузки не нужно выключать машину. Достаточно нажать одновременно оба трекпада на спицах рулевого колеса и удерживать их в таком состоянии 10 секунд.

А обновление программного обеспечения V27 происходит по мобильной сети. Для этого в машине установлена SIM-карта с предоплаченным на три года вперёд мобильным трафиком до 10 Гб в месяц. Мобильный интернет кроссовер использует не только для обновления своих «мозгов», но и для работы штатной навигационной системы.

© ESTEO

Факт 7. У него кнопки вместо сенсоров

Салон Esteo V27, вопреки современным трендам, щеголяет большим количеством физических кнопок. В частности, блок управления климатом тут полностью «кнопочный». При том, что у него имеется цифровой «дублер» в меню мультимедийной системы.

Кроме того, есть физическая шайба выбора различных режимов движения — она расположена на центральном тоннеле. Около неё также пристроился небольшой «маховичок» регулировки громкости аудиосистемы. А если на неё нажать, слегка притопив цилиндрик ниже уровня поверхности тоннеля, заблокируются стеклоподъёмники. Повторное нажатие — блокировка снимается.

© Алексей Батушенко

Факт 8. У него гигантские колёса уже в базе

Не меньше впечатляет и размер колёс. Штатный диаметр дисков в базе составляет 21 дюйм. Машине полагается и полноразмерная запаска, которая размещена на пятой двери (она, кстати, оснащена доводчиком).

Чтобы никто не утащил, запасное колесо крепится на своё место 5-гранными гайками, в то время как к ступицам диски прикручиваются стандартными 6-гранными болтами. Пятигранный переходник-секретка спрятан в неприметном отделении пенопластового органайзера во «втором дне» багажного отсека.

© ESTEO

Факт 9. У него инновационные тормоза с системой самоочистки дисков

Кроссовер оснащён инновационной системой самоочистки тормозных дисков. Она пригодится после движения по грязи или после долгого простоя, когда тормозные механизмы успевают покрыться слоем ржавчины.

Чтобы убрать грязь/ржавчину с дисков (для восстановления эффективного торможения), в специальном разделе меню мультимедийной системы машины надо выбрать режим «очистка тормозов». После этого электроника на ходу несколько секунд слегка сжимает колодки — пока не слетит грязь с дисков.

© ESTEO

Факт 9. На него можно «навесить» почти 40 опций

В салоне и на кузове V27 производителем предусмотрено 39 точек монтажа опционного оборудования. Речь идёт о дополнительных видеокамерах и потолочном мониторе в салоне, «люстре» на крыше, фаре-искателе, выдвижном столике в багажнике и тому подобных аксессуарах. Причём везде, где это требуется, ещё на заводе прокладывается электропроводка для подключения дополнительных девайсов.

© Алексей Батушенко

Кроме того, автовладелец сможет кастомизировать по своему вкусу экстерьер машины, меняя на новые детали (силами официального дилера) пластиковый обвес кузова: начиная с расширителей арок и заканчивая практически любыми элементами бамперов.

Создатели Esteo V27 в процессе работы над моделью без всякого стеснения поглядывали на продукцию JLR, в частности Land Rover. Это явно ощущается как в интерьере кроссовера, так и в его внешности. Смонтирована эта «британская эстетика» на шасси современного китайского гибрида. Получилось достаточно симпатично и с серьёзной заявкой на премиальность, как, собственно, и планировали китайцы.

© ESTEO

Факт 10. Его можно купить со скидкой по госпрограмме

На данный момент российским покупателям Esteo предлагается для предзаказа в единственной комплектации V27 с рекомендованной розничной ценой от 5 750 000 рублей.

© Алексей Батушенко

Поскольку модель локализована в России, то на неё распространяется государственная программа льготного автокредитования электромобилей и последовательных гибридов, которая позволяет получить субсидию до 925 000 рублей. А размер ежемесячного платежа по займу можно рассчитать уже сейчас при помощи калькулятора автокредита.