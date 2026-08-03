Haval H9 лишился важного для «джипа» атрибута: что не так с обновлённым авто

Флагманский Haval H9 после планового обновления похорошел в деталях и обзавёлся локальными цифровыми сервисами, однако лишился очень важного для внедорожника атрибута — дизельного мотора. «Рамблер/авто» разбирался в деталях противоречивого рестайлинга «рамника» в ходе короткого тест-драйва.

© Вячеслав Крылов

После 35 минут ожидания в очереди на АЗС, когда впереди оставалось буквально две машины, из заправки вышел сотрудник в жёлтом жилете и выставил оранжевый конус на въезде. «Все! – окликнул он в сторону вереницы машин на обочине, – топлива больше нет, ждём цистерну».

Из стоящего впереди меня Nissan выскочил раздосадованный мужчина и, разведя руками, тут же закурил. «Чёрт с ним! Бензина все равно нет — нечему гореть», — пробурчал он. А потом, поглядывая на мой Haval H9, затянувшись, добавил: «Ну тебе-то с дизелем должно быть проще, он много где есть».

Он, конечно же, заблуждался. Потому что в обновлённом H9 мотора на «тяжёлом» топливе теперь нет в принципе. Просто все уже привыкли, что дизель для большого «рамника» — это базовый минимум. Тем более, что он был и у первого поколения машины, и у нынешнего. До рестайлинга.

© Вячеслав Крылов

В самом российском офисе Haval не уточняют причину отказа от агрегата на солярке, однако причина может крыться в ближайших планах бренда по локализации H9 на калининградском «Автоторе».

Весьма вероятно, что двигатели для H9 туда будут поставлять с тульского завода Haval, где локализованы только бензиновые турбомоторы. А импорт дизельного агрегата из Китая просто экономически нецелесообразен с учётом небольшого объёма продаж флагманской модели Haval. Впрочем, всё это лишь наше предположение: а факт один — дизеля у H9 больше нет.

Внешние нюансы

Впрочем, даже если бы мой спонтанный собеседник на заправке знал этот факт, он вряд ли бы понял, что перед ним рестайлинговый внедорожник. Все внешние отличия машины 2026 модельного года свелись к чисто символическим штрихам.

© Вячеслав Крылов

Например, решётка радиатора сменила глянцевый хром на серый графитовый оттенок, а расширители арок теперь из неокрашенного пластика. Причём все эти нововведения ещё сложнее разглядеть на автомобиле в новом фирменном колере «Атласный Селенит», которым окрашена наша машина из пресс-парка.

А ещё теперь в комплектацию H9 входят три ключа: два смарт-брелока и один механический — последним можно без лишних манипуляций открыть внешний багажный бокс, мимикрирующий под кожух для запаски. Словом, внедорожник стал чуть-чуть практичнее, пусть и не на порядок.

© Вячеслав Крылов

Цифровой ветер перемен

Самое главное в рестайлинговом Haval H9 — обновлённое программное обеспечение. Причём не всего автомобиля, а его медиакомлекса, который, как и прежде, имеет крупный горизонтально-ориентированный тачскрин размером с небольшой лэптоп: диагональ составляет 14,6 дюйма.

© Вячеслав Крылов

Мультимедийная система обзавелась встроенной платформой «Яндекс.Авто» с картами, музыкой и аудиокнигами. Кроме того, появилось голосовое управление, которое воспринимает 800 команд на русском и управляет почти 150 функциями.

А ещё всё это цифровое благолепие теперь обновляется «по воздуху», то есть через встроенную в машину сим-карту. Есть и приятный бонус для тех, кто купил H9 до обновления. В компании заявляют, что владельцы дорестайлинговых машин могут доустановить часть локальных цифровых сервисов у дилеров.

© Вячеслав Крылов

В остальном это всё тот же прежний Haval с монументальной передней панелью, крупными лопухами зеркал заднего вида и высокой командирской посадкой.

Отдельное спасибо разработчикам за то, что не лишили водителя физических кнопок. Горячие клавиши для управления климатом, подогревами кресел и полноприводной трансмиссией, а также маховичок для выбора режимов движения остались на месте.

© Вячеслав Крылов

Езда без фанатизма

Обычно на подобных машинах мы выбираемся на бездорожье, в естественную для них среду. Но в случае с H9 этого делать не стали. Во-первых, не рискнули ехать далеко, поскольку тест Haval пришёлся на самый разгар дефицита бензина в столице. А во-вторых, задались вопросом: реально ли владельцы H9 берут эту машину, чтобы штурмовать на нем броды и буераки? Кажется, что ответ очевидный. По крайней мере, никто в редакции ни разу не видел H9 со шноркелем, «зубастыми» шинами и по окна в грязи. Да и вряд ли каждый второй владелец работает на асбестовом карьере.

© Вячеслав Крылов

Кажется, что люди в первую очередь берут эту машину из-за размеров и внушительного вида, подчёркивающих статус владельца. А ещё из-за объёма салона и высокого клиренса для уверенности зимой. В общем, в случае с H9 крупный рамный внедорожник — это скорее отличная альтернатива трёхрядному кроссоверу для большой семьи, нежели специнструмент для бездорожья. Поэтому и мы ограничились для него типичными задачами для такой машины: ежедневными поездками по городу и вылазкой на обычный просёлок, совмещённый со съёмкой для нашего материала.

© Вячеслав Крылов

Надо отметить, что 218-сильный мотор GW4C20В, несмотря на внушительный для бензинового агрегата момент в 380 Нм, всё же слабоват для увесистого внедорожника массой под 2,5 тонны. Никаких проблем при городской езде он не доставляет, однако стоит выбраться на загородную дорогу, как тут же начинаешь ощущать дефицит и мощности, и момента. Конечно, ничего криминального — для безопасных манёвров отдачи хватает, но при ускорениях с ходу хочется подхват порезче и запаса тяги под педалью побольше. В целом при активных манёврах выручает ручной режим коробки передач с подрулевыми лепестками: сбрасываешь пару передач вниз, и машина «выстреливает» вперёд практически без задержки. Однако в этом случае салон заполняет натужный рык мотора, да и расход топлива начинает тревожно расти. Опять же, всё это справедливо для незагруженной машины с парой рюкзаков с фототехникой в багажнике. Не спасует ли Haval, если загрузить его под завязку или пристегнуть к нему условную лодку на прицепе — открытый вопрос.

© Вячеслав Крылов

Конечно, как и любой внедорожник с длинноходовой подвеской, H9 слегка кренится в поворотах, но траекторию держит чётко. При этом на хороших дорогах достаточно мягкий ход подвесок превращает его в очень комфортный крейсер: дорожную мелочь машина глотает хорошо, а на крупных волнах асфальта раскачивается весьма умеренно. Порой кажется, что по плавности хода эта машина на пружинной подвеске ничем не уступает соплатформенному Tank 500 с пневмоэлементами в ходовой. Конечно, крупные неровности и глубокие ямы отчётливее передаются на кузов, но тут уже физику не обманешь — рама и достаточное большие неподрессоренные массы дают о себе знать.

© Вячеслав Крылов

Главное

Мода на брутальные машины с кубическими формами продолжает набирать обороты. Но Haval H9 стоит особняком в этой компании: в отличие от большинства бокси-кроссоверов, созданных по принципу «казаться, а не быть», он демонстрирует обратный принцип — «быть, а не казаться». H9 не просто выглядит как серьёзный инструмент для бездорожья: он им и является. А то, что при всех своих навыках этот внедорожник ещё и отлично подходит на роль семейного автомобиля, делает его очень интересным предложением. Главное, чтобы на пути к рыночному успеху не подкачала цена, которая уже начинается от 4 799 000 рублей. Впрочем, в этом вопросе грядущая локализация может сыграть ему на руку.

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Плюсы Haval H9

Просторный салон.

Выверенная эргономика.

Продвинутая медиасистема.

Минусы Haval H9

Отсутствие дизельного мотора.

Большие неподрессоренные массы в ходовой.

Слабая динамика при большой загрузке.

© Вячеслав Крылов

Технические характеристики Haval H9