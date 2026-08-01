На рынок вышел ещё один бюджетный кроссовер Tenet: что это за машина

Российский холдинг «АГР» продолжает свой марафон запусков новых моделей. Очередная премьера рынка – кроссовер Tenet Т4L. Представители бренда называют ее удлиненной версией компакта Т4. Но на деле – все не так однозначно. «Рамблер/авто» изучил нюансы гаммы Tenet в ходе теста Т4L на дорогах Подмосковья.

© Tenet

На презентации Т4L представители бренда с невозмутимым видом рассказывали, что часть потенциальных покупателей компактного Tenet Т4 хотела бы машину побольше, повместительнее, но при этом не намного дороже. И, собственно, в ответ на этот запрос клиентов и появилась новинка.

Но буквально на следующий день после премьеры «эльки» компания объявила, что производство модели Т4 завершено. Мол «её жизненный цикл подошёл к концу». Так что по факту новая версия с литерой L не дополнила обычный T4, а пришла ему на смену.

© Алексей Батушенко

Смешать, но не взбалтывать

При этом рецепт создания Tenet Т4L незамысловат: взяли знакомую россиянам модель Chery Tiggo 7 Pro и приделали ему «лицо» от уходящего (как теперь выяснилось) Tenet Т4, который сам когда-то был Chery Tiggo 4.

С интерьером действовал аналогично: «скопипастили» в него всю переднюю часть салона Т4. Здесь точно такие же панель приборов, медиасистема с тачскрином, консоль с блоком «климата» и физическими кнопками над ним, рулевое колесо и центральный тоннель с джойстиком коробки передач.

© Tenet

Ну и с силовыми агрегатами все в том же ключе. Tenet Т4L оснащен единственным вариантом пары двигатель-трансмиссия: 147-сильный 1,5-литровый бензиновый турбомотор сочетается с 6-ступенчатый «роботом». Привод – исключительно передний.

© Алексей Батушенко

В качестве бонуса, улучшающего ходовые характеристики условно нового кроссовера, в задней подвеске применена не поперечная балка, как можно было ожидать, а «многорычажка», поскольку у исходной модели имелся полный привод.

© Алексей Батушенко

Финансовый расклад

Напомним, что по официальному прайс-листу марки на её сайте, рекомендованная розничная цена Tenet Т4 2025-го года выпуска установлена производителем на уровне 2 089 000 рублей, а для старшего Т7 – от 2 735 000 рублей.

Что касается Tenet Т4L, то цена её базовой комплектации – это уже 2 259 000 рублей. Таким образом, новинка оказывается в ценовой «вилке» между Т4 и Т7, но заметно ближе к стоимости уходящей с рынка модели.

© Tenet

Богатство комплектации

Уже в базовой версии удлиненная «четверка» довольно неплохо укомплектована. Есть камера заднего вида, круиз-контроль, обогрев руля и лобового стекла, кондиционер, поддержка беспроводных протоколов Apple СarPlay и Android Auto, телематика, работающая через приложение, цифровая «приборка» и мультимедийный комплекс с тачскрином на 10,25 дюйма и даже 18-дюймовые колеса.

© Tenet

В старшей комплектации (а их у Т4L всего две), добавляется лишь круиз-контроль, электроскладывание зеркал заднего вида, система кругового обзора, двухзонный «климат», обогрев задних сидений и передние парктроники. И стоит такая топовая версия уже 2 429 000 рублей.

© Алексей Батушенко

Замечу, что сиденья тут простенькие: «тряпка» с механической регулировкой даже у водителя. Зато в отделке подчеркнуто мало пластика. Большая часть площади передней панели и дверных карт затянуты в эко-кожу. Так что, несмотря на «экономичную» сущность, салон Т4L даже не намекает на «бюджетность». А с виду смотрится практически как более старшая модель – Т7.

© Tenet

Знакомые повадки

На ходу новый Tenet Т4L никаких открытий не принес. Если вы раньше сидели за рулем «семерок» Tiggo хотя бы в каршеринге, то без удивления воспримете такую же жестковатую и достаточно громкую на неровностях подвеску «длинной четверки».

Зато благодаря ей машина четко стоит на траектории и адекватно слушается руля. Но существенной обратной связи от колес на баранку ждать не стоит. Но это и не сильно осложняет процесс управления кроссовером: машина понятна, проста и предсказуема в управлении. Просто очень пресная и не самая интересная для водителя.

© Tenet

Только спокойствие

Силовые агрегаты Tenet Т4L могут работать в двух режимах: «эко» и «спорт». Третьего не дано. В «Эко» электроника заставляет не особо мощный 147-сильный мотор работать преимущественно на малых оборотах и повышенных передачах. Кроссовер при этом разгоняется крайне лениво. Для нормального городского ритма езды такие повадки машины малопригодны. В «эко имеет смысл двигаться по трассе – с постоянной скоростью на круиз-контроле, в отсутствии необходимости кого-то обгонять. Уверен, что любой водитель во всех остальных условиях предпочтет ездить в «Спорте».

© Tenet

Заметной спортивности, в виду скромных характеристик двигателя, от Т4L ждать не стоит. Укладывается он в свои паспортные 10,5 секунд с места до 100 км/ч – и слава Богу. Зато в городском потоке перестаешь чувствовать себя улиткой, оказавшейся в компании кузнечиков.

Но в любом случае Tenet Т4L подойдет, скорее, условному «дачнику» и уж точно не «светофорному гонщику». В пользу этого говорят и данные расхода топлива кроссовером: в пределах скромных 7,7 л/100 км. Этот результат нам выдал бортовой компьютер при езде на круиз-контроле на скоростях 80-90 км/ч под многочисленными камерами в населенных пунктах.

Но стоило выехать на «платник» с разрешёнными 130 км/ч и начать с затяжными обгонами (насколько позволяет мощность мотора, конечно) и показания борткомпьютера на приборной панели довольно быстро перевалили за 10 л на 100 км.

© Tenet

Что касается внедорожных способностей кроссовера, то тут также не стоит ждать чего-то выдающегося. Заявленные производителем 203 мм клиренса можно намерить только от середины днища до земли. Элементы подвески, коробка передач и двигатель с опциональной дилерской защитой существенно с уменьшают клиренс любой модели. А Tenet Т4L в этом смысле – не исключение. Бездорожье – не его стихия. Нет, по проселку до дачи или до пруда в деревне он, конечно, проедет, но лезть куда-то далеко на нём точно не стоит.

© Tenet

Итоги

Tenet Т4L – неплохо укомплектованный опциями крупный городской хетчбэк, замаскированный под переднеприводный кроссовер С-класса. У модели достаточно демократичный прайс-лист (по крайней мере на старте продаж), а значит хорошие перспективы на рынке, в том числе и из-за локализации. Ведь помимо спроса среди частников российская прописка открывает для модели двери в таксопарки и сервисы каршеринга.

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Плюсы Tenet Т4L

Богатая базовая комплектация

Просторный салон и большой багажный отсек

Большое количество физических кнопок в салоне

Топливная экономичность

Минусы Tenet Т4L

Невысокая мощность мотора

Жестковатая подвеска

Отсутствие версии с полным приводом

Слабая шумоизоляция

© Tenet

Технические характеристики Tenet Т4L