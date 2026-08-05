«Китаец», который едет почти как BMW: чем порадовал и огорчил Changan Uni-V

Обновление Changan Uni-V придало ему подчёркнуто спортивный характер. Но одно дело недолгие поездки и сессии по гоночному треку, и совсем другое — интенсивная повседневная эксплуатация. Мы проверили, как ведёт себя «в быту» китайский лифтбек с двухлитровым турбомотором, который способен разменивать первую «сотню» за 6,3 секунды.

© Алексей Батушенко

После нашего короткого знакомства с Uni-V на ADM Raceway сложилось впечатление, что, будучи «гражданской» моделью, лифтбек всё же способен достаточно бодро ехать по спортивной трассе и периодами даже дарить яркие эмоции водителю. Но ведь большинство купят его не для покатушек на треке, а для ежедневных поездок. И опыт подсказывает, что далеко не с каждым подобным «спортсменом» бывает легко ужиться в быту.

© Алексей Батушенко

Когда имидж — это главное

Чисто внешне Changan Uni-V — это именно то, что нужно для аудитории таких машин. Спортивные ноты повсюду: подчёркнуто агрессивное оформление «лица», поджарый профиль с удачными пропорциями, острый силуэт кормы и выдвигающийся из крышки багажника спойлер. Прохожие мальчишки (да и многие взрослые, кстати) провожают машину заинтересованным взглядом. Порыкивающий выхлоп (регулируется управляемой через меню заслонкой) тоже добавляет антуража.

© Алексей Батушенко

Интерьер тоже выполнен в том же резком и спортивном стиле: один только ярко-оранжевый цвет кожаной отделки чего стоит. Но при этом эргономика водительского места Uni-V вполне «гражданская»: цветной 10-дюймовый экран приборной доски, 14-дюймовый «планшетник» мультимедийной системы, центральный тоннель с подстаканниками и отсеком для беспроводной зарядки смартфонов. Короче говоря: всё как у всех, без изысков.

© Changan

Зато рулевое колесо теперь более-менее напоминает круг. В предыдущей «итерации» Uni-V оно было похоже на эллипс, что вызывало порой вопросы с точки зрения удобства в моменты перехвата обода. А теперь, как говорится, — «всё как у людей».

© Changan

Следуя трендам, в салоне осталось минимальное количество физических кнопок. Но есть богатый набор электронных опций, включающих широкий пакет водительских ассистентов: от адаптивного круиза до системы кругового обзора. Правда, раз уж мы говорим о лифтбеке со спортивным характером, не помешало бы разработчикам организовать ещё и проекцию приборной доски на стекло перед водителем — чтобы тот пореже отвлекался от дороги. Кажется, что именно такая опция пришлась бы ко двору в подобной машине.

© Алексей Батушенко

Кресла в обновлённом Uni-V подчёркнуто спортивные, с интегрированными подголовниками. Это, конечно, не настоящие «ковши», но боковая поддержка у них развита сильнее, чем на подавляющем большинстве китайских седанов и кроссоверов. Набивка плотная, поэтому сам профиль сидений тоже жестковат.

© Алексей Батушенко

Причём последнее касается всех мест в салоне, включая диван второго ряда. Видимо, из логики, что в машине со спортивным характером и задние пассажиры не должны «летать» по салону в лихих виражах, закладываемых водителем. Однако из-за этой жёсткости ездить на дальние расстояния на Uni-V понравится не каждому. Всё же посадка в таких креслах создаёт излишнее напряжение, и остановки на разминку затекших седалищ придётся делать чаще.

© Changan

При этом иных серьёзных претензий к эргономике салона лифтбека предъявить сложно. За рулём удобно устроится и невысокий водитель, и человек ростом существенно выше 180 см. При этом он же прекрасно, с приличным запасом для коленей, усядется на заднее сиденье «сам за собой». И не ощутит недостатка места над головой — несмотря на заметно ниспадающую к корме линию крыши.

Кроме того, Uni-V позволяет прихватить с собой в путешествие довольно существенный объём багажа — до 465 литров. Хорошее решение — оборудовать крышку багажного отсека управляемым из салона электроприводом. Поскольку кнопка открывания багажника с улицы расположена очень низко и быстро пачкается на ходу.

© Алексей Батушенко

Если вы отправитесь в дальнее путешествие на Changan Uni-V — прихватите с собой что-то вроде пледа, чтобы прикрыть от посторонних взглядов вещи в багажнике. Штатной шторки тут нет, а большая площадь остекления пятой двери выставит на всеобщее обозрение всё, что вы сложите в грузовой отсек.

Лёгок на подъём

Ходовые качества — конёк двухлитровго Uni-V. Его 235 лошадиных сил под капотом, плотно-сбитая, но отнюдь не «дубовая» подвеска и физически ощущаемая повышенная жёсткость кузова позволяют без зазрения совести называть лифтбек настоящим driver's car. Причём, что ценно, всё это не в ущерб комфорту: мелкие неровности подвеска «Чангана» «съедает» на отлично, а по-настоящему крупные — не вытрясают душу из седоков.

© Алексей Батушенко

Тут надо отметить, что «спортивности» модели придают не её динамические показатели (в эпоху гибридов и электрокаров разгоном до 100 км/ч за 6,3 секунды вы никого не удивите), а сам характер машины. Острота реакции акселератора, плотный и точный руль, рафинированное шасси — всё это в Uni-V постоянно подзуживает вас поднажать и ехать быстро, в том числе и в плотном городском потоке. Даже если вы уже сто лет как переросли стадию водительского развития «смотрите все, как я могу».

© Алексей Батушенко

И, поверьте, связано это отнюдь не с антуражем в салоне вроде кнопки запуска мотора или переключателя режимов движения на руле на манер спорткаров. И не с басовитым рыком выхлопа — не особо, кстати, внушительным. Машина провоцирует правильной спортивной калибровкой: выверенными настройками 8-ступенчатого автомата, умением точно слушаться руля и точно следовать за педалью акселератора. Хотя, конечно, Uni-V не идеален. Ему, например, не хватает чёткого ощущения «ноля» у рулевого колеса. Да и всю мощность мотора переднеприводная трансмиссия реализует с трудом, пугая ощутимым силовым подруливанием при резких стартах с места.

Тем не менее Uni-V дарит очень приятные эмоции, и ездить на нём увлекательно. Быть может, в действительности он и не так хорош, просто на фоне остальных унылых и однообразных китайских кроссоверов кажется настоящим открытием.

© Алексей Батушенко

Плюсы Changan UNI-V 2.0

Динамика и управляемость.

Богатая комплектация.

Большой багажник.

Удачная компоновка салона.

Минусы Changan UNI-V 2.0

Жёсткие сиденья и диван.

Огрехи эргономики и экономия на физических кнопках.

Отсутствие проекционного дисплея панели приборов.

Отсутствие шторки багажного отделения.

Считаем деньги

Спортивный характер Changan не мешает ему демонстрировать топливную экономичность на уровне, который устроит даже прижимистого автовладельца. В спокойном режиме езды по трассе лифтбек вполне может уложиться в 7,5 литров на 100 км. Причём бензина Аи-92 (его разрешает лить сам производитель). И даже когда попадаешь на нём в серьёзный затор, аппетит всё равно не выходит за рамки приемлемого, не превышая 10 литров на «сотню». Но если, что называется, «зажигать» — то можно потребить на 100 км и все 12–14 литров топлива.

Что касается цены Changan Uni-V, то пока двухлитровый лифтбек предлагают в одной-единственной комплектации «Спорт» по цене от 3 499 000 рублей. Впрочем, при оформлении автокредита можно получить дополнительную выгоду. А примерный размер ежемесячного платежа и свою финансовую нагрузку можно рассчитать уже сейчас с помощью калькулятора автокредита.

Технические характеристики Changan UNI-V 2.0 «Спорт»