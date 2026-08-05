«Китаец», который едет почти как BMW: чем порадовал и огорчил Changan Uni-V

Спортсмен на каникулах: длительный тест-драйв «заряженного» Changan Uni-V
Обновление Changan Uni-V придало ему подчёркнуто спортивный характер. Но одно дело недолгие поездки и сессии по гоночному треку, и совсем другое — интенсивная повседневная эксплуатация. Мы проверили, как ведёт себя «в быту» китайский лифтбек с двухлитровым турбомотором, который способен разменивать первую «сотню» за 6,3 секунды.
После нашего короткого знакомства с Uni-V на ADM Raceway сложилось впечатление, что, будучи «гражданской» моделью, лифтбек всё же способен достаточно бодро ехать по спортивной трассе и периодами даже дарить яркие эмоции водителю. Но ведь большинство купят его не для покатушек на треке, а для ежедневных поездок. И опыт подсказывает, что далеко не с каждым подобным «спортсменом» бывает легко ужиться в быту.
Когда имидж — это главное
Чисто внешне Changan Uni-V — это именно то, что нужно для аудитории таких машин. Спортивные ноты повсюду: подчёркнуто агрессивное оформление «лица», поджарый профиль с удачными пропорциями, острый силуэт кормы и выдвигающийся из крышки багажника спойлер. Прохожие мальчишки (да и многие взрослые, кстати) провожают машину заинтересованным взглядом. Порыкивающий выхлоп (регулируется управляемой через меню заслонкой) тоже добавляет антуража.
Интерьер тоже выполнен в том же резком и спортивном стиле: один только ярко-оранжевый цвет кожаной отделки чего стоит. Но при этом эргономика водительского места Uni-V вполне «гражданская»: цветной 10-дюймовый экран приборной доски, 14-дюймовый «планшетник» мультимедийной системы, центральный тоннель с подстаканниками и отсеком для беспроводной зарядки смартфонов. Короче говоря: всё как у всех, без изысков.
Зато рулевое колесо теперь более-менее напоминает круг. В предыдущей «итерации» Uni-V оно было похоже на эллипс, что вызывало порой вопросы с точки зрения удобства в моменты перехвата обода. А теперь, как говорится, — «всё как у людей».
Следуя трендам, в салоне осталось минимальное количество физических кнопок. Но есть богатый набор электронных опций, включающих широкий пакет водительских ассистентов: от адаптивного круиза до системы кругового обзора. Правда, раз уж мы говорим о лифтбеке со спортивным характером, не помешало бы разработчикам организовать ещё и проекцию приборной доски на стекло перед водителем — чтобы тот пореже отвлекался от дороги. Кажется, что именно такая опция пришлась бы ко двору в подобной машине.
Кресла в обновлённом Uni-V подчёркнуто спортивные, с интегрированными подголовниками. Это, конечно, не настоящие «ковши», но боковая поддержка у них развита сильнее, чем на подавляющем большинстве китайских седанов и кроссоверов. Набивка плотная, поэтому сам профиль сидений тоже жестковат.
Причём последнее касается всех мест в салоне, включая диван второго ряда. Видимо, из логики, что в машине со спортивным характером и задние пассажиры не должны «летать» по салону в лихих виражах, закладываемых водителем. Однако из-за этой жёсткости ездить на дальние расстояния на Uni-V понравится не каждому. Всё же посадка в таких креслах создаёт излишнее напряжение, и остановки на разминку затекших седалищ придётся делать чаще.
При этом иных серьёзных претензий к эргономике салона лифтбека предъявить сложно. За рулём удобно устроится и невысокий водитель, и человек ростом существенно выше 180 см. При этом он же прекрасно, с приличным запасом для коленей, усядется на заднее сиденье «сам за собой». И не ощутит недостатка места над головой — несмотря на заметно ниспадающую к корме линию крыши.
Кроме того, Uni-V позволяет прихватить с собой в путешествие довольно существенный объём багажа — до 465 литров. Хорошее решение — оборудовать крышку багажного отсека управляемым из салона электроприводом. Поскольку кнопка открывания багажника с улицы расположена очень низко и быстро пачкается на ходу.
Если вы отправитесь в дальнее путешествие на Changan Uni-V — прихватите с собой что-то вроде пледа, чтобы прикрыть от посторонних взглядов вещи в багажнике. Штатной шторки тут нет, а большая площадь остекления пятой двери выставит на всеобщее обозрение всё, что вы сложите в грузовой отсек.
Лёгок на подъём
Ходовые качества — конёк двухлитровго Uni-V. Его 235 лошадиных сил под капотом, плотно-сбитая, но отнюдь не «дубовая» подвеска и физически ощущаемая повышенная жёсткость кузова позволяют без зазрения совести называть лифтбек настоящим driver's car. Причём, что ценно, всё это не в ущерб комфорту: мелкие неровности подвеска «Чангана» «съедает» на отлично, а по-настоящему крупные — не вытрясают душу из седоков.
Тут надо отметить, что «спортивности» модели придают не её динамические показатели (в эпоху гибридов и электрокаров разгоном до 100 км/ч за 6,3 секунды вы никого не удивите), а сам характер машины. Острота реакции акселератора, плотный и точный руль, рафинированное шасси — всё это в Uni-V постоянно подзуживает вас поднажать и ехать быстро, в том числе и в плотном городском потоке. Даже если вы уже сто лет как переросли стадию водительского развития «смотрите все, как я могу».
И, поверьте, связано это отнюдь не с антуражем в салоне вроде кнопки запуска мотора или переключателя режимов движения на руле на манер спорткаров. И не с басовитым рыком выхлопа — не особо, кстати, внушительным. Машина провоцирует правильной спортивной калибровкой: выверенными настройками 8-ступенчатого автомата, умением точно слушаться руля и точно следовать за педалью акселератора. Хотя, конечно, Uni-V не идеален. Ему, например, не хватает чёткого ощущения «ноля» у рулевого колеса. Да и всю мощность мотора переднеприводная трансмиссия реализует с трудом, пугая ощутимым силовым подруливанием при резких стартах с места.
Тем не менее Uni-V дарит очень приятные эмоции, и ездить на нём увлекательно. Быть может, в действительности он и не так хорош, просто на фоне остальных унылых и однообразных китайских кроссоверов кажется настоящим открытием.
Плюсы Changan UNI-V 2.0
- Динамика и управляемость.
- Богатая комплектация.
- Большой багажник.
- Удачная компоновка салона.
Минусы Changan UNI-V 2.0
- Жёсткие сиденья и диван.
- Огрехи эргономики и экономия на физических кнопках.
- Отсутствие проекционного дисплея панели приборов.
- Отсутствие шторки багажного отделения.
Считаем деньги
Спортивный характер Changan не мешает ему демонстрировать топливную экономичность на уровне, который устроит даже прижимистого автовладельца. В спокойном режиме езды по трассе лифтбек вполне может уложиться в 7,5 литров на 100 км. Причём бензина Аи-92 (его разрешает лить сам производитель). И даже когда попадаешь на нём в серьёзный затор, аппетит всё равно не выходит за рамки приемлемого, не превышая 10 литров на «сотню». Но если, что называется, «зажигать» — то можно потребить на 100 км и все 12–14 литров топлива.
Что касается цены Changan Uni-V, то пока двухлитровый лифтбек предлагают в одной-единственной комплектации «Спорт» по цене от 3 499 000 рублей. Впрочем, при оформлении автокредита можно получить дополнительную выгоду. А примерный размер ежемесячного платежа и свою финансовую нагрузку можно рассчитать уже сейчас с помощью калькулятора автокредита.
Технические характеристики Changan UNI-V 2.0 «Спорт»
- Габаритные размеры, мм — 4 740 × 1 838 × 1 430
- Колёсная база, мм — 2 750
- Клиренс, мм — 152
- Снаряжённая масса, кг — 1 580 кг
- Объём двигателя, см³— 1 997
- Максимальная мощность, л. с. — 235
- Трансмиссия — 8-ступенчатая, автоматическая
- Разгон 0–100 км/ч, сек. — 6,3
- Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км — 8
- Объём багажника, л — 465