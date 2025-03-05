Хотя Гран-при Москвы по ледовому картингу не входит ни в один из зачётов гонок Российской автоспортивной федерации (РАФ), у столичных соревнований есть чёткий регламент и строгие правила. В ходе восьми отборочных заездов определяются четыре команды, гонщики которых будут сражаться за подиум. Но лёд не прощает ошибок. К примеру, столкновение с ретардером или ограждением трассы наказывается 30 секундным штрафом. Такая оплошность практические лишает гонщика шансов на высокое место в заезде. Как раз об этих нюансах участникам команд рассказывает главный судья гонки Вячеслав Басов.