«Лёд особого назначения»: как прошёл Гран-при Москвы по ледовому картингу
В первое весеннее воскресенье на катке ВДНХ состоялся турнир по ледовому картингу «Лёд особого назначения». Это уже вторые подобные соревнование, проходящие под эгидой музея Гаража Особого Назначения. В нынешнем году за главные трофеи гонки сражались 68 спортсменов из 17 команд – как начинающие талантливые пилоты, так и матерые чемпионы России. Корреспондент «Рамблер / Авто» побывал в самой гуще этой бескомпромиссной борьбы и запечатлел немало ярких моментов.
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