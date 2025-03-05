«Лёд особого назначения»: как прошёл Гран-при Москвы по ледовому картингу

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Обычно на ВДНХ гонки не проходят, но раз в год ледовый каток превращается в гоночную трассу. Второй раз под эгидой музея Гаража Особого Назначения состоялся турнир «Лёд особого назначения». В 2025 году за главные трофеи гонки сражались 68 спортсменов из 17 команд.
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Обычно на ВДНХ гонки не проходят, но раз в год ледовый каток превращается в гоночную трассу. Второй раз под эгидой музея Гаража Особого Назначения состоялся турнир «Лёд особого назначения». В 2025 году за главные трофеи гонки сражались 68 спортсменов из 17 команд. 
© Андрей Колтун
Хотя Гран-при Москвы по ледовому картингу не входит ни в один из зачётов гонок Российской автоспортивной федерации (РАФ), у столичных соревнований есть чёткий регламент и строгие правила. В ходе восьми отборочных заездов определяются четыре команды, гонщики которых будут сражаться за подиум. Но лёд не прощает ошибок. К примеру, столкновение с ретардером или ограждением трассы наказывается 30 секундным штрафом. Такая оплошность практические лишает гонщика шансов на высокое место в заезде. Как раз об этих нюансах участникам команд рассказывает главный судья гонки Вячеслав Басов.
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Хотя Гран-при Москвы по ледовому картингу не входит ни в один из зачётов гонок Российской автоспортивной федерации (РАФ), у столичных соревнований есть чёткий регламент и строгие правила. В ходе восьми отборочных заездов определяются четыре команды, гонщики которых будут сражаться за подиум. Но лёд не прощает ошибок. К примеру, столкновение с ретардером или ограждением трассы наказывается 30 секундным штрафом. Такая оплошность практические лишает гонщика шансов на высокое место в заезде. Как раз об этих нюансах участникам команд рассказывает главный судья гонки Вячеслав Басов.  
© Андрей Колтун
Все гонщики выступали на одинаковых 9-сильных картах российской компании «МИКС Карт». Этой мощности и зацепа специальной шипованной резины хватало, чтобы разгоняться на прямиках до 90 км/ч. Средняя же скорость прохождения круга была порядка 60 км/ч. Причем из заезда в заезд спортсмены пересаживались на разные машины. Так что в техническом плане шансы всех участников были равны и на первое место выходило личное мастерство.
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Все гонщики выступали на одинаковых 9-сильных картах российской компании «МИКС Карт». Этой мощности и зацепа специальной шипованной резины хватало, чтобы разгоняться на прямиках до 90 км/ч. Средняя же скорость прохождения круга была порядка 60 км/ч. Причем из заезда в заезд спортсмены пересаживались на разные машины. Так что в техническом плане шансы всех участников были равны и на первое место выходило личное мастерство.  
© Андрей Колтун
В прошлогодней гонке спортсмены ездили вокруг фонтана «Дружба народов». В этом году организаторы добавили к трассе прямики с ретардерами и таким образом увеличили длину дистанции до 1 320 метров, что, несомненно, добавило соревнованиям зрелищности. Обратите внимание, какие глубокие колеи нарезали шипы к концу состязаний.
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В прошлогодней гонке спортсмены ездили вокруг фонтана «Дружба народов». В этом году организаторы добавили к трассе прямики с ретардерами и таким образом увеличили длину дистанции до 1 320 метров, что, несомненно, добавило соревнованиям зрелищности. Обратите внимание, какие глубокие колеи нарезали шипы к концу состязаний. 
© Андрей Колтун
Гонщиков каждой из 17 команд отличали накидки определенного цвета — зелёные, белые, красные, жёлтые, синие, чёрные и т.д. На переднем плане в сиреневом балахоне, за рулем карта с номером 13 — пилотесса команды SMP Lady.
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Гонщиков каждой из 17 команд отличали накидки определенного цвета — зелёные, белые, красные, жёлтые, синие, чёрные и т.д. На переднем плане в сиреневом балахоне, за рулем карта с номером 13 — пилотесса команды SMP Lady.  
© Андрей Колтун
На Гран-при Москвы многократный призер чемпионатов России – Владимир Черевань защищал цвета команды OLD School. В свои 65 ветеран автоспорта находится в прекрасной форме и до сих пор участвует во многих значимых гонках.
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На Гран-при Москвы многократный призер чемпионатов России – Владимир Черевань защищал цвета команды OLD School. В свои 65 ветеран автоспорта находится в прекрасной форме и до сих пор участвует во многих значимых гонках.  
© Андрей Колтун
Старт с ходу – классика ледового картинга. Зачастую и финиши заездов оказывались очень плотными. Первого и последнего спортсмена разделяли считанные секунды.
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Старт с ходу – классика ледового картинга. Зачастую и финиши заездов оказывались очень плотными. Первого и последнего спортсмена разделяли считанные секунды. 
© Андрей Колтун
Далеко не всегда пилоты катили, как по струнке. Порой азарт соревнований пересиливал трезвый расчёт и опыт. В итоге, контактной борьбы хватало. Что дополнительно заряжало зрителей эмоциями.
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Далеко не всегда пилоты катили, как по струнке. Порой азарт соревнований пересиливал трезвый расчёт и опыт. В итоге, контактной борьбы хватало. Что дополнительно заряжало зрителей эмоциями. 
© Андрей Колтун
Последние секунды перед стартом. Пилот команды НАМИ и первый россиянин, участвовавший в гонках серии NASCAR – Роман Мавланов — сохраняет полное спокойствие.
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Последние секунды перед стартом. Пилот команды НАМИ и первый россиянин, участвовавший в гонках серии NASCAR – Роман Мавланов — сохраняет полное спокойствие.  
© Андрей Колтун
В снежной пыли оказывается не только гонщик, но и машина. Таковы особенности ледового картинга.
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В снежной пыли оказывается не только гонщик, но и машина. Таковы особенности ледового картинга.  
© Андрей Колтун
Не вся техника выдерживала острый накал борьбы. Что-то приходилось чинить и регулировать в коротких промежутках между заездами.
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Не вся техника выдерживала острый накал борьбы. Что-то приходилось чинить и регулировать в коротких промежутках между заездами. 
© Андрей Колтун
Гонщики команды GT-СLub обсуждают тактику перед очередным заездом. К сожалению, эта небольшая планёрка не помогла молодым ребятам объехать именитых соперников и добраться до финала. Но боролись они отчаянно.
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Гонщики команды GT-СLub обсуждают тактику перед очередным заездом. К сожалению, эта небольшая планёрка не помогла молодым ребятам объехать именитых соперников и добраться до финала. Но боролись они отчаянно. 
© Андрей Колтун
Почти весь заезд – газ в пол. А повороты пилоты проходят под тягой в боковом скольжении. На льду больший вес спортсмена даже дает некоторое преимущество. Ведь, чем сильнее загружен карт, тем лучше зацеп.
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Почти весь заезд – газ в пол. А повороты пилоты проходят под тягой в боковом скольжении. На льду больший вес спортсмена даже дает некоторое преимущество. Ведь, чем сильнее загружен карт, тем лучше зацеп. 
© Андрей Колтун
Клетчатый флаг финального заезда! Почти пятичасовой турнир пролетел на одном дыхании.
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Клетчатый флаг финального заезда! Почти пятичасовой турнир пролетел на одном дыхании. 
© Андрей Колтун
Первые эмоции победителей! Что может быть сильнее и прекраснее?
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Первые эмоции победителей! Что может быть сильнее и прекраснее?  
© Андрей Колтун
А вот и заветный подиум. Победила в турнире команда Гаража Особго Назначения. Второе и третье места поделили гонщики Росгосстрах и G-Drive SMP. Отдельными призами организаторы наградили пилотов команды «Картинг без границ» и пилотесс из SMP Lady. Поздравляем всех участников и ждем следующих подобных турниров. Продолжение непременно будет.
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А вот и заветный подиум. Победила в турнире команда Гаража Особго Назначения. Второе и третье места поделили гонщики Росгосстрах и G-Drive SMP. Отдельными призами организаторы наградили пилотов команды «Картинг без границ» и пилотесс из SMP Lady. Поздравляем всех участников и ждем следующих подобных турниров. Продолжение непременно будет. 
© Андрей Колтун

В первое весеннее воскресенье на катке ВДНХ состоялся турнир по ледовому картингу «Лёд особого назначения». Это уже вторые подобные соревнование, проходящие под эгидой музея Гаража Особого Назначения. В нынешнем году за главные трофеи гонки сражались 68 спортсменов из 17 команд – как начинающие талантливые пилоты, так и матерые чемпионы России. Корреспондент «Рамблер / Авто» побывал в самой гуще этой бескомпромиссной борьбы и запечатлел немало ярких моментов.

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