Сочи: оптимальные маршруты и полезные советы

Поехать в Сочи на машине, пожалуй, даже более привлекательно, чем вояж на знаменитый курорт поездом или самолётом.

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Автомобильное путешествие в Сочи позволяет не только продлить предвкушение долгожданного отдыха на море или в горах, но и увидеть новые интересные локации и получить массу впечатлений. Главное — грамотно подготовиться к поездке, спланировать маршрут, заранее продумать места остановок и ночёвок.

Безусловно, большой плюс поездки в Сочи на машине — экономия бюджета, и это касается не только расходов на авиабилеты или на поезд, но и на внутренние поездки.

Такси в Сочи очень дорогое — например, доехать от побережья до Красной Поляны выйдет не менее чем в 3000 рублей, тогда как бензин на тот же отрезок пути обойдётся рублей в 300-400.

Ещё одно из преимуществ самостоятельного путешествия — свобода, позволяющая ни от кого не зависеть и иметь возможность при желании менять маршрут и временной график.

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Например, задержаться в том или ином городе подольше либо заехать посмотреть по пути какую-нибудь достопримечательность — благо окрестности города-курорта, да и сама дорога на машине до Сочи, на них весьма богата.

Тем не менее следует изначально проложить подробный маршрут — это сбережёт вам много времени и нервов.

Движение в соответствии с планом поможет избежать лишних остановок, судорожного поиска подходящего общепита и путей к достопримечательностям.

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Маршруты из разных городов

Описание маршрута Москва – Сочи на машине

Расстояние между городами составляет 1620 километров.

Основная часть пути пролегает по платной трассе М-4 «Дон», затем по бесплатной Е-97. Время в пути составляет 21 час, стоимость проезда около 3500-4700 рублей в зависимости от дня недели и автомобиля.

Бензина потребуется в среднем где-то 130 – 150 литров — опять же, в зависимости от машины и стиля вождения.

Есть возможность проехать по бесплатной дороге — для этого отправляемся из Москвы по трассе М-2 «Крым». В этом случае времени на дорогу потребуется значительно больше — примерно на 6 часов. Это связано с пробками, дорожными ремонтами, невозможностью быстро объехать некоторые города и посёлки. Но есть и бонусы: путь пролегает через такие знаковые места, как Серпухов и Тула. Если заложить дополнительное время, в них можно остановиться и посмотреть много интересного.

Ночёвку по этому маршруту лучше всего запланировать в Краснодаре, по завершении платного участка дороги.

Потому что потом, после отдыха, вы сможете спокойнее пройти более сложный участок пути через Джубгу, от которой расстояние до Сочи на машине составляет 175 километров. Следует иметь в виду, что этот участок представляет собой крутой горный серпантин.

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Сколько времени нужно, чтобы доехать от Джубги до Сочи на машине

Можно уложиться и в 5 часов, но время может растянуться на лишних 2 – 3 часа — это зависит от пробок и медленно едущих машин.

Ближе к Сочи, особенно после Туапсе, серпантин становится совсем крутым. Дорога здесь двухполосная, а максимальная скорость в разных местах варьируется от 60 до 15 км/ч.

Наиболее трудный промежуток пути пролегает от Лазаревского до Лоо. Скорость на этом участке ограничена 20 км/ч.

В целом же маршрут до Сочи на машине следует планировать так, чтобы финальный серпантинный участок проходить утром или днем, но никак не в тёмное время суток.

Альтернативный путь в Сочи на машине из Москвы

Если после Ростова-на-Дону свернуть на Славянск-на-Кубани и ехать через Анапу, Новороссийск и Геленджик, то можно обогатить поездку дополнительными впечатлениями и знакомством с этими интереснейшими городами.

Сколько километров до Сочи на машине придётся ехать по такому маршруту? Путь удлинится на 230 километров и составит 1850 км.

Стоимость проезда по платной трассе М-4 «Дон» составит примерно 2200 рублей, затем путь пойдёт по бесплатным дорогам 03К-015 и Е-97.

Количество израсходованного бензина — около 150 литров.

«Когда спрашивают — “Москва – Сочи, сколько ехать на машине?” — я отвечаю, что всё зависит от желания и наличия времени, — рассказывает фотограф и автопутешественник с 35-летним стажем Глеб Астахов. — Можно доехать менее чем за сутки, но однажды я добирался целых три дня! Ехал с детьми, мы сначала переночевали в Ростове-на-Дону, посмотрели город, погуляли, а потом, после Краснодара, отправились не на Горячий Ключ и Джубгу, через которую идёт прямой путь в Сочи, а на Анапу. В этом городе мы переночевали, вторую ночевку сделали в Геленджике. И очень довольны были этим путешествием: детям удалось поплавать с дельфинами, нам с женой — насладиться красивыми видами, разнообразием впечатлений и дорогой без спешки».

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Сколько ехать на машине до Сочи из Санкт-Петербурга

Расстояние между этими двумя городами составляет 2400-2500 км.

На дорогу потребуется приблизительно полтора дня.

По пути от Санкт-Петербурга до Сочи можно посетить такие города как Великий Новгород, Тверь, Москва, Калуга, Тула, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар — чтобы познакомиться с их историей.

Сколько ехать до Сочи на машине из Самары

Расстояние — 1832 км.

Время в пути составит примерно 24 – 25 часов.

Наиболее популярный маршрут пролегает через Сызрань, Саратов, Калач с выездом на федеральную трассу М-4 «Дон». Затем — движение по ней вплоть до развязки под Джубгой.

Сколько километров до Сочи на машине от Екатеринбурга

Расстояние — 2 780 километров.

Преодолеть этот путь можно за 1 день и 15 часов.

Доехать до Джубги, откуда начинается трасса А-147 в Сочи, можно через Волгоград — по трассе М-5, проезжая Уфу и Саратов. От Волгограда можно следовать двумя дорогами: либо через Сальск, либо через Ростов-на-Дону.

Топ-5 мест для остановки на пути в Сочи

Краснодар. Ростов-на-Дону. Анапа. Новороссийск. Геленджик.

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Топ-5 мест для посещения в Сочи и окрестностях

Для того, чтобы посмотреть достопримечательности этого края, автомобиль подходит как нельзя кстати: общественный транспорт здесь ходит редко и нерегулярно.

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Красная Поляна. Даже вне горнолыжного сезона тут есть чем заняться — прокатиться на фуникулёре и полюбоваться потрясающими видами вокруг. Неподалеку есть также парк водопадов и этнопарк «Моя Россия». Аквапарк в поселке Лоо. В нём имеются водные горки и аттракционы как для детей, так и для взрослых. Скайпарк. Находится в Ахтырском ущелье национального парка города Сочи. Любители экстремальных развлечений найдут здесь для себя много интересного: самый длинный в стране подвесной мост, самые высокие в мире качели, верёвочный парк и пр. Санаторий им. С. Орджоникидзе. Расположен в Хостинском районе и представляет собой типичную «заброшку» советских времен — место тихое, малолюдное и очень атмосферное. Мамедово ущелье в Лазаревском. Оно находится в полутора часах езды от Сочи, однако время на дорогу будет потрачено не напрасно: тут можно увидеть дольмены, каньоны, водопады.

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Что следует знать водителям

По пятницам и субботам многие жители Краснодарского края тоже едут к морю, так что в эти дни неизбежны пробки.

Штраф за обгон через сплошную на серпантине может составлять от 5000 рублей до лишения прав.

Если вы не знаете, как вестибулярный аппарат отреагирует на поездку по серпантину, возьмите с собой таблетки от укачивания.

Как подготовиться к поездке

Перед столь долгим путешествием первым делом следует проверить работу всех агрегатов автомобиля — двигателя, системы управления, подвески, тормозов, световых приборов.

Убедитесь, что уровень всех рабочих жидкостей соответствует норме и нет никаких следов утечек.

Все документы должны быть в полном порядке: паспорт, водительские права, страховка, СТС. На любом участке дороги вам могут встретиться дотошные сотрудники ГАИ, а уж на въезде в Сочинский район они вас остановят почти наверняка: здесь у всех иногородних проверяют документы и багажник, а также спрашивают, с какой целью они сюда приехали.

Парковки

Будьте готовы к тому, что с парковочными местами в Сочи будут определённые проблемы. Летом найти бесплатное место для парковки вам вряд ли удастся.

И даже с платными местами дела обстоят не очень хорошо — несмотря на то, что в городе их немало, туристов и местных жителей на автомобилях, как показывает опыт, ещё больше, так что лучше занимать места с утра пораньше.

Парковки обычно открыты с 8 до 20 часов, стоимость их составляет от 50 до 200 рублей в час — в зависимости от удалённости от центра. Оставить автомобиль без оплаты можно на 15 минут, а по выходным и праздникам парковки бесплатны.

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Эвакуаторы

Если имеются сомнения, можно ли оставлять машину в том или ином месте, лучше не делайте этого даже на короткий срок.

Эвакуаторы в Сочи — особая статья дохода и в случае парковки автомобиля в неположенном месте появляются они практически мгновенно.

Навигация

Навигаторы в городе часто работают плохо, поэтому лучше иметь при себе бумажную карту.

Пробки

Они представляют собой настоящую проблему, особенно в летний сезон. Поэтому на небольшие расстояния по Сочи однозначно лучше ходить пешком.

А при посещении не самых ближних достопримечательностей автомобиль стоит использовать в случае труднодоступных горных мест, если же есть возможность доехать на электричке, лучше предпочесть её.

Заправки

Их в Сочинском районе достаточно, однако следует помнить, что цена бензина тут на 5 – 10% выше, чем в других областях и районах.

Что нужно взять с собой в путешествие

В автомобиле при длительных поездках обязательно должны быть:

буксировочный трос,

домкрат,

насос,

запаска,

огнетушитель,

аптечка,

упаковка батареек,

отражающий жилет,

фонарь,

скотч — он нужен для заклеивания мелких повреждений на стекле, которые могут появиться из-за камешков, отскочивших из-под колёс большегрузов.

Также в долгую дорогу следует взять с собой запас воды и еды.

Хотя, конечно, поесть всегда можно в придорожных кафе, но это, во-первых, дорого, во-вторых, качество еды в таких заведениях зачастую оставляет желать лучшего, ну а проблемы с животом в пути совсем ни к чему.

Кроме того, при наличии запаса еды есть возможность перекусить в любой момент, не дожидаясь, когда на пути появится какое-либо заведение общепита — а на трассах могут быть довольно продолжительные участки без кафе и заправок.

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Из продуктов лучше всего брать свежие фрукты, овощи (только не мягкие и скоропортящиеся вроде черешни или помидоров, а твердые — яблоки, груши, огурцы, очищенную морковку и т.п.). Обязательно захватите сухофрукты, орешки, сухарики разных видов. Если хотите взять также сыр или колбасу, положите их в термопакет.

В качестве питья берите бутилированную питьевую воду или чай в термосе. Пить сладкую газировку или соки из пакетов не стоит — от них чувство жажды только усиливается.

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В какое время года лучше ехать в Сочи на машине

Конечно же, главный курорт страны прекрасен в любой сезон. Помимо летнего солнца и моря здесь есть зимние горнолыжные трассы, весной можно насладиться бурным цветением и пробуждением богатой южной природы, а осенью — организовать себе спокойную экскурсионную программу по менее многолюдным, чем в другие периоды, достопримечательностям.

Однако при путешествии на автомобиле надо учитывать особенности каждого сезона.

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Лето

В сезон отпусков дороги будут забиты машинами, поэтому нужно быть готовым к пробкам или к очень ранним и даже ночным выездам, чтобы их избежать.

Кроме того, в летний период нужно позаботиться о достаточном запасе антифриза.

Зима

Главной заботой для водителей зимой являются снегопады и обледенения. Нужно более тщательно продумывать маршруты, если прогноз погоды не обещает ничего хорошего.

Старайтесь избегать езды по серпантину в непогоду — такая дорога при обледенении особенно опасна, кроме того, с гор могут сходить снежные лавины. И, разумеется, надо использовать зимнюю резину.

Возьмите с собой также антипробуксовочную ленту и складную лопату — если вдруг завязнете в снегу, вам будет проще выбраться. И приобретите зарядный бустер — он поможет завести машину в случае, если из-за низких температур сядет аккумулятор.

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Весна и осень

Основной неприятностью межсезонья являются дожди — из-за них видимость на дорогах ухудшается, поэтому требуется повышенное внимание, особенно на горных серпантинах.

Стоит проверить состояние воздуховодов — осенью их может засорить падающая листва, в этом случае печка работает неравномерно, что приводит к запотеванию стекол и, как следствие, снижению видимости.

Старайтесь по возможности объезжать лужи, особенно на небольших дорогах — под ними могут скрываться ямы.

И ещё один важный момент: надо помнить, что осенью темнеет рано, а в сочетании с дождем сумерки на горных дорогах становятся очень опасны. Старайтесь строить маршрут таким образом, чтобы подобная ситуация не застигла вас на серпантине.