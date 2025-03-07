Женщины, изменившие автомобильный мир

Дизайнеры, инженеры, руководители корпораций и гонщицы — женщины не просто работают в автоиндустрии, но и меняют её. «Рамблер» в партнёрстве с экосистемой Сбера для автолюбителей рассказывает о пяти впечатляющих и вдохновляющих примерах женского влияния на автомобильный мир.

© GM Heritage Center Collection

Сьюзан Вандербильт: сделала автомобили удобными для всех

В 1955 году 25-летняя выпускница престижного Нью-Йоркского Института Пратта устроилась в General Motors. Спустя несколько месяцев она стала участницей уникального подразделения Damsels of Design («Прелестницы дизайна») — первой в США команды женщин-дизайнеров в автопроме.

© General Motors Design Archive & Special Collections

В то время автомобили создавались мужчинами и для мужчин, но в GM решили, что женщины лучше понимают комфорт и эргономику. Однако коллеги не всегда воспринимали их всерьёз.

«Нам особенно нравилось доказывать коллегам мужчинам, что мы занимаемся не тем, чтобы добавлять кружевные салфетки на спинки сидений или стразы на ковры, а тем, чтобы сделать автомобиль максимально удобным и привлекательным, как для мужчин, так и для женщин», — вспоминала позже Вандербильт.

Среди машин, над интерьерами которых работала группа, можно выделить яркие и роскошные Cadillac Eldorado и Cadillac Series 62 Convertible. Впрочем, женская команда просуществовала недолго. В начале 1960-х большинство участниц покинули отдел после того, как его возглавил Билл Митчелл. Ему приписывают фразу: «Ни одна женщина не встает рядом с одним из моих старших дизайнеров».

Вандербильт осталась и упорно продвигалась по карьерной лестнице. В 1972 году она стала главным дизайнером интерьеров Chevrolet. Под её руководством создавались салоны десятков моделей, включая культовый Chevrolet Camaro. Кроме того, она участвовала в разработке подушек безопасности, впервые появившихся в автомобилях GM в 1970-х.

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Болезнь вынудила её покинуть компанию в 1977 году на пике карьеры. Тем не менее новаторские решения Сьюзан до сих пор используются в автомобильном дизайне.

© GM Heritage Center Collection

В 1980 году 18-летняя Мэри Барра пришла в General Motors на стажировку. Её работа заключалась в проверке качества крыльев и капотов, и на тот момент она рассматривала это лишь как способ заработать на учёбу. Согласитесь, не очень-то яркий старт для человека, который впоследствии занимал высокие инженерные и административные посты, руководил автозаводом в Детройте и управлял всеми кадрами и производством GM.

В 2014 году Барра стала первой женщиной — генеральным директором General Motors.

Первые годы на этом посту оказались непростыми: компания столкнулась с необходимостью организовать 84 отзывные кампании, затронувшие 30 миллионов автомобилей. Барра также давала показания перед Сенатом США по делу о неисправных замках зажигания, которые привели к авариям.

© Rachel Woolf / Stringer/Getty Images

Несмотря на кризис, ей удалось стабилизировать ситуацию. Она сделала ставку на электромобили, инвестировала в автономные технологии и сохранила General Motors в числе крупнейших автопроизводителей мира. В 2024 году журнал Fortune поставил Мэри на первое место в списке самых влиятельных женщин в бизнесе.

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Стефани Кволек: открыла материал, который спасает жизни

В 1964 году Стефани Кволек работала в химической лаборатории компании DuPont в отделе, занимающемся изучением полимеров для производства шин. Однажды эксперимент пошёл не по плану: вместо обычного жидкого полимера получилась мутная субстанция.

Отказавшись просто списать это на ошибку, Кволек настояла на дополнительных тестах. Так, по «счастливому совпадению», как выразилась позже Стефани, она открыла лёгкий и огнестойкий материал, который оказался в пять раз прочнее стали.

Кевлар по-прежнему используют в качестве армирующего материала для шин, но его применение не ограничилось этим.

С его помощью усиливают различные компоненты автомобилей, такие как тормозные системы, шланги, ремни и детали двигателя. Кроме того, кевлар нашёл применение в других областях: от оплётки кабелей до бронежилетов и шлемов.

© Science History Institute

Ван Фэнъин: вывела Great Wall на мировой рынок

Ван Фэнъин родилась в октябре 1970 года в одиннадцатимиллионном Баодине на севере Китая. В 1991 году, сразу после университета, девушка поступила на работу в отдел продаж Great Wall Motor. В 2003 году она заняла пост генерального директора.

Женщина во главе автомобильной компании для Китая —уникальный случай. Но акционеры не ошиблись с выбором.

За почти 20 лет под ее руководством Great Wall превратилась из локального производителя в один из крупнейших автоконцернов мира.

© AP Photo/Valentina Petrova/East News

В его портфеле известные россиянам бренды Haval, WEY, ORA, TANK и другие. В 2022 году автогигант реализовал в общей сложности 1 067 523 автомобиля. И это был был седьмой год подряд, когда компания произвела более миллиона машин.

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30 января 2023 года Ван Фэнъин возглавила XPeng — один из ведущих китайских стартапов в области электромобилей. По итогам первого года работы с новым лидером компания продала более 140 000 машин и получила $4 миллиарда дохода.

Майя Маркова: от Строгановки до Mercedes-Benz

Майя Маркова — выпускница Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова (2015) и Университета прикладных наук Пфорцхайма в Германии. Её карьера в автомобильном дизайне началась со стажировки в Opel во время учёбы в ФРГ. Там она представила концепты Iconic и Alcyone, которые привлекли внимание специалистов новаторским подходом к форме и функциональности.

После учёбы Маркова присоединилась к европейскому дизайн-центру Mazda, а в 2018 году перешла в Daimler.

В Mercedes-Benz первым крупным самостоятельным проектом Марковой стала работа над экстерьером электрического кроссовера EQE SUV. Автомобиль серийно выпускается с конца 2022 года.

Затем Майя участвовала в создании концепта CLA Class, который лёг в основу нового поколения компактных моделей бренда. Ещё одним значимым проектом стал редизайн универсала E-класса (S214) — Маркова разработала элементы экстерьера, подчеркнув спортивный характер модели.

© Mayya Markova/соцсети

Майя продолжает работать в Mercedes-Benz, совмещая эстетику премиум-бренда с требованиями эры электромобилей. Её история — пример того, как образование, полученное в России, становится трамплином для международной карьеры в конкурентной индустрии.