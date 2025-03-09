5 известных автогонщиц из России: дрифт, формулы и «Дакар»

В мировом автоспорте правят бал спортсмены из Европы, США и Азии, но и у России есть свои герои. И даже героини, потому что на международном и национальном уровне в самых разных гоночных дисциплинах участвовали российские пилотессы. О самых выдающихся — в нашем материале.

© Владимир Астапкович/РИА Новости

Уникальный пример спортсменки, которая добивалась успехов что на двух, что на четырёх колёсах. Но главные достижения Анастасии связаны всё с тем же «Дакаром», который россиянка покорила в седле мотоцикла.

В 2017 году Нифонтова стала первой в истории российской пилотессой, кто принял участие в ралли-марафоне в мотозачёте — по итогам гонки спортсменка стала второй в женском зачёте.

В 2019 году Анастасия покорила новую высоту. Приняв старт всё в том же «Дакаре», на сей раз россиянка стала первой в истории гонки девушкой, которая прошла всю дистанцию ралли-марафона в зачёте Original by Motul.

© Илья Питалев/РИА Новости

За этим названием скрывается класс, в котором участники едут без помощи команды и механиков — всю гонку пилот самостоятельно обслуживает и чинит технику, на которой выступает. Не каждый мужчина способен на такое, а Нифонтова стала первой девушкой, кому это удалось.

Женщины, изменившие автомобильный мир

Ирина Сидоркова

Это ещё одна спортсменка, которая заявила о себе в международных гонках. На сей раз кольцевых. Начав свою карьеру в России, пилотесса попала в программу поддержки молодых пилотов SMP Racing, которая и позволила сделать следующие шаги в гонках.

Ирина стала первой и единственной представительницей нашей страны в женском чемпионате W Series, проходившем в рамках гонок поддержки Формулы-1.

Сидоркова прошла отбор для участия в сезоне 2020, однако тот был отменён из-за пандемии коронавируса, зато в 2021 году Ирина вышла-таки на старт W Series. И хотя из-за визовых проблем россиянка не смогла приехать на два последних этапа в США, по итогам сезона пилотесса заняла в личном зачёте девятое место и отметилась «серебром» в гонке в Австрии.

© Владимир Астапкович/РИА Новости

Это лучший результат для России в серии, которая прекратила своё существование. А вот карьера Ирины Сидорковой продолжается в России — её можно увидеть в числе участников турнира СМП РСКГ.

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Анна Завершинская

В 2011 году в чемпионате мира по ралли в зачёте Production Car World Rally Championship (PWRC), который на мировом уровне является «младшим», а на национальном — топовым с точки зрения техники, выступал российский экипаж. Екатеринбуржец Дмитрий Тагиров и москвичка Анна Завершинская после успешных выступлений в России дебютировали в PWRC.

В первый же год в международном турнире экипаж проехал пять этапов — Швеция, Португалия, Аргентина, Финляндия, Испания и Великобританиия — и четырежды набирал очки. На Ралли Великобритания россияне остановились в шаге от призового пьедестала.

На Ралли Аргентины заняли третье место. Эта «бронза» стала главным достижением Анны в раллийной карьере на международном уровне.

Но главное, что Завершинская с Тагировым попали в топ-10 в PWRC, а ещё в том же 2011 году взяли титул в чемпионате России по ралли в абсолютном зачёте.

© Анна Завершинская/vk.com

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Наталья Фрейдина

Девушки из России выступали фактически во всех дисциплинах. Об участии спортсменок в ралли-рейдах, формульных сериях и классическом ралли мы сказали выше, а сейчас пришло время для гонок GT.

В этой категории выступают спорткары легендарных марок Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-Benz и за их рулём тоже были россиянка — Наталья Фрейдина.

Пилотесса Наталья Фрейдина свою карьеру начинала в формулах, но в итоге переключилась на состязания FIA GT и Blancpain GT Series, где сражалась на международных трассах с сильнейшими представителями гонок «гран туризмо».

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Кроме участия в гонках Наталья Фрейдина представляла Россию в Комиссии Международной автофедерации FIA «Women in Motorsport» и Комитете Российской автомобильной федерации РАФ «Женщины в автоспорте», поддерживая девушек в их автоспортивных начинаниях.

Зимний дрифт на «Жигулях»: от развлечения к профессиональному автоспорту

Екатерина Набойченко

Дрифт в России в последние годы стал, пожалуй, самым популярным видом автоспорта. Неудивительно, что в нём заявил о себе сразу ряд девушек-пилотов. Возможно, самой медийной из них и самой популярной является Екатерина Набойченко, которая заявила о себе участием в RDS GP — топовом российском турнире по дрифту.

И всё это с высшим образованием за плечами, опытом работы в металлургии и даже Госдуме и любовью к искусству, что опровергает стереотип о том, что спортсмены занимаются только спортом и ничем больше не увлекаются.

И хотя сейчас автоспортивная карьера Набойченко поставлена на паузу, пилотесса не исключает своего возвращения в дрифт. Тем более, что всё к этому располагает, ведь автоспорт фактически стал семейным делом. Супруг Екатерины — двукратный чемпион RDS Евгений Ружейников, а уж если их подрастающий сын тоже увлечётся автоспортом — готовая целая династия гонщиков.