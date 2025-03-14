5 документальных сериалов о гонках: от Королевы автоспорта до дрифта в России

Гоночный сезон 2025 года в разных сериях уже стартовал, но Формула-1 — главная автоспортивная серия планеты — только готовится к первому этапу. А значит, самое время познакомиться с профессиональными гонками в формате сериалов. Тем более, что документальных проектов об автоспорте снято немало. В том числе и в России.

© George Hitchens/Keystone Press Agency/Global Look Press

Понятно, что болельщики со стажем знают о любимом турнире больше, чем многие эксперты, но даже им интересно посмотреть сериалы. Просто потому, что съёмочным бригадам зачастую удаётся заглянуть туда, куда не попадает не то что простой болельщик, но и даже официальная трансляция. Так что преданные фанаты автоспорта смогут узнать для себя что-то новое, а те, кто не увлекаются гонками, легко могут пробудить в себе интерес к той или иной дисциплине, оценив её в удобном формате яркого и красочного сериала.

«Формула-1: Гонять, чтобы выжить» (Formula 1: Drive to Survive)

Первооткрыватель жанра документальных сериалов о гонках от сервиса Netflix. Фактически американский стриминг изобрёл такой формат, который теперь используют многие чемпионаты. Авторы проекта позволили всем поклонникам Формулы-1 заглянуть за кулисы жизни самой популярной гоночной серии мира, увидев без прикрас реальную обстановку в сердце команд. То, что не попадает в прямые трансляции, Netflix снимает вовсю — даже заглядывает в частную жизнь топ-менеджеров и пилотов Формулы-1.

Сериал оказался популярен настолько, что в 2025 году вышел уже его седьмой сезон. Формат не меняется — десять серий продолжительностью чуть менее часа выходят разом. Каждый эпизод посвящён какому-то событию из прошедшего сезона, который авторы проекта подают под разными углами зрения и позволяют узнать что-то новое. «Гонять, чтобы выжить» неидеален, потому что какие-то события вообще не попадают в объектив, а какие-то и без того были слишком известны, чтобы ещё раз показывать их. Но проект, задавший стандарты для подобных сериалов, стабильно продолжает радовать фанатов Формулы-1.

«NASCAR: Высокая скорость» (NASCAR: Full Speed)

Ещё один проект от Netflix, который на сей раз посвящён самой популярной гоночной дисциплине США — гонкам сток-каров NASCAR. Первый сезон сериала рассказывает о событиях самого престижного дивизиона NASCAR Cup Series в 2023 году — сюжет охватывает финал регулярного сезона в Дайтоне и плей-офф серии. В 2025-м должен выйти второй сезон, посвящённый событиям турнира 2024 года.

Следить за полным сезоном NASCAR Cup Series, в котором почти четыре десятка этапов, могут только самые рьяные фанаты американского автоспорта. А вот в формате сериала узнать о ключевых событиях прошедшего чемпионата и заглянуть туда, куда обычно путь болельщикам и зрителям закрыт, куда легче. И интереснее, потому что гонки сток-каров серьёзно отличаются от привычных европейских гонок. Так что «Высокая скорость» способна стать прекрасным путеводителем в мир американского автоспорта.

«Браун: Невероятная история Формулы-1» (Brawn: The Impossible Formula 1 Story)

Brawn GP — уникальная команда, которая просуществовала всего один год, но за этот год смогла выиграть два титула в Формуле-1. В 2009 году британский пилот Дженсон Баттон стал победителем в личном зачёте, а вместе со своим напарником бразильцем Рубенсом Баррикелло принёс коллективу Кубок конструкторов. После триумфального сезона команда прекратила своё существование, превратившись в заводской коллектив Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. Но история Brawn GP является идеальным сценарием для экранизации. В 2008 году заводская команда Honda Racing F1 Team прекратила своё существование из-за финансового кризиса, а все свои наработки японцы за символическую сумму продали руководителю проекта Россу Брауну.

Гениальный инженер вместе со своими подопечными смог построить машину, которая выиграла восемь из 17 этапов (за три предыдущих года Honda одержала лишь одну победу!) и взяла оба титула. Об этом уникальном достижении и рассказывает мини-сериал «Браун: Невероятная история Формулы-1» с Киану Ривзом — звезда Голливуда выступила продюсером и ведущим проекта для стриминговых сервисов Hulu и Disney+. Актёр, который сам увлекается гонками, побеседовал с главными действующими лицами Brawn GP и очень ярко рассказал необычную историю, аналогов которой в 75-летней истории чемпионата мира просто нет.

«Сенна» (Senna)

Ещё один проект от Netflix — на сей раз посвящённый не гоночной серии, а одному конкретному пилоту. Платформа взялась за экранизацию истории легендарного бразильского гонщика Айртона Сенны, который прославился своим ярким стилем пилотажа и остротой борьбы на трассе. Трёхкратный чемпион Формулы 1 трагически погиб в ходе Гран-при Сан-Марино 1994 года — гибель спортсмена до сих пор является одной из загадок серии.

Сериал рассказывает о жизни Сенны с начала его гоночной карьеры в картинге до его трагической гибели. Особое внимание уделяется отношениям Айртона с родителями и его девушкой Шушей Менегель, соперничеству с французом Аленом Простом, вражде с функционером Жаном-Мари Балестром и сложным отношениям с гоночными СМИ, падкими на сенсации. Проект получил смешанные отзывы критиков, которые похвалили игру актёра Габриэля Леоне, качество съёмок и воссоздание сцен гонок, но раскритиковали развитие персонажей по ходу сюжета, исторические неточности и предполагаемую предвзятость. Но для знакомства с историей великого пилота сериал подходит отлично.

«Шинная борьба»

Свой ответ многочисленным проектам Netflix есть и в России. Уже на протяжении трёх сезонов выходит сериал «RDS GP: Шинная борьба», который рассказывает о событиях Гран-при Российской Дрифт Серии. Проект раскрывает напряжённую атмосферу соревнований, стратегии команд, противостояние опытных пилотов и дебютантов, а также личные истории героев, среди которых звёзды мирового дрифта: Георгий Чивчян, Аркадий Цареградцев, Евгений Лосев. Всё это снято на уровне, не просто не уступающем, а в чём-то даже и превосходящем зарубежные сериалы об автоспорте.

Главный плюс «Шинной борьбы» в том, что его можно смотреть даже тем, кто не имеет никакого представления о дрифте — первый сезон плавно вводит в суть состязаний, раскрывает особенности судейства и выявления победителей, рассказывает о роли шин в RDS GP, знакомит с трассами и главными действующими лицами турнира. Так что лучшего варианта погрузиться в самую популярную дисциплину российского автоспорта, чем просмотр «Шинной борьбы», просто не придумать.