Mercedes-Benz 230SL Уолта Диснея, как пример беспрецедентной бережливости одного из богатейших людей Америки

Влюблённый в шикарный Мерседес, медиамагнат с огромным состоянием долго сомневался, что может себе его позволить. Уж больно дорогой ему казалась такая покупка. Но желание обладать прекрасным автомобилем всё же одержало верх над меркантильностью. Правда, временно. Чтобы вернуть потраченные на машину деньги, Уолт Дисней потом сдавал её в аренду на своей же студии.

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История знает немало примеров, мягко говоря, прижимистого поведения весьма обеспеченных людей. К примеру, Чарли Чаплин, будучи уже известным актером и получавший за съёмку огромные гонорары, при встречах со знакомыми предпочитал, чтобы за обеды или ужины непременно расплачивались другие.

Уильям Лайонс — основатель компании Jaguar и тоже человек далеко не бедный, во время очередной инспекции расположенного в центре Лондона дилерского центра марки чуть было не уволил его директора, который якобы потратился на новые ковровые дорожки, потому что до этого босс указал ему на их грязный и неприглядный вид. Когда же Сэр Лайонс узнал, что испачканные и затёртые коврики на входе в салон просто заменили чистыми и почти новенькими из кабинетов сотрудников и при этом ни один пенни не был потрачен, начальник смягчился и предложил проделать тоже самое у него дома.

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Возможно, Уолт Дисней и не перещеголял упомянутых персонажей в скаредности, однако не выбивается из их ряда. Родившийся в семье фермера и в детстве подрабатывающий разносчиком газет, в 1964 году Дисней уже был магнатом во всех смыслах этого слова. К этому времени основанная им компания, включала в себя тематический парк Диснейленд, студии по производству анимационных и игровых фильмов, а также планировала строительство крупного курорта во Флориде, который позже стал называться Диснейленд Уорлд.

При этом в личной жизни Уолт был бережлив и жил, как человек со скромными средствами. Мысль же о том, чтобы потратиться на что-то дорогостоящее, а уж тем более на шикарный автомобиль, нередко вызывала у него настоящий дискомфорт.

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Уолт Дисней, 1960-е годы

Но это была не просто машина

Это был недавно дебютировавший Mercedes-Benz 230SL 1964 года выпуска с оригинальной съёмной крышей, из-за которой и получил свое второе имя Pagoda. Настоящий красавец и любимец знаменитостей!

На тот момент немецкий родстер стоил 8500 долларов, трата которых едва ли могла нанести ущерб огромному состоянию Диснея, даже если бы он решил купить себе десяток таких автомобилей. Однако цена именно этого единственного «Мерседеса» показалась ему слишком высокой.

Позже актёр и певец Дин Джонс рассказывал, что, когда он шёл по улице Лос-Анджелеса и обсуждал с Уолтом пробы на роль в будущем комедийном триллере «Этот чёртов кот», Дисней остановился у витрины автосалона, чтобы поглазеть на 230SL. Было видно, что он по-настоящему влюбился в эту машину. Подумав с пол минуты, владелец Диснейленда произнёс: «Я не могу себе этого позволить», — и быстро ушёл.

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Однако желание приобрести прекрасный автомобиль оказалось настолько сильным, что примерно через полквартала Дисней обернулся к Джонсу и сказал: «Подожди, я всё-таки его куплю». Затем они вернулись в автосалон, где Уолт выписал чек на предоплату в 3000 долларов за Mercedes-Benz SL230 и поехал на нем домой.

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Дин Джонс в итоге снялся в ряде диснеевских фильмов. Одной из самых известных работ с участим этого американского актёра стала картина The Love Bug, одним из героев которой стал наделённый разумом автомобильчик Volkswagen Beetle.

Роль главного персонажа Джонс в итоге сыграл и в фильме «Этот чёртов кот», В этой же ленте снялся и тот самый Mercedes-Benz SL230, который Дисней сдал в аренду собственной студии за 100 долларов в день, чтобы компенсировать часть потраченных на него расходов.

Уолт Дисней умер в 1965 году, буквально через полтора года после покупки своего «Мерседеса». Но если бы медиамагнат дожил до сегодняшних дней, наверняка он был бы доволен нынешней стоимостью некогда приобретенного актива. Приличную «Пагоду» нынче дешевле, чем за $100 000 не найти, не говоря уже про экземпляр самого Диснея.

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