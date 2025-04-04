Северная столица: почему лучше ехать в Санкт-Петербург на машине

Есть множество способов добраться до Санкт-Петербурга: это можно сделать на поезде, на электричке, на самолёте или теплоходе. Но только автомобиль обеспечит вам неповторимость поездки, её особенный ритм, подарит уникальное чувство свободы и разнообразие впечатлений.

© Vladislav Zolotov/iStock.com

Как сделать путешествие максимально комфортным, как к нему подготовиться и на что обратить внимание? Итак, главное: убедитесь, что ваш четырёхколёсный друг исправен и готов преодолеть почти 700 километров пути до вашей цели — Санкт-Петербурга.

Какой автомобиль?

Для поездки по скоростной трассе нужен исправный и надежный автомобиль. А в самом Питере легче маневрировать на небольшой машине — из-за проблем с парковками.

© Unsplash.com

Сезон

Весь путь от Москвы до Питера можно преодолеть и за 7, и за 14 часов с учётом остановок и выбранного маршрута. Можно и быстрее, но тогда водителю неплохо бы иметь дублёра.

Учитывайте сезонность — Санкт-Петербург прекрасен всегда, но в мае и июне он невероятен! Зимняя трасса, разумеется, требует более тщательной подготовки: если вы совершаете поездку зимой, учитывайте все особенности обледенелой дороги, а также возможность снегопадов. Поездки на машине по самому Питеру и окрестностям в зимнее время также требуют предельной осторожности.

© Unsplash.com

Шпаргалка по подготовке к путешествию

Вы едете в одиночку? Неплохо. С друзьями? Отлично. Будет весело, и вы сможете сэкономить на билетах. Если вы путешествуете всей семьей, автомобиль — это лучший выбор. Если вы захватили в путешествие своего домашнего питомца, то машина тоже будет как нельзя кстати.

Подготовка машины

полный техосмотр;

замена технических жидкостей;

заправка кондиционера;

регулировка сход-развала;

обновление щеток стеклоочистителей и наполнение бачка стеклоомывателя;

установление датчиков давления в шинах;

проверка аккумулятора;

настройка фар;

замена воздушного фильтра;

наличие запасной связки ключей и батареек.

С собой должны быть:

водительское удостоверение;

обязательная страховка ОСАГО;

доверенности (при необходимости);

личные паспорта;

свидетельства о рождении на несовершеннолетних детей — участников поездки

Маршрут

Автомобильный маршрут должен быть распланирован заранее. Интересные достопримечательности есть не только в самом Питере, но и по дороге к нему, а также рядом с ним. Заслуживающих внимания мест огромное количество.

Не забывайте о безопасности. Не нарушайте скоростной режим, следите внимательно за дорогой и дорожными знаками, пристегивайте ремни. Отдохните перед тем, как сесть за руль.

Между двух столиц: автомобильное путешествие из Москвы в Санкт-Петербург

Трассы

Добраться до Питера можно по платной трассе «Нева» (М11) или по бесплатной трассе М10 (Е105). Эти дороги параллельны друг другу. Возможен и третий вариант, при котором трассы можно комбинировать. Допустим, выехать из Москвы по М-11, а в Солнечногорске свернуть на М-10. Или днем объезжать по платной трассе М-11 населенные пункты, а вне городов перемещаться по М-10.

© Gri-spb/iStock.com

Если хотите дёшево — это трасса М-10. Хотите быстро — вам нужна трасса М-11. Максимальная разрешённая скорость на М-11 — 110 км/ч, на некоторых участках можно разгоняться до 130 км/ч.

М-11 начинается от МКАД в Москве и заканчивается на КАД в Петербурге. Длина автомагистрали M-11 — 669 километров. Трасса включает в себя 12 платных участков и один бесплатный в районе Твери. Время прохождения маршрута — порядка семи часов.

М-10 проходит через Клин, Вышний Волочек, Тверь, Торжок и Великий Новгород. Если вы выбираете для поездки трассу М-10, время в пути составит не менее 10 часов (без учёта остановок и пробок). Протяжённость трассы — 684 км. Максимальная скорость в населённых пунктах не выше 75 км/ч, чаще ниже, а вне населенных пунктов — не выше 105 км/ч. По дороге очень много патрулей ДПС и камер. Если не нарушать правила и не превышать скорость, есть шанс сэкономить на расходе топлива, ну и сама трасса бесплатна.

Дорога на большей её протяжённости — двухполосная в каждую сторону с разделителем между встречными потоками. Чем дальше от Москвы, тем больше будет однополосных участков с карманами для опережения. Несомненный плюс бесплатной трассы М-10 — заправки, кафе, магазинчики, места отдыха. В этом отношении трасса М-11 пока проигрывает М-10.

Что будет, если в движении включить заднюю передачу

Транспондер

Транспондер — устройство для бесконтактной оплаты проезда по трассе, используется при въезде на платную дорогу. Транспондер можно купить или арендовать, но можно обойтись и без него.

Это устройство позволяет быстрее проезжать пункты оплаты, не теряя времени. Транспондер устанавливают на машину. Информация с гаджета считывается сканирующими устройствами на турникетах оплаты. Если подключиться к программе лояльности, в личном кабинете будут копиться баллы, которые потом обмениваются на скидку для будущих поездок.

© Автодор – Платные Дороги

Частью трассы М-11 владеет «Автодор», другой — «Северо-Западная концессионная компания». Транспондер можно купить у обеих компаний. «Автодором» чаще пользуются москвичи, а «Северо-Западной компанией» — питерцы. Если у вас нет транспондера, можно оплатить проезд по платной трассе наличными или банковской картой.

Расценки

Езда по трассе М-11 на легковом автомобиле из Москвы в Питер в один конец стоит 3550 рублей с понедельника по четверг и 3800 рублей — с пятницы по воскресенье. Чем легче транспортное средство, тем ниже будет цена на проезд. Если ехать с понедельника по четверг ночью, будет ещё дешевле.

Тем, кто часто ездит из Москвы в Питер, выгодно оформлять абонементы для мотоциклов и легковых автомобилей на фиксированное количество поездок за определённое время.

АЗС

На трассе М-10 АЗС расположены примерно каждые 10 километров. С автосервисами дело обстоит немного хуже, но станции обслуживания на М-10 есть в Солнечногорске, Клину, Мокшино, Твери, Вышнем Волочке и Великом Новгороде.

На платной трассе М-11 АЗС значительно меньше. То же относится и к заведениям общепита.

Пробки

На трассе М-10 пробки — постоянное явление. Они наблюдаются и на выезде из Москвы, и на въезде в Питер. Выезжать из обоих городов следует с учётом этих заторов, которые в случае ДТП могут задержать вас на много лишних часов.

Путешествие во времени: поездка на машине в Псков

Достопримечательности по дороге

Тут всего не перечислить: например, город Клин с музеем Чайковского, музеем Гайдара, Успенской церковью и фабрикой елочных игрушек; село Завидово — с храмовым комплексом Успения Пресвятой Богородицы; город Валдай — с музеем колоколов и Иверским Богородицким монастырем.

© eugenesergeev/iStock.com

Парковки

С каждым годом ситуация с парковками в Петербурге ухудшается. Найти бесплатное парковочное место в центре даже в обычный день почти нереально. Чем дальше от центра, тем проще. Платных зон довольно много и их количество продолжает увеличиваться.

Расценки начинаются со 100 руб/час. На платных городских стоянках места, как правило, есть.

Можно попробовать найти парковки у торговых центров или станций метро. Тем не менее машина в Питере очень нужна!

Возможные проблемы в городе

Это, например, перекрытие дорог в связи с ремонтами или праздниками. Такое часто происходит весной и летом. Отследить перекрытия улиц можно при помощи навигатора.

Другой вариант – частичное ограничение движения. Дороги также перекрываются при проезде кортежей.

© Stone/Getty Images

Красоты Питера

Абсолютно бессмысленно перечислять. Этот город наполнен красотой до краев, так что вы наверняка и преодолели этот путь, чтобы оказаться здесь. Но — на всякий случай — вот основной список чудес, которых нужно обязательно увидеть.

Петропавловская крепость

Расположена на острове Заячий. Была возведена как защита от шведов. Остров и крепость можно посещать с 6 утра до 20 часов ежедневно.

Петергоф

Петергоф — это государственный музей-заповедник. Находится он в пригороде Санкт-Петербурга. Включает в себя роскошный нижний парк с фонтанами и большой Императорский дворец. Фонтаны в парке работают с апреля по октябрь, а Императорский дворец открыт круглогодично. Петергоф производит неизгладимое впечатление.

© Unsplash.com

Дворцовую площадь

В Питере нельзя пропустить Дворцовую площадь.

Это одно из самых популярных мест в городе. Здесь мы видим Зимний дворец, в центре площади находится колонна, символизирующая победу России над Наполеоном. На Дворцовой площади проходят массовые праздничные гуляния, концерты, культурные мероприятия.

Исаакиевский собор

Этот собор начинался с небольшой деревянной церкви, которая потом была отстроена в камне. Согласно историческим данным, Исаакиевский собор отстраивали 4 раза. При Александре I был объявлен конкурс на лучший проект реконструкции, который выиграл архитектор-француз. В четвёртый раз собор реставрировали после Великой Отечественной войны, и долгое время в храме находился музей. Однако после 1990 года он вновь приобрел статус действующего храма. Расположен он на одноименной площади (Исаакиевской), а добраться до этого места проще всего на метро (ст. м. Адмиралтейская).

Казанский собор

Красивейший собор с огромной колоннадой и богатейшим внутренним убранством. Собор Казанской иконы Божией Матери является действующим кафедральным собором Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви. Расположен он в самом сердце Санкт-Петербурга — на Невском проспекте.

Храм Спас-на-Крови

Главная достопримечательность Санкт-Петербурга. Он является шедевром архитектуры 19 века. Построен был в честь Александра II.

© majaiva/iStock.com

Васильевский остров

Один из самых живописных районов Санкт-Петербурга. Проектировался он как место для жизни местной аристократии. Васильевская стрелка — искусственная насыпь, на которой располагается набережная острова. В основании Васильевской стрелки находится Торговая биржа. Красивое здание, построенное в стиле ампир, украшенное белоснежной колоннадой. А также незабываемые ростральные колонны, являвшиеся ранее маяками, а сейчас уникальным памятником культуры.

Кронштадт

Кронштадт был сначала крепостью-фортом, построенной на мелководье. Здесь находятся также Морской Никольский Собор, Чугунная мостовая, Макаровский мост, Петровский парк, Владимирский Собор, Музей Кронштадта, Кронштадтские форты. А как великолепна дорога в Кронштадт через многокилометровую дамбу по Финскому заливу!

Дворцовый мост

Символ Санкт-Петербурга наравне с белыми ночами. Мост разводят дважды за ночь, в 1 час 25 минут мост разводят в первый раз, затем, без десяти три его возвращают в рабочее положение и через 25 минут снова разводят, до пяти утра он разведен. Конечно, великолепие разведения мостов можно увидеть только во время навигации (с середины апреля по конец октября), ведь в зимнее время мосты не разводят. Понаблюдать за зрелищем разводящегося моста — это обязательно нужно сделать!

© Anna_Pakutina/iStock.com

Смольный монастырь

Золото и лазурь. Монастырь был построен Растрелли по приказу императрицы Елизаветы. Императрица планировала создать уютное место для себя и для молодых наставниц, которые обучались при монастыре, отчего вторым названием здания было – Девичий. Смольный монастырь длительное время видоизменялся, и его реконструкция завершилась только при Николае I.

Красоты окрестностей

При въезде в Санкт-Петербург вы сможете увидеть потрясающие дворцово-парковые ансамбли и шедевры архитектуры Пушкина, Павловска, Царского Села.