Автомобили повышенной звездности: на чём ездили Гагарин, Терешкова, астронавты и тайконавты

Космический корабль — возможно, наиболее впечатляющее транспортное средство, которым когда-либо управлял человек. Однако между космическими полётами покорители околоземного пространства с удовольствием садились за руль вполне земных автомобилей. По случаю Дня космонавтики вспоминаем машины, которыми пользовались советские космонавты и их зарубежные коллеги.

© REPORTERS ASSOCIES/Getty Images

Юрий Гагарин — Matra Bonnet Djet VS

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома Байконур и впервые в мире совершил орбитальный облёт Земли. Советский гражданин стал первым человеком в космосе, а дата его исторического полёта стала праздником — Днём космонавтики. Вернувшись на Землю, военный лётчик мгновенно стал всемирно известным и весьма обеспеченным человеком для своего времени. Символом его нового статуса стал личный автомобиль.

Решением Совета министров СССР от 18 апреля 1961 года Гагарин получил одну из самых престижных советских машин того времени — легендарную «Волгу» ГАЗ-21. Технически автомобиль космонавта не отличался от доступных советским гражданам моделей, единственной особенностью была окраска кузова — чёрный цвет, обычно предназначавшийся для служебных машин. Сегодня автомобиль можно увидеть в доме-музее первого космонавта в городе Гагарин.

Однако более известен другой автомобиль Юрия Гагарина — французский спорткар Matra Bonnet Djet VS.

После своего космического полёта майор ВВС СССР отправился в мировое турне и в июне 1965 года посетил знаменитый авиационный салон в Ле-Бурже. Особое внимание Гагарина привлёк элегантный спортивный автомобиль компании Mecanique Aviation Traction (Matra), выпускавшей лёгкие спорткары на агрегатах Renault.

Узнав о заинтересованности Гагарина, компания решила подарить ему модель Matra Bonnet Djet VS. После согласования в советском правительстве Гагарину разрешили оставить автомобиль в личном пользовании для укрепления советско-французских отношений. Правда, Гагарин редко использовал эту машину, а после его гибели спорткар продали в Литву, где он сейчас экспонируется в музее.

© соцсети

Валентина Терешкова — ГАЗ-13 «Чайка»

16 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6» в космос отправилась Валентина Терешкова, которой выпала честь стать первой женщиной-космонавтом в истории человечества.

Естественно, как и Юрий Гагарин, после возвращения на Землю Валентина Владимировна стала национальным героем. Шестой космонавт СССР, десятый космонавт мира и единственная в мире женщина, совершившая космический полёт в одиночку, за 2 суток 22 часа 51 минуту совершила 48 оборотов вокруг Земли. Эти достижения не могли остаться незамеченными советским правительством, поэтому среди многих прочих наград Терешкова получила и личный автомобиль.

Валентина Владимировна стала обладателем ГАЗ-13 «Чайка». Эта машина отсутствовала в свободной продаже и получить её могли только в качестве служебного автомобиля представители номенклатуры.

Интересно, что «Чайки» не было даже у Гагарина. Однако в историческом полете у космонавтки был позывной «Чайка», так что власти решили в качестве символического жеста вручить ей одноимённый автомобиль.

Более того, на Горьковском автозаводе сделали особую машину. Специально для космонавтки ГАЗ-13 впервые и единственный раз окрасили в белый цвет.

© Mirrorpix / Contributor/Getty Images

Алексей Леонов — Chevrolet Tahoe

Алексей Леонов продолжил славную традицию советских космонавтов. 18—19 марта 1965 года он стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. Герой Советского Союза владел различными автомобилями, но особо интересно, что в его гараже можно была даже найти американский внедорожник Chevrolet Tahoe.

В 2015 году один из петербуржцев, выставив на продажу Chevrolet Tahoe 1997 года с 5,7-литровым мотором V8, решил прояснить историю своего автомобиля, поскольку на руках находился только дубликат паспорта транспортного средства. Пробив машину по базам данных, владелец узнал, что является обладателем уникальной машины — её первым хозяином числился именно Алексей Леонов.

Правда, история умалчивает, купил ли он эту машину сам или же это был подарок прославленному советскому космонавту. Как бы то ни было, но брутальный внедорожник идеально подходил отважному покорителю открытого космоса.

© Chevrolet

Алан Шепард — Chevrolet Corvette

Вторым человеком в космосе и первым американским астронавтом стал Алан Шепард. 5 мая 1961 года ракета «Редстоун-3» вывела на суборбитальную траекторию корабль «Фридом-7», на котором Шепард совершил 15-минутный полёт.

В США автомобильные подарки астронавтам были распространённой практикой, и исполнительный директор General Motors Эдвард Н. Коул подарил Шепарду белый Chevrolet Corvette 1962 года. Этот подарок положил начало традиции сотрудничества американских астронавтов с Chevrolet.

© Chevrolet

С учётом того, что в 1960-е годы астронавты были кумирами мальчишек и в целом героями для подражания, они внесли огромный вклад в продвижение Corvette и становление его имиджа.

На рекламных фото, в журналах, в фильмах — везде, где фигурировали астронавты, их неизменным спутником был американский спорткар. При этом автомобили героям не дарили, а они покупали их — но, безусловно, со скидками и на спецусловиях.

К примеру, первый человек, ступивший на Луну, Нил Армстронг, владел Corvette Sting Ray 1967 года, позже заменив его на кабриолет модели 1968 года. Его коллега по миссии «Аполлон-11» Базз Олдрин ездил на Corvette 1969 года. Особую популярность Corvette снискал у экипажа миссии «Аполлон-12»: у Чарльза Конрада, Ричарда Гордона и Алана Бина были одинаковые золотистые машины.

© Chevrolet

Джон Гленн — NSU Prinz 4

Первым американским астронавтом, совершившим орбитальный полёт 20 февраля 1962 года, стал Джон Гленн. На контрасте с коллегами своей эпохи, выбиравшими Chevrolet Corvette, Гленн ездил на иномарке. Джон выбрал для себя немецкий бюджетный NSU Prinz 4, визуально напоминающий ЗАЗ-968А. Это было весьма необычно для известного и в целом обеспеченного человека.

Свой выбор Джон Гленн объяснил желанием сэкономить, чтобы скопить денег на обучение детей в колледже. Кроме того астронавт признался, что хотел выделиться на фоне коллег, щеголявших за рулём Corvette.

Свой NSU Prinz 4 американец купил в канадском Ванкувере. Машина была не самой просторной и не могла похвастать выдающейся динамикой, но в целом автомобиль устраивал астронавта, который использовал немецкую малолитражку до 1970-х.

© archive NSU

Китайские тайконавты — Volvo S80L

В 2008 году после успешных полётов кораблей «Шэньчжоу-5» и «Шэньчжоу-7» китайские тайконавты — Ян Ливэй, Чжай Чжиган, Лю Бомин и Цзинь Хайпэн — получили возможность выбрать личные автомобили в знак признания их достижений. Все четверо остановились на седане Volvo S80L, предназначенном исключительно для китайского рынка.

Автомобиль был безопасным, собирался в Китае, а имидж бренда сочетал премиальность с отсутствием показной роскоши: так, согласно пресс-релизу, участники миссии объяснили свой выбор.

Чтобы соответствовать ожиданиям китайских покупателей премиум-сегмента, Volvo удлинила стандартную модель S80 почти на 15 см — весь прирост пришёлся на заднюю часть салона, повышая комфорт пассажиров.

Кроме того, в подголовники передних сидений встроили телевизоры, а задний ряд получил дополнительные удобства и улучшенную отделку. В результате Volvo S80L стал для китайских покорителей космоса не просто автомобилем, а сдержанным символом статуса.