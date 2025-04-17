25 фактов о ВАЗ-2101 к 55-летию легендарной «копейки»

Самый известный и самый народный автомобиль отечественного производства — ВАЗ-2101. В 2025 году культовая «копейка» отмечает своё 55-летие и по случаю дня рождения легендарной машины вспоминаем 25 фактов из жизни прославленной модели.

© Пресс-служба АВТОВАЗ

День рождения ВАЗ-2101 отмечают 19 апреля, потому что пробная партия была собрана в ночь с 18 на 19 апреля 1970 года. С момента старта производства «копейки» 19 апреля на АвтоВАЗе отмечается как День первого автомобиля.

Основной для ВАЗ-2101 стал итальянский FIAT-124, обладатель премии «Автомобиль года в Европе» 1967 года. Для советских условий машина была серьёзно доработана технически, визуально и по салону. «Копейка» получила усиленный кузов, доработанное шасси с увеличенным дорожным просветом, новый двигатель, усиленное сцепление, задние барабанные тормоза, другие бампера и колпаки колёс, иные ручки дверей, другую комбинацию приборов и сиденья с механизмом раскладывания спинки.

© Пресс-служба АВТОВАЗ

Изначально предложенный двигатель FIAT-124 имел устаревшую конструкцию с нижним расположением распределительного вала, поэтому советская сторона настояла на внедрении в конструкцию ВАЗ-2101 передового на тот момент верхневального двигателя.

В конструкцию FIAT-124 во время превращения его в ВАЗ-2101 за четыре года было внесено более 800 конструкторских изменений. «Копейка» стала комфортней, динамичней и безопаснее итальянского прародителя.

«Жигули» получили своё название в 1968 году в честь Жигулёвских гор в составе Приволжской возвышенности на правом берегу Волги. Это имя лидировало в голосовании, организованном советской прессой. В редакции пришло более 1800 предложений, среди которых «Жигули» занимали одну из ведущих позиций. И это же имя предложили конструкторы завода.

На экспортные рынки машины поставлялись под брендом Lada. Название «Жигули» на отдельных языках перекликалось с названием мужчины с «низкой социальной ответственностью». В 2004 году было принято решение о распространении бренда Lada на всю модельную гамму завода, а спустя многие годы «Жигули» превратилось фактически в нарицательное имя для моделей из Тольятти.

© Пресс-служба АВТОВАЗ

Первые «Жигули» получили фирменный логотип с серебристой ладьёй: стилизованная буква «В» означает ВАЗ, а ладья – это символ движения. Первые логотипы снабжались надписью «Тольятти» под ладьёй – сегодня это коллекционная деталь. Самой большой редкостью стали первые пробные экземпляры эмблемы, где в надписи «Тольятти» буква «я» ошибочно была развернута в латинскую «R».

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Первые «копейки» собирали к знаковой для Советского Союза дате — выпуск новой модели приурочили к столетию со дня рождения Владимира Ленина, которое отмечалось всей страной 22 апреля 1970 года.

В состав пробной партии ВАЗ-2101 вошли шесть автомобилей, окрашенных в синий и красный цвета. Выбранные для машин оттенки призваны были символизировать цвета флага РСФСР.

© Пресс-служба АВТОВАЗ

Самые первые собранные ВАЗ-2101 не сохранились — машины использовали для испытаний на прочность сварных точек и швов. Самый ранний сохранившийся экземпляр, найденный для заводского музея, имеет 38-й номер кузова. При этом «номер для запчастей», отражающий порядковый номер серийного производства на заводской табличке — действительно первый.

Массовое производство «копейки» началось уже летом 1970 года. С августа каждую смену завод выпускал 70 экземпляров автомобиля, а всего до конца года собрали 23 115 машин. К 1973 году АвтоВАЗ выпустил первый миллион автомобилей, окупив затраты на создание завода — юбилейным экземпляром стал ВАЗ-2103.

Три линии сборочного конвейера запускали поочередно — первая очередь была принята Государственной комиссией в эксплуатацию 24 марта 1971 года. Линия была рассчитана на выпуск 220 тысяч автомобилей в год, а первая ветка конвейера, на которой началось производство ВАЗ-2101, проработала ровно 40 лет.

© Пресс-служба АВТОВАЗ

Выпуск «копейки» послужил стимулом для развития отечественной промышленности. Производство ВАЗ-2101 стало катализатором развития производства продуктов нефтехимии, пластмасс, резинотехнических изделий, масел и т.д. Именно с выходом ВАЗ-2101 в стране массово появился высокооктановый бензин.

В августе 1970 года «копейка» поступила в продажу — первым покупателем стал сотрудник тольяттинского предприятия «Волгоцеммаш», который через 19 лет передал свой автомобиль в заводской музей. Заслуженный ВАЗ-2101 владелец поменял на новый ВАЗ-2109, подаренный предприятием в обмен на классический седан.

Экспорт ВАЗ-2101 начался 1971 году — первые советские седаны получили в Югославии, Бельгии, Голландии и Финляндии. Автомобили Lada ценились за границе за свою надёжность в сочетании с невысокой стоимостью.

В 1971 году «копейка» впервые появилась в кино. ВАЗ-2101 сыграл одну из ролей в знаменитом фильме «Джентльмены удачи», где за рулём седана был главный положительный герой заведующий детским садом Евгений Иванович Трошкин в исполнении Евгения Леонова.

Имидж ВАЗ-2101 завод сразу решил поддерживать участие в гонках, причём даже международных. На ралли «Тур Европы-71» команда Волжского автозавода завоевала Серебряный кубок. В 1973 году в первенстве Советского Союза гонщики Волжского автомобильного завода показали на ВАЗ-2101 лучшие результаты. Им вручили приз журнала «За рулём» – «Трофей заводов».

© Пресс-служба АВТОВАЗ

На «копейку» устанавливали разные моторы, объёмом 1,2 л и 1,3 л. Самым мощным был 120-сильный роторно-поршневой двигатель, который установили на ограниченную партию машин для советских спецслужб.

Появление на дорогах динамичной для своей эпохи «копейки» привело к тому, что в стране поменяли правила дорожного движения. В 1980 году впервые была ограничена скорость на трассе 90 км/час.

Чехи Филип Фогел и Петр Явурек в 2017-2018 годах на ВАЗ-2101 проехали 50 тысяч километров вокруг света. Автомобиль 1975 года достойно выдержал путешествие и сегодня представлен в музее АвтоВАЗа.

В 1973 году автомобилю ВАЗ-2101 был присвоен Государственный знак качества.

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В 2000 году ВАЗ-2101 по итогам опроса журнала «За рулём», в котором приняло участие более 80 тысяч человек, был назван «Российским автомобилем ХХ столетия».

© Пресс-служба АВТОВАЗ

ВАЗ-2101 – первая и самая массовая Lada. За 18 лет, с 1970 по 1988 год, было выпущено более 4,8 млн всех модификаций первой модели «Жигулей» (а именно, 2 702 903 экземпляра ВАЗ-2101 и 2 143 997 экземпляра ВАЗ-21011).

Всего на АвтоВАЗе было выпущено более 17,7 млн автомобилей на классической платформе («классики»). Самой долгоживущей моделью стал ВАЗ-2105, который оставался в производстве с 1979 по 2010 года.

По данным агентства «Автостат», около 150 000 экземпляров ВАЗ-2101 до сих пор стоят на регистрации в России. Многие из «копеек» сегодня стали раритетами и коллекционными экземплярами.

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