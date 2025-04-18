Кинозвезда на колёсах: 5 фильмов с участием ВАЗ-2101

19 апреля на АвтоВАЗе отмечается День первого автомобиля в честь выпуска первой партии ВАЗ-2101. К 55-летнему юбилею легендарной «копейки» вспоминаем пять фильмов, в которых культовый автомобиль сыграл одну из главных ролей.

© Пресс-служба АВТОВАЗ

Кинематографическая карьера ВАЗ-2101 началась практически сразу после запуска модели в производство. Летом 1970 года в Тольятти начали серийный выпуск «копейки», а уже в 1971 году машину можно было увидеть на широком экране. Учитывая, что автомобиль собирали до 1988 года, количество фильмов с участием «Жигулей» потянет на целую монографию. Но в год, когда «копейке» исполняет 55 лет, обратим внимание на пять самых ярких ролей ВАЗ-2101 в советском и российском кино.

«Джентльмены удачи», 1971 год

Дебютировала в кино «копейка» в комедии Георгия Данелия «Джентльмены удачи». История о похищении золотого шлема Александра Македонского и последующих его поисках с помощью заведующего детским садом № 83 Евгения Трошкина известна всем — вряд ли кто-то хотя бы раз не смотрел этот фильм. Доцент, Хмырь, Косой и Василий Алибабаевич стали народными любимцами, а сам фильм разобрали на цитаты.

У автомобилей в «Джентльменах удачи» тоже важные роли. В автобусе ЛиАЗ-677 происходит встреча с так похожим на Доцента заведующим детсада, на грузовике УралЗиС-355М заключённые совершают свой дерзкий побег, а ВАЗ-2101 тёмно-вишнёвого цвета, снявшийся в фильме, и вовсе был одним из первых собранных экземпляров этой модели. И именно в комедии новую машину впервые увидел весь Советский Союз.

© Скриншот из фильма «Джентльмены удачи»

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«Невероятные приключения итальянцев в России», 1974 год

К 1973 году АвтоВАЗ выпустил первый миллион автомобилей, окупив затраты на создание завода — юбилейным экземпляром стал ВАЗ-2103. На следующий год на широкий экран вышла советско-итальянская приключенческая комедия «Невероятные приключения итальянцев в России», в которой эта машина сыграла одну из ролей. ЗИЛ-130, «Москвич-412», ГАЗ-51 и множество других машин можно увидеть в кадре, но самой яркой во всех смыслах слова стал ВАЗ-2103 цвета спелой моркови.

Фактически «трёшка» была развитием «копейки», более роскошной и престижной машиной. И самой новой на момент съёмок моделью советского автопрома. Учитывая, что ВАЗ-2101 был создан совместно с итальянским концерном FIAT, в советско-итальянском фильме обойтись без автомобиля, который демонстрировал бы дружбу двух стран и инженерный потенциал завода в Тольятти было невозможно. И ВАЗ-2103 блестяще со своей задачей справился — головокружительные автотрюки в картине Эльдара Рязанова были настоящим откровением для советского кино той эпохи. И запомнились зрителям надолго, как и морковно-красный седан в кадре.

© Скриншот из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»

«Ирония судьбы, или С лёгким паром!», 1976 год

Спустя несколько лет всё тот же Эльдар Рязанов снял очередной народный хит, который со временем превратился в настоящий символ Нового года. И в романтической комедии «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» также нашлось место автомобилю из Тольятти, который не просто сыграл одну из ролей, но и позволил многое узнать о жизни советских автолюбителей той эпохи. А заодно, похоже, стал первым дрифт-каром в истории отечественной киноиндустрии!

Серьёзный и состоявшийся жених Нади Ипполит Георгиевич, как и полагается человеку его уровня, имеет собственный автомобиль, причём самый современный — ВАЗ-2103. На оранжевом седане под Новый год он приезжает на 3-ю улицу Строителей, дом № 25 в квартира № 12, где становится вынужденным участником скандала. В расстроенных чувствах на своём оранжевом седане он гоняет по обледеневшим улицам ночного Ленинграда, демонстрируя первый на советском экране дрифт. И заодно подчёркивая свой статус, потому что позволить себе ездить на личном автомобиле круглый год в то время могли далеко не все.

© Скриншот из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

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«Инспектор ГАИ», 1982 год

Став автомобилем серийным, «копейка» просто не могла не примерить на себя рабочие специальности. В 1982 году вышла в прокат драма «Инспектор ГАИ» Эльдора Уразбаева, в которой главный герой фильма, инспектор ГАИ, старший лейтенант милиции Пётр Зыкин, ездит на патрульном ВАЗ-2101 в узнаваемой жёлто-синей раскраске. На одной из модификаций «копейки» в фильме ездит и другой герой, директор станции техобслуживания Валентин Трунов. Таким образом ВАЗ-2101 оказался по обе стороны баррикад, став транспортом и для положительного, и для отрицательного персонажа «Инспектора ГАИ».

Тогдашний министр внутренних дел Николай Щёлоков, который был чиновником весьма прогрессивным, активно поддерживал обновление автомобильного парка ГАИ и патрульно-постовой службы МВД СССР. Машины получили утверждённую в 1969 году новую окраску служебный машин — жёлтый кузов с синей полосой вдоль каждого борта и синей крышкой багажника. Автомобиль ВАЗ -2101 патрульно-постовой службы можно увидеть в трагикомедии «Белые росы» Игоря Добролюбова, который вышел в 1984 году.

© Скриншот из фильма «Инспектор ГАИ»

«Копейка», 2002 год

И, естественно, рассказывая о ВАЗ-2101 и его кинематографической судьбе, нельзя обойти вниманием фильм, который так и называется — «Копейка». Сюжет вышедшей в 2002 году комедии Ивана Дыховичного построен вокруг тольяттинского седана, который стал полноценным главным героем фильма, поскольку он единственный участвует во всех новеллах, действие которых охватывает сразу несколько десятилетий из жизни страны с 1970-х по 2000-е годы.

У героев фильма общего нет ничего, кроме ВАЗ-2101. Разные по возрасту, полу, социальному статусу и периоду владения автомобилем они тем самым подчёркивают статус «копейки». «Копейки», которая в истории страны давно переросла статус просто транспортного средства, став одним из символов своей эпохи и объединяющим фактором для представителей сразу нескольких поколений.