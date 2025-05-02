По следам «Шёлкового пути»: путешествие по России в формате гонки

Если есть желание отправиться в автомобильную прогулку по России, но нет маршрута, можно воспользоваться уникальной возможностью и проехать по следам «Шёлкового пути». Но не древнего маршрута из Восточной Азии в Средиземноморье, а современного ралли-марафона, который ежегодно проходит в стране.

© Пресс-служба ралли «Шелковый путь»

Гонка появилась в 2009 году в статусе международного ралли-марафона, маршрут которого пролегал по территории России, Казахстана, Туркменистана, Монголии и Китая. С 2021 года «Шёлковый путь» проходил исключительно в по российским регионам, а в 2024-м гонка стала трансграничной, финишировав в Монголии. Но если планов выезжать за рубеж у вас нет, можно свой отпуск приурочить к российский части маршрута гонки и убить двух зайцев одновременно — и страну посмотреть, и понаблюдать за одним из самых престижных внедорожных состязаний планеты.

У автотуристов, пожелавших стать «тенью» гонки, преимуществ больше, чем у журналистов и тем более организаторов «Шёлкового пути», которые ежедневно живут в жёстком графике и фактически не имеют никакой возможности хоть как-то познакомиться с теми городами, через которые проходит ралли-рейд.

В безумном ритме едва успеваешь сделать свои повседневные рабочие задачи да улечься спать — тут уже не до посещения местных достопримечательностей. Но если в статусе обычного путешественника следовать по маршруту марафона, от такой поездки можно получить немалое удовольствие.

© Марат Даминов/Пресс-служба ралли «Шелковый путь»

Во-первых, нет необходимости никуда торопиться. Каждый день можно для себя решать, куда вы хотите попасть — на старт спецучастка, на его финиш или на бивуак гонки — и исходя из этого составлять график дня. Во-вторых, вы не привязаны к дистанции и можете самостоятельно выбирать, в каком темпе и по каким дорогам двигаться от точки и точке. В-третьих, не будучи частью гонки вы можете свободное время посвящать изучению новых городов, а не выкраивать время для галопа по основным достопримечательностям за счёт времени сна, как это часто вынуждены делать члены «Шёлкового пути».

За эчпочмаками в Кремль: поездка на машине из Москвы в Казань

Дорога в город/дороги в городе

Крупные города России связаны хорошими асфальтовыми дорогами, так что поездка сложностей не вызовет. Необходимая инфраструктура — АЗС, магазины, кафе, сервисы — вдоль трасс также есть.

Основной проблемой может стать навигация. Если точнее, то её отсутствие — сигнал GPS либо глушится полностью, либо работает с серьёзными помехами, так что лучше заранее построить маршрут и ориентироваться на дорожные знаки. При перебоях с GPS лучше не выбираться на точки старта/финиша спецучастков, которые располагаются обычно вдалеке от дорог общего пользования.

В регионах обычно платных парковок нет, так что можно спокойно ездить по городам на своём автомобиле и парковать его там, где разрешают дорожные знаки. На крайний случай машину можно оставить у гостиницы, а самим отправиться на изучение местных достопримечательностей пешком или на такси — цены на такие поездки весьма доступные, машины подают быстро.

© Пресс-служба ралли «Шелковый путь»

В 2023 году гонка стартовала в Казани — это один из самых интересных городов России, где в 2009 году, кстати, и начался первый «Шёлковый путь». Естественно, что сюда стоит приезжать на несколько дней — изучить Казанский кремль, который включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, побродить по набережной реки Казанки, погулять по центру и, конечно, попробовать местную кухню (шурпу, блюда из конины, эчпочмаки, кыстыбый и чак-чак) . Третья столица России давно стала излюбленным местом для туристов, так что если вы не были в этом городе — стоит выделить время и выбраться в Казань на уик-энд, а можно это сделать в рамках гонки.

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Чтобы из Казани отправиться в Башкортостан по следам «Шёлкового пути»-2023 и открыть для себе ещё один регион и ещё один новый город, Уфу. Как и Татарстан, Башкирия имеет славные автоспортивные (отсюда родом самый успешный российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят!) и музыкальные традиции, но не меньший интерес столица республики представляет для любителей истории. Прекрасно сохранившиеся памятники архитектуры, знаменитый монумент Салавату Юлаеву и, естественно, местная еда — обязательно стоит попробовать бишбармак, манты, пирожки бэлиш и, конечно, башкирский мёд. Не лишним будет отведать и местный чак-чак, чтобы сравнить его с тем, что вы ели (а вы же точно его ели, да?) в Казани.

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Пять регионов за четыре дня на Changan: обзор автопробега «Машина времени»

Дальше маршрут ведёт из Европы в Азию, в Магнитогорск, который абсолютно непохож на два предыдущих города. Этот суровый уральский промышленный город — металлургическая столица России, которую отличает серьёзный контраст. На одном берегу реки Урал находится городская застройка, на другом — промышленные предприятия, которые работают день и ночь и тем самым создают особую во всех смыслах атмосферу.

Чёрные клубы дыма пугают приезжих, но для местных — норма, так что удивляться их спокойствию не стоит, а лучше брать с них пример и не тревожиться понапрасну. И погулять по городу, изучив сталинскую архитектуру и непременно посетив памятник «Тыл — фронту»: на фоне Магнитогорского металлургического комбината обращённый к нему рабочий передаёт воину, глядящему на запад в сторону врага, меч. По легенде, этот меч поднимает монумент «Родина-мать» в Волгограде, призывая к разгрому захватчиков, а опускает меч, одержав победу, памятник «Воин-освободитель» в Берлине.

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Жить/питаться/закупаться

Поскольку маршрут проходит по России, без крыши над головой и голодными вы точно не останетесь — везде есть гостиницы или аренда квартир, повсюду найдутся кафе и магазины продуктов.

Можно смело выбирать точки питания по отзывам в 2ГИС или просто по самому близкому к вам расположению. В крайнем случае можно поинтересоваться у местных жителей, которые всегда охотно порекомендуют проверенные закусочные, а заодно познакомят вас с местной кухней

Аналогично стоит поступать и с жильём. В том же «Отелло» по отзывам можно найти достойные варианты, потому что сетевые гостиницы есть далеко не везде, а сориентироваться в местных реалиях без мнения других путешественников сложно. К тому же отзывы позволяют найти не самые очевидные на первый взгляд варианты для ночёвки.

Из Магнитогорска «Шёлковый путь» ведёт в Оренбург — это второй подряд город на маршруте гонки, который одновременно расположен и в Европе, и в Азии. И, естественно, этот фактор максимально обыгрывают в местном туристическом бизнесе. Например, на пешеходном мосту через реку Урал расположен памятный знак, с которым на память старается сфотографироваться каждый турист. Да и в целом местную набережную можно считать центром притяжения для местных жителей и гостей города — сделана она прекрасно, гулять по ней одно удовольствие. Ну а поблизости можно найти немало исторических зданий и памятников, так что можно смело составлять план прогулок именно в районе около реки.

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В гости к волжской ладье: поездка на машине из Москвы в Самару

Реку можно сделать основной точкой притяжения и по прибытии в Самару. В целом в этом городе немало интересного — и памятники, и старинные здания, и парки, и различные монументы — но если нет особо времени на прогулки, можно ограничиться прогулкой по площади Славы и площади Козлова, где расположен памятник в виде самой настоящей ракеты-носитель «Союз»!

А ещё стоит сходить на местную набережную и поглазеть на гигантскую бетонную ладью, а самым необычным пунктом назначения должен стать местный… железнодорожный вокзал! Это самый высокий вокзал в Европе, но если этих рекордов вам будет мало, загляните на самую большую площадь в Европе — площадь Куйбышева.

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В Саратове рекордных по размерам достопримечательностей нет, но это не значит, что в этом городе на маршруте «Шёлкового пути» посмотреть нечего. Как минимум на Музейной площади можно уделить внимание Троицкому собору, а на Волжской улице интересно изучить храм «Утоли моя печали». Весьма необычно выглядит Саратовская государственная консерватория им. Собинова, ну а если вы любите индустриальную культуру, то вам придётся по нраву соединяющий города Саратов и Энгельс автодорожный мост через Волгоградское водохранилище — ночью он выглядит весьма впечатляюще!

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Но всё это не сравнится с ансамблем «Героям Сталинградской битвы» в Волгограде. Мамаев курган обязателен к посещению всем россиянам, чтобы оценить масштабы Сталинградской битвы и ту цену, которую наша страна заплатила за победу в Великой Отечественной войне. А высочайшая статуя России — монумент «Родина-мать зовёт!» — впечатляет не только своим масштабом, но и теми эмоциями, которые вызывает её вид и общая атмосфера памятника.

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Что и как смотреть

Если город не является старинным, то обычно местные достопримечательности сосредоточены либо в центре, либо на набережной, если таковая имеется. Так что можно просто приехать на такси в центр и пешком побродить там — в Волгограде, например, достаточно изучить Мамаев курган.

Организованные экскурсии если и встречаются, то они вряд ли подойдут для тех, кто приезжает в город на один день. Лучше заранее самостоятельно выбрать самые интересные для вас точки и своими силами добраться туда, чтобы не тратить время и деньги на ненужные вам рассказы и разъезды.

С сувенирами могут быть сложности, потому что далеко не во всех городах России, особенно если они не являются туристическими центрами, можно отыскать точки, продающие памятную мелочёвку. Если такого магазинчика вам не попалось, а магнитик домой привезти хочется — отправляйтесь на местный железнодорожный вокзал. С вероятностью 99,9% там будет круглосуточно работающий киоск с сувенирами, а сами вокзалы обычно располагаются так, что добраться до них не составит особого труда на том же такси.

При всём уважении к Липецку, если не стоит цели во что бы то ни стало посетить этот город, можно для соблюдения маршрута ралли-марафона проехать через центр крупнейшей российской агломерации, а потом сразу взять курс на Москву. Столица не только более интересна с точки зрения туриста, но и является знаковой для «Шёлкового пути» точкой — в сердце России ралли-марафон неоднократно брал старт или отмечал торжественный финиш, так что и путешествие по мотивам гонки вполне можно завершить у стен московского Кремля на Васильевском спуске. Только для того, чтобы взять небольшую паузу от марш-бросков между городами и насладиться столицей и её достопримечательностями и возможностями для отдыха.

И если такой формат путешествия придётся по душе, можно строить следующие маршруты в том же стиле. Либо выбрать программу уже прошедших «Шёлковых путей» и проехать по следам ралли-марафона прошлых сезонов, либо следить за анонсами и готовиться к новой гонке, чтобы открывать для себя Россию одновременно и параллельно с тем, как участники внедорожного приключения будут бороться за победу в режиме реального времени. Такой вариант поездок по стране позволит не только открыть для себя новые регионы, но и посмотреть на жизнь в глубинке, узнав немало нового.