Путешествие на Байкал на машине: маршруты, расстояние и достопримечательности

Потрясающее по своей красоте, чистоте и уникальности озеро Байкал словно мощный магнит притягивает туристов в любое время года.

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Интереснее и комфортнее отправиться за впечатлениями на автомобиле, ведь такой способ путешествия позволяет увидеть достопримечательности Байкала в наиболее удобной для путешественника последовательности и не зависеть от расписания общественного транспорта.

Рассказываем об автомобильных маршрутах вокруг Жемчужины Сибири, особенностях такого путешествия и о том, как его грамотно организовать.

Прежде чем начать планировать конкретный маршрут, стоит оценить свой водительский опыт и уверенность в собственных силах. Потому что путешествие на машине на Байкал — мероприятие непростое и долгое. Если такая многодневная поездка вас не пугает, то вы получите истинное удовольствие от знакомства со сказочными местами этого края, независимости от других туристов, насыщенности каждого дня.

Но сначала нужно ознакомиться с условиями этих мест, с расположением точек, которые вы хотели бы посетить, а также с особенностями местного сервиса.

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Важные советы

Прежде всего стоит определить отправной пункт. Оптимальным для этой цели бывалые автотуристы единогласно считают Иркутск — особенно если вы прибываете на Байкал из западной части нашей страны. Другой важный момент — автозаправки. После пересечения Урала они встречаются всё реже, поэтому заправлять следует каждый раз полный бак и следить за тем, чтобы запас бензина всегда оставался минимум на 150 км. Заранее определитесь, где будете ночевать. Если планируете останавливаться в гостиницах или на турбазах, бронировать жильё нужно загодя, причём чем раньше, тем лучше — заведений такого рода в сибирской части России и в окрестностях озера не так много. Пусть вас не обманывает малое число постов ДПС. Камер электронного контроля здесь не меньше, чем в других регионах России, поэтому если не хотите, чтобы путешествие на Байкал по окончании обернулось штрафами, не нарушайте правил движения. Продумайте питание в дороге. Посещение придорожных «забегаловок» может привести к разного рода желудочным проблемам, поэтому пользоваться услугами общепита лучше в городах или гостиницах. А в пути следует перекусывать продуктами, купленными в магазинах, причём желательно, чтоб это были не скоропортящиеся продукты — например, сухофрукты, орехи, галеты и пр. И обязательно возьмите с собой в путь термос с горячим чаем.

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В какое время года поездка на Байкал предпочтительнее

Лето

Большинство автопутешественников считает летний период оптимальным для визита в эти места. Помимо того, что тёплый сезон в целом благоприятствует активному отдыху, для автомобилистов важно состояние дорог, которые летом менее подвержены погодным катаклизмам.

Осень

Красоты этой поры давно признаны «очей очарованьем», и буйство осенних красок делает и без того прекрасные места на Байкале поистине невероятными. Однако похолодание, перепады температуры, смена погоды, очень вероятные дожди способны подпортить впечатление.

Зима

Зимний сезон имеет то преимущество, что позволяет передвигаться на автомобиле по льду, наблюдая при этом фантастические красоты прозрачного байкальского льда и торосов. Вот только длится этот период относительно недолго: прочный ледяной покров, позволяющий безопасно ездить по нему, устанавливается лишь к февралю.

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Весна

Прелести пробуждения природы, свойственные этому времени года, несколько омрачаются неустойчивой погодой и общей холодностью байкальской весны.

Прокладываем маршрут

От того, насколько выбранный вами маршрут на Байкал на машине будет интересным и познавательным, безусловно, зависит успех всего путешествия. Однако не менее важно правильно рассчитать свои силы. Не стоит закладывать долгие изнурительные перегоны, которые измотают вас и испортят впечатление от поездки всей компании. Если не чувствуете себя неутомимым Терминатором, следуйте правилу «лучше меньше, да лучше» — разбейте свой путь на небольшие отрезки, увеличьте количество ночевок.

Если в компании есть ещё один водитель, не забудьте внести его в страховой полис заранее, чтобы можно было меняться за рулём.

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Едем на Байкал на машине из разных городов: расстояния и трассы

1. Москва — Байкал

Расстояние до Байкала — 5200 километров.

Есть два маршрута. Один идет по трассам М-7 «Волга» через Нижний Новгород, М-5, Р-254, Р-402 через Казань, Курган, Омск, Иркутск.

Другой проходит по трассам М-8, Р-243, Е-22, Р-255 (бывшая М-53) «Сибирь» через города Ярославль, Кострома, Киров, Екатеринбург.

До Казани лучше ехать по платной магистрали М-12 «Восток» — 810 км пути можно проехать за 6–7 часов, отдав за проезд на легковушке около 4500 рублей. Тот же путь по М-7 «Волга» может занять до 12 часов. Подробнее в нашем обзоре.

Платная дорога стоит своих денег. Для оплаты удобно использовать приложение Сбер. В мобильном приложении банка нужно перейти в раздел «Платежи» и выбрать вкладку «Транспорт». Затем в списке платных дорог выбрать ту, которую вы хотите оплатить.

2. Санкт-Петербург — Байкал

Сколько ехать до Байкала — 5 800 километров.

Передвижение возможно по трассе М-10 через Москву, или же по трассе А-114 через города Тихвин и Киров.

Сколько стоит проезд по трассе Питер-Москва

3. Екатеринбург — Байкал

Нужно будет преодолеть 3 500 километров.

Маршрут проходит через Тюмень, Ишим, Омск последовательно по трассам Р-351, Р-402, Р-254, Р-255.

4. Новосибирск — Байкал

Расстояние — 1 850 км, путь лежит через Кемерово по трассе Р-255.

5. Красноярск — Байкал

Расстояние — 1 100 км по трассе М53 (Р-255).

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Сколько времени займёт путь от Москвы до Байкала на машине?

Всё зависит от целей и количества дней, которыми вы располагаете. Можно уложиться в 3-4 дня, а можно превратить поездку в ненапряжённое и познавательное приключение и растянуть его на неделю, а то и на 10 дней, останавливаясь в разных городах и местечках по пути следования.

«Если говорить о путешествии Москва — Байкал на машине, то оба маршрута проходят через интереснейшие места России, в которых обязательно стоит остановиться, посмотреть достопримечательности, полюбоваться архитектурой и красотой природы, — советует автопутешественник и фотограф Глеб Астахов. — Ведь каждый из этих городов — Нижний Новгород, Казань, Уфа (если мы говорим про первый маршрут) или Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома во втором случае — имеет богатейшую историю и достоин отдельного посещения».

Оба маршрута различаются только до Омска, затем они соединяются.

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Как добраться до Байкала от ближайших отправных пунктов

Для тех, кто ограничен во времени или просто не готов проделать столь долгий путь за рулём, однако хочет посмотреть Байкал, передвигаясь на машине, подойдёт другой вариант. Такие путешественники могут прилететь самолётом или приехать поездом в один из прибайкальских городов, а там взять автомобиль в прокат.

Основными отправными точками могут стать следующие города.

Иркутск. Это самая подходящая стартовая площадка для большинства автомобилистов. Именно от Иркутска идёт прямая дорога на Листвянку и Малое море — почти каждый приезжающий на Байкал считает, что посмотреть в первую очередь следует эти места. Кроме того, из Листвянки проще всего попасть к парому на остров Ольхон.

Это самая подходящая стартовая площадка для большинства автомобилистов. Именно от Иркутска идёт прямая дорога на Листвянку и Малое море — почти каждый приезжающий на Байкал считает, что посмотреть в первую очередь следует эти места. Кроме того, из Листвянки проще всего попасть к парому на остров Ольхон. Улан-Удэ. Начинать путешествие отсюда следует, если вы хотите увидеть Баргузинский залив и Духовное озеро.

Начинать путешествие отсюда следует, если вы хотите увидеть Баргузинский залив и Духовное озеро. Северобайкальск. Подходит как пункт отправления на ледниковое озеро, слюдяные озера и горячие источники мыса Котельниковский.

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Какой тип автомобиля арендовать?

«При выборе машины следует знать, что дороги главных туристических направлений Байкала обладают хорошим качеством, заасфальтированы, отчётливо размечены, поэтому тип машины большого значения не имеет, — говорит Глеб Астахов. — Но в случае, если ваш путь будет лежать в сторону от основных троп, или вы захотите побывать в каком-то маленьком населённом пункте, в более диких, самобытных природных местах, имейте ввиду, что скорее всего вам придётся передвигаться по грунтовкам, подчас разбитым и ухабистым. В этом случае однозначно потребуется внедорожник».

А ещё водителям на Байкале нужно помнить, что в любой момент они могут повстречать на дороге животных, обычно лошадей или коров, которые порой выходят не только на сельские тропы, но и на скоростные трассы. Будьте внимательны.

Кроме того, значительная часть побережья Байкала представляет собой заповедники, проезд автомобилей в них запрещён, эти территории придётся объезжать.

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Куда поехать на Байкале на машине летом

Единой дороги, огибающей всё озеро, на Байкале нет, поэтому придётся выбирать маршрут по имеющимся дорогам.

Так, на северной части побережья привлекают внимание горячие источники и живописные горные речушки.

Южное направление (трасса Р-258, связывающая Иркутск и Улан-Удэ) позволит осмотреть славящийся своей красотой мыс Шаманский и водопады на речке Подкомарная.

Трасса Р438, иначе называемая Баргузинским трактом, пролегает несколько в стороне от берега. Зато она приведёт вас в Забайкальский парк с озером Котокель, впечатляющими скалами и термальными источниками.

Ну и, конечно, невозможно обойти вниманием знаменитый остров Ольхон, куда можно попасть на пароме из посёлка Сахюрта.

Расскажем о каждом из этих мест немного подробнее.

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Ольхон и Хужир

Остров Ольхон одаривает своих гостей видами, от которых захватывает дух. Мыс Хобой, множество ущелий и озёр… Здесь же находится один из главных символов Байкала — Шаман–камень, выступающая на полтора метра над водой вершина скалы. Эта скала разделяет Байкал и вытекающую из него в этом месте Ангару.

Село Хужир считается главным населённым пунктом Ольхона, откуда организуют экскурсии и пешие походы. Водителям важно помнить, что дорога до него не лучшего качества, не заасфальтирована, поэтому надо внимательно следить за ней и стараться объезжать проблемные места. Зато в Хужире много заведений традиционной бурятской кухни (обязательно попробуйте местные пельмени — позы) и вполне приличных отелей.

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Баргузинский залив

Значительная его часть является охраняемым природным парком, в котором находится великое множество естественных достопримечательностей — например, Икатский хребет и Сад камней. А Ушканьи острова в Баргузинском заливе — единственное место на Байкале, где можно увидеть нерпу в естественной среде.

Листвянка

Самое «раскрученное» место на Байкале, что неудивительно — этот посёлок находится всего в 65 км от Иркутска. В Листвянке интересны:

лимнологический музей, рассказывающий о ручьях, озёрах, реках России;

обсерватория, где занимаются исследованием солнечной активности, разрабатывают новые инструменты и приборы для исследований;

рыбный рынок, самый большой на Байкале, где можно купить местные деликатесы — пелядь, сига и голомянку по цене около 200–250 рублей за штуку;

нерпинарий в Листвянке, предлагающий невероятное шоу байкальских нерп.

Байкальский музей ИНЦ СО РАН

Находится на самом въезде в Листвянку и предлагает посетителям своего рода виртуальное погружение на дно Байкала. А в многочисленных аквариумах музея собраны рыбы и млекопитающие, живущие в озере.

Тальцы

Из достопримечательностей здесь имеется интереснейший музей деревянного зодчества, который включает в себя 80 архитектурных объектов XVII–XIX веков. Он представляет собой воссозданную сибирскую деревню, где регулярно проводятся народные гуляния и организованы ремесленные мастерские. Находятся Тальцы на 47-м километре Байкальского тракта.

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Байкальский Прибой

Этот посёлок находится в необычном и очень живописном месте, на мелком песчаном заливе под названием Посольский сор, который отделён от самого Байкала узкой песчаной полосой. Добираться сюда лучше из Улан-Удэ по трассе Р-258 (135 километров).

Обратите внимание! Примерно половина всех обитателей озера Байкал не встречаются больше ни в одном месте мира. Таких уникальных существ здесь — более тысячи видов.

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Чем развлечь себя на Байкале

Принять участие в джип–туре — в качестве пассажира или на собственной машине.

Прокатиться на квадроциклах.

Заняться рыбалкой — в места с наилучшим клёвом на озере организуются выходы на катерах.

Попариться в банях или понежиться в термальных источниках.

Понаблюдать за нерпами.

Покататься на хивусах — катерах на воздушной подушке, которые разгоняются до 80 км/ч и могут ехать как по воде, так и по льду.

Зимой можно окунуться в майну — ванну, вырубленную во льду, из которой очень приятно сразу переместиться в баню.

Любители горных лыж в зимнее время найдут здесь интересные трассы, которые имеются, в частности, на горе Мамай.

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Если вы едете дикарями

— Первым делом продумывайте, где будете ночевать. Не надейтесь на палатку — её далеко не везде можно установить. Например, в некоторых заповедниках и национальных парках это запрещено без получения специального разрешения. О таком разрешении следует позаботиться заранее, кроме того, оно должно быть оплачено — эту статью расходов тоже нужно заложить в бюджет поездки.

— В тёплый сезон лучше всего посещать Байкал в мае, июне или сентябре. В разгар лета «дикари» столкнутся со множеством проблем: толпами людей, завышенными ценами, отсутствием недорогого жилья.

— Помните, что даже в наиболее жаркий сезон и в самую знойную погоду купание в Байкале останется под вопросом: его вода редко когда прогревается до своего максимального значения +22 градуса, и то такое бывает лишь на мелководье у самого берега. А обычная температура байкальской воды летом +16–17 градусов. То есть купаться можно, но в режиме «нырнул, вынырнул — и на берег». Долгие заплывы возможны только для любителей холодной воды. Всех остальных обычно ждет разочарование: вроде находишься в изнуряющую жару рядом с кристальной манящей водой, а полноценно искупаться нельзя.

— Тем не менее насладиться видом прозрачнейшей воды озера не только возможно, но и необходимо. В ходе поездки обязательно запланируйте какую-либо водную прогулку — экскурсию на катере, путешествие на теплоходе. Многие недоступные места Байкала можно увидеть только таким образом, и хотя цены на такие поездки довольно «кусачие», полученные впечатления того стоят. Круизные катера большей частью стартуют из Листвянки.

— Почти по всему Байкалу — я имею ввиду, конечно, его цивилизованную, туристическую часть — проложены пешеходные маршруты. Оставьте на время машину и воспользуйтесь ими, так вы увидите много интересного и сможете понаблюдать за девственной природой.

— Если вы путешествуете в конце весны или летом, обязательно используйте средства от комаров и клещей. Особенно когда идёте в лес. Если вас всё же укусил клещ, постарайтесь извлечь его из тела целиком, сохраните и при первой возможности обратитесь к врачу во избежание заражения заболеваниями, которые могут переносить эти насекомые.

— Погода на Байкале крайне неустойчива, перепады температуры могут достигать 20 градусов в течение одного дня. Поэтому необходимо иметь одежду на все случаи жизни: и легкую, и тёплую, и непромокаемую.

— Если видите на дороге глубокие ямы, промоины или лужи, взвесьте шансы своего автомобиля не увязнуть в них. И любое возникающее сомнение решайте в пользу объезда — ожидание подмоги может затянуться и испортить все планы.

— В поездку берите с собой наличные, поскольку далеко не везде в тех краях имеются банкоматы и возможность расплатиться по карте.

— Если говорить конкретно об Ольхоне, то надо иметь ввиду, что палатки здесь можно разбивать лишь в некоторых оборудованных местах. Второй момент: хотя паромы на остров от Сахюрты бесплатны для автомобилей, в очереди на паром можно простоять много часов. Мой совет — в таких случаях оставлять машину «на материке» и переправляться без неё. А на Ольхоне можно воспользоваться услугами маршруток–внедорожников.

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Что взять с собой

Понятно, что перед дорогой в тысячи километров прежде всего необходимо пройти полное техобслуживание автомобиля, протестировать все его системы.

И, конечно, очень важно предусмотреть любые возможные накладки и неувязки во время такого ответственного путешествия, и не забыть ничего из тех вещей, которые помогут справиться с непредвиденными моментами.

Обязательный список автопутешественника:

документы на автомобиль;

паспорт и водительские права;

паспорта каждого пассажира и свидетельства о рождении детей;

если вы управляете не своим автомобилем, нужна доверенность, если машина арендована — все документы об аренде должны быть под рукой;

аптечку, помимо её обычного содержимого, следует укомплектовать средствами от желудочно-кишечных расстройств, обезболивающими, противоаллергенными и жаропонижающими препаратами, лекарствами от простуды, кремами от загара и средствами от солнечных ожогов;

обязательно возьмите в путешествие бумажные карты дорог, потому что в диких районах связь GPS может не работать, или же показания навигатора иногда не соответствуют действительности;

по этой же причине возьмите с собой распечатку полиса ОСАГО на случай, если не будет связи, а сотрудник ДПС решит проверить ваши документы;

зарядите и возьмите с собой пауэрбанки с разными разъёмами для пешеходных маршрутов.

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В какую сумму обойдётся путешествие на Байкал в 2025 году

Конечно, при поездке на автомобиле оно будет намного дешевле, чем при передвижении самолётами–поездами–автобусами. Именно использование машины делает путешествие на Байкал, которое традиционно считается дорогим удовольствием, доступным практически любому россиянину. По самым приблизительным расчётам затраты автопутешественника в варианте «эконом» (ночёвки в палатках, ужины у костра, минимум платных экскурсий) составят на две недели, включая дорогу до Байкала, примерно 35–45 тысяч рублей. Учтите, что значительная часть средств пойдёт на бензин.

Чтобы сделать процесс заправки на дороге более комфортным и выгодным, можно воспользоваться функцией «Заправить автомобиль» в приложении «Сбербанк Онлайн». Она помогает найти автозаправочную станцию с нужным видом топлива и проложить к ней маршрут. На самой станции можно заправиться, не покидая автомобиль. Кроме того, за каждую заправку начисляется кэшбэк.

Если же вы предпочитаете ночевать в отелях или гостевых домах, посещать более дорогие экскурсии и предаваться затратным развлечениям, то придётся выложить не менее 130–140 тысяч рублей. Впрочем, верхняя граница затрат, как это всегда бывает, практически бесконечна.