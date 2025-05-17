«Зелёная крыса» Маккуина: история любви актёра и Jaguar XKSS

Помимо того, что Jaguar XKSS — редкий и необычный автомобиль, он оставил глубокий след в сердце легендарного американского актёра. Настолько сильный, что Стив Маккуин купил его дважды и дал ему ироничное, но ласковое прозвище — «Зелёная крыса». Эта история — не только о редком спорткаре, но и о страсти, которая длилась десятилетия.

© Petersen Automotive Museum

Как появился Jaguar XKSS

Jaguar XKSS — это «гражданская» версия гоночного D-Type, трижды побеждавшего в Ле-Мане (1955–1957). После изменений в регламенте FIA, исключивших D-Type из соревнований, у Jaguar остались невостребованные шасси. Так открылась одна из самых ярких страниц в биографии британских спорткаров.

© Petersen Automotive Museum

После удаления вертикального плавника, добавления пассажирского сиденья, дверей, стёкол, бамперов и капота модель стала полноценной машиной для дорог общего пользования. Jaguar оснастил XKSS 3,4-литровым рядным двигателем мощностью 250 л.с. Автомобиль разгонялся до 100 км/ч менее чем за 6 секунд и развивал скорость до 225 км/ч. Это делало его одной из самых быстрых машин того времени.

© Petersen Automotive Museum

Впрочем, не обошлось без трагедии. Из 25 запланированных к продаже «болидов» девять сгорели во время пожара на заводе Browns Lane 12 февраля 1957 года. Большинство из уцелевших 16 Jaguar XKSS были отправлены в США.

Любовь с первого взгляда на бульваре Сансет

Шасси №713 уже 19 апреля 1957 года прибыло в Калифорнию к Джеймсу Петерсону — бизнесмену и основателю трассы Riverside. В начале следующего года XKSS оказался в руках телеведущего Билла Лейдена. Он часто оставлял автомобиль на бульваре Сансет. Там авто и попалось на глаза молодому Стиву Маккуину.

Это была любовь с первого взгляда. Через несколько месяцев уговоров Лейден согласился продать XKSS за сумму, эквивалентную сегодняшним $35 000.

© Pictorial Press Ltd/Legion-Media

Рождение «Зелёной крысы»

Первоначально XKSS был окрашен в цвет слоновой кости и имел красный салон — типичное сочетание 1950-х. Однако «Король крутизны» захотел придать машине особый облик. Он поручил известному кастомайзеру Тони Нэнси изменить интерьер и заменить красную обивку на чёрную. Для экстерьера Маккуин заказал краску British Racing Green из Англии. Так появился узнаваемый силуэт, получивший у него прозвище «Зелёная крыса».

© Petersen Automotive Museum

Автомобиль стал неотъемлемой частью повседневной жизни актёра. Маккуин нёсся на нём по улицам Лос-Анджелеса, постоянно нарушая ограничения скорости на маршруте от Малхолланд Драйв до Оукмонт Драйв. Уже в первый год владения машиной он дважды едва не лишился водительских прав. Кроме того, как опытный механик, Маккуин лично занимался обслуживанием XKSS.

© John Dominis/archive Life

Продал, пожалел и снова купил

К 1969 году гараж Маккуина, ставшего самым высокооплачиваемым актёром в Голливуде, заполнили десятки машин и мотоциклов. Возможно, именно нехватка места или случайный порыв побудили его продать XKSS. Новым хозяином стал владелец казино и коллекционер Уильям Ф. Харра. Последний выставил машину в одном из своих залов.

© John Dominis/archive Life

И всё же спустя девять лет артист пожалел о сделке. В начале 1978 года он вновь обратился к Харре и выкупил XKSS — уже за сумму, вдвое превышающую цену продажи. После технического обновления Маккуин снова сел за руль своей «Зелёной крысы». Он ездил на ней вплоть до своей смерти от рака лёгких в 1980 году. Ему было всего 50 лет.

© CBS Television

«Гонки — это жизнь. Всё, что происходит до или после них — всего лишь ожидание», — говорил Стив Маккуин. Его Jaguar XKSS как нельзя лучше иллюстрирует эту философию.

Аукционы и коллекции: где сейчас Jaguar Маккуина

Сегодня XKSS Маккуина с шасси №713 занимает почётное место в экспозиции Музея Петерсена в Лос-Анджелесе. После смерти актёра автомобиль за $148 000 выкупил его друг и сосед Ричард Фрешман. Он отправил машину на её родину в Англию, где XKSS прошёл бережную реставрацию. В 1999 году машину приобрели создатели одного из крупнейших автомузеев мира издатель Роберт Петерсен и его супруга Марджи.

© Petersen Automotive Museum

В 2010 и 2011 годах XKSS Маккуина участвовал в передвижной выставке «Allure of the Automobile», где представлял эволюцию автомобильного дизайна XX века. Это ещё раз подчеркнуло его статус как одного из самых знаковых спорткаров эпохи.

Кстати, в 2016 году подразделение Jaguar Classic воссоздало девять утраченных экземпляров XKSS по оригинальным чертежам, используя исторические технологии производства. Эти машины были распроданы еще до окончания работ, несмотря на цену, превышающую один миллион фунтов стерлингов.

© Petersen Automotive Museum

В ноябре 2024 года один из оригинальных Jaguar XKSS 1957 года выставили на аукционе в Лондоне с оценкой от 9 до 11 миллионов фунтов стерлингов. Несмотря на интерес публики, автомобиль не был продан. Возможно, ожидается ещё более высокая цена на следующих торгах.