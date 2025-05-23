Как команда Формулы-1 потеряла бриллиант стоимостью 300 тысяч долларов на Гран При Монако

Рекламная кампания фильма «Двенадцать друзей Оушена» на этапе Формулы-1 в Монте-Карло обернулась одним из самых громких инцидентов в истории серии. В аварии на первом же круге гонки исчез дорогой бриллиант, отыскать который не удалось до сих пор.

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В мае 2004 года Формула-1 посетила княжество Монако для ежегодной демонстрации скорости, роскоши и богатства, но был один предмет, который выделялся среди всего остального — бриллиант стоимостью 300 000 долларов на носовом обтекателе болида Jaguar R5 команды Jaguar Racing. Огромный драгоценный камень был частью маркетинговой акции, которая привела к одной из самых странных неразгаданных тайн в истории спорта.

В то время Jaguar Racing, принадлежавшая американскому концерну Ford, была неэффективной и отчаянно цеплялась за всё, что помогло бы ей сохранить внимание прессы и привлечь потенциальных спонсоров.

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С выходом на экран фильма «Двенадцать друзей Оушена» с Джорджем Клуни в главной роли группа руководителей маркетинга из Jaguar и продюсерской компании Warner Brothers выдвинули идею реализовать сюжет фильма о краже драгоценностей (хотя картина был о краже яйца Фаберже), разместив два огромных бриллианта — которые не были застрахованы — на носовом обтекателе гоночных болидов Jaguar.

Для воплощения идеи в реальность компания и команда заключили сделку с алмазным трейдером Steinmetz, который предоставил два белых бриллианта весом 1,4 карата стоимостью около 300 000 долларов каждый для автомобилей австралийца Марка Уэббера и австрийского новичка Кристиана Клиена. С поправкой на инфляцию сейчас эти драгоценности оцениваются в сумму более 1 миллиона долларов. Для дополнительного пиара гостями Jaguar Racing в Монако стали актёры Джордж Клуни, Брэд Питт и Мэтт Дэймон.

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Внимания к команде и фильму было гарантировано, но была одна проблема — похоже, никто не подумал о том, что произойдёт с драгоценными камнями, если на узкой уличной трассе машины попадут в аварию.

А подумать об этом стоило, ведь незастрахованный бриллиант поместили на одну из самых хрупких частей болида Формулы-1 под управлением дебютанта (гонка в Монако была лишь шестой в карьере для Кристиана Клина!) на автодроме, который известен тем, что там часто повреждают машины.

На первом же круге после старта гонки Клин врезался в отбойник в шпильке Loews и слегка повредил переднюю часть своей машины. Пилот в аварии не пострадал, чего нельзя было сказать о болиде — Кристиан оформил сход, прекратив борьбу, а установленный на носовом обтекателе бриллиант исчез, его больше никто не видел.

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Представитель команды Нав Сидху, который был активно вовлечён в продвижение «Двенадцати друзей Оушена», позже сказал: «В тот момент мне, вероятно, следовало беспокоиться о машине или водителе. Но, должен признать, моей первой мыслью был бриллиант».

Когда два часа спустя, после финиша гонки, разбитый автомобиль вернули в боксы команды, от драгоценного камня не осталось и следа, зато начали быстро распространяться слухи. Без видеозаписи аварии — инцидент не попал в кадр камер — начали появляться многочисленные теории.

Некоторые предполагали, что бриллиант застрял в ограждении трассы, другие считали, что драгоценный камень его унесло вместе с другим мусором и смыло в море через ливневую канализацию.

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Третьи предполагали, что бриллиант отлетел до удара при столкновении (в конце концов, как сообщается, он был просто приклеен к машине клеем) и был прикарманен предприимчивым зрителем или маршалом. А некоторые даже думали, что настоящего бриллианта на машине не было, и Jaguar заменил его на копию в последнюю минуту, хотя Нав Сидху категорически отрицал эту теорию.

© Clive Rose/Getty Images

Однако всё хорошо, что хорошо кончается, поскольку Jaguar получил именно то, чего хотел от этого трюка — публичность. История стала новостью международного уровня на несколько недель, и хотя 2004 год стал последним годом для Jaguar в Формуле-1 — команду купила Red Bull, которая впоследствии стала одной из самых успешных команд в этом виде спорта — даже через двадцать с лишним лет имя коллектива помнят. А безумная история с исчезновением бриллианта продолжает будоражить воображение поклонников Формулы-1.

Почти немыслимо, чтобы группа руководителей одобрила идею установить драгоценный камень с шестизначной стоимостью к носу автомобиля, едущего по печально известным узким улицам Монако. Если драгоценность подобрал счастливчик-зритель, то ему досталась сверкающая частичка истории Формулы-1 от одного из самых дорогих сходов болида за всю историю этого вида спорта.