Bugatti Grand Sport Vitesse Арнольда Шварценеггера ищет нового владельца

Легендарный «Терминатор» создал этот 1200-сильный шедевр автомобилестроения исключительно под себя. Теперь редчайший гиперкар вновь ждёт достойного хозяина!

© Miller Motorcars

Актёр, семикратный «Мистер Олимпия», успешный инвестор и бывший губернатор Калифорнии — Арнольд Шварценеггер давно перестал быть просто кинозвездой. Он стал олицетворением американской мечты, человеком, чья жизнь наполнена яркими поворотами и неординарными увлечениями. Среди них — страсть к автомобилям, сопровождавшая его на протяжении всей карьеры.

Его первым автомобилем был простенький и недорогой Opel Kadett, но благодаря растущему успеху Шварценеггеру на протяжении десятилетий удалось приобрести несколько автомобильных жемчужин. Помимо Bentley Continental GT Supersports, Mercedes SLS AMG Roadster и нескольких Hummer H1, Арнольд также владел далеко не тривиальными транспортными средствами.

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В том числе внедорожным монстром Unimog U1300 SE 1977 года, который был специально переделан для него, одним из первых Tesla Roadster (в который он якобы не помещался из-за собственных габаритов) и электрическим Mercedes G-Class австрийской компании Kreisel. Последний также был специально разработан для Шварценеггера задолго до того, как Mercedes выпустил свой электрический «Гелендваген» G 580 EQ.

© Brodimage/Broad Image/East News

Сердце мощностью 1200 лошадиных сил

Но истинной жемчужиной его коллекции стал Bugatti Veyron — причём не базовая модель, а эксклюзивный Grand Sport Vitesse. Всего 92 таких родстера сошли с конвейера, и один из них достался Шварценеггеру.

Оснащённый 8-литровым W16 двигателем, выдающим 1200 л.с., этот гиперкар в 2013 году установил мировой рекорд скорости для серийных родстеров — 408,84 км/ч.

В отличие от многих Veyron, украшенных двухцветной палитрой, Арнольд выбрал для своего экземпляра сдержанный серебристый металлик, а салон оформил в классическом коричневом оттенке «Гавана».

Точная сумма сделки осталась в тайне, но известно, что в 2015 году «Терминатор» стал полноправным владельцем этого шедевра и с удовольствием колесил на нём по Лос-Анджелесу — в отличие от тесного Tesla Roadster, Bugatti явно не стеснял его богатырских плеч.

© Miller Motorcars

Всего 10 000 км на одометре

По неизвестным причинам (вряд ли из-за экономии на бензине) в конце 2017 года Шварценеггер расстался со своим Bugatti. С тех пор гиперкар с номером шасси #074 сменил несколько владельцев, а сейчас выставлен на продажу в элитном бутике Miller Motorcars. Пробег? Всего 10 149 км (6 306 миль) — капля в море для такой машины.

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Судя по фото, автомобиль сохранил безупречное состояние. Перед продажей на него установили новый комплект шин стоимостью 25 000–30 000 евро. Кроме того, этот Grand Sport Vitesse — один из 22 экземпляров, официально проданных в США, и до конца 2025 года на него действует заводская гарантия.

© Miller Motorcars

Цена? Для избранных

Дилеры не афишируют стоимость, раскрывая цифры лишь серьёзным покупателям. В 2015 году базовый ценник Veyron Grand Sport Vitesse в Германии составлял 2,37 миллиона евро, а по слухам Шварценеггер продал свой экземпляр минимум за 2,5 миллиона.

Сегодня же, учитывая коллекционную ценность, историю владения и феноменальные характеристики, цена на этот гиперкар может быть существенно выше. В конце концов, это не просто Bugatti — это машина, в которой сам «Терминатор» когда-то наслаждался дорогой и, возможно, выкуривал пару сигар за рулём.