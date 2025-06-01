Автомобили из аниме City Hunter: путешествие сквозь 80-е и 90-е годы. Фотогалерея

Как же было не начать с него? Красный Mini Cooper — не просто машина, а верный железный напарник Рё Саэбы, этакого детектива-мстителя с пристрастием к красивым женщинам и некрасивым разборкам. Честно говоря, аниматоры не стали заморачиваться с исторической точностью. Задние фонари и бамперы — будто вырваны из Mini MK1 60-х, значок на капоте — явно от Morris, а вот эмблема на багажнике выдаёт Rover Mini Cooper 90-х. Винегрет? Ещё какой. Но в этом весь «Городской охотник» — правила существуют, чтобы их нарушать. Одно осталось неизменным: под капотом тот самый 1.3-литровый мотор: скромные 63 «лошадки», но с характером. Не гоночный монстр, конечно, зато живучий, как сам Рё. И, судя по всему, такой же везучий — иначе как этот малыш умудрялся уворачиваться от пуль и полицейских джипов?