Автомобили из аниме City Hunter: путешествие сквозь 80-е и 90-е годы. Фотогалерея
Кто сказал, что анимация — это только для детей? «Городской охотник» берет классический детектив, щедро сдабривает его чёрным юмором, гротеском и — бац! — выстрелом грубого реализма. Но если отбросить перестрелки, погони и фирменные выходки Рё Саэбы, останется главное: автомобили.
Японцы, как всегда, не поскупились. Современные спорткары соседствуют с винтажными легендами, а проработка деталей такова, что даже далёкий от автотематики зритель без труда узнаёт Mazda RX-7, Nissan Skyline или Mercedes-Benz W126. Но главное — сюрпризы.
Вы думали, что видели всё? Как бы не так. В этом калейдоскопе машин найдётся место и для редких экземпляров, которые даже в реальности-то не каждый разглядит. А уж последний слайд… Ох, лучше досмотрите до конца. Уверены, он вас удивит.