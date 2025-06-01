Автомобили из аниме City Hunter: путешествие сквозь 80-е и 90-е годы. Фотогалерея

Андрей Колтун
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Как же было не начать с него? Красный Mini Cooper — не просто машина, а верный железный напарник Рё Саэбы, этакого детектива-мстителя с пристрастием к красивым женщинам и некрасивым разборкам. Честно говоря, аниматоры не стали заморачиваться с исторической точностью. Задние фонари и бамперы — будто вырваны из Mini MK1 60-х, значок на капоте — явно от Morris, а вот эмблема на багажнике выдаёт Rover Mini Cooper 90-х. Винегрет? Ещё какой. Но в этом весь «Городской охотник» — правила существуют, чтобы их нарушать. Одно осталось неизменным: под капотом тот самый 1.3-литровый мотор: скромные 63 «лошадки», но с характером. Не гоночный монстр, конечно, зато живучий, как сам Рё. И, судя по всему, такой же везучий — иначе как этот малыш умудрялся уворачиваться от пуль и полицейских джипов?
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Как же было не начать с него? Красный Mini Cooper — не просто машина, а верный железный напарник Рё Саэбы, этакого детектива-мстителя с пристрастием к красивым женщинам и некрасивым разборкам. Честно говоря, аниматоры не стали заморачиваться с исторической точностью. Задние фонари и бамперы — будто вырваны из Mini MK1 60-х, значок на капоте — явно от Morris, а вот эмблема на багажнике выдаёт Rover Mini Cooper 90-х. Винегрет? Ещё какой. Но в этом весь «Городской охотник» — правила существуют, чтобы их нарушать. Одно осталось неизменным: под капотом тот самый 1.3-литровый мотор: скромные 63 «лошадки», но с характером. Не гоночный монстр, конечно, зато живучий, как сам Рё. И, судя по всему, такой же везучий — иначе как этот малыш умудрялся уворачиваться от пуль и полицейских джипов? 
© Aniplex
Если Рё носится по Токио на лихом Mini, то его верная напарница Каори Макимура выбрала транспорт попроще – бледно-зелёный Fiat Panda. Точнее, Verde Ulivo 376A, если уж быть педантами. Не смейтесь. Этот компактный «кирпичик» из Турина умудрился завоевать армию поклонников даже в Японии – стране, где любят либо скоростные слики, либо технологичные гибриды. А тут – скромняга Panda, да ещё и в рестайлинговой версии (1986–2003). Под капотом – двигатели Fire на 769 «кубиков» (для самых экономных) и 999 см³ (для тех, кто всё же хочет хоть какую-то динамику). Никаких турбин, никаких изысков – только чугунная надёжность и 45 лошадиных сил, которых, впрочем, хватает, чтобы успеть на очередное задание… или хотя бы на перекур.
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Если Рё носится по Токио на лихом Mini, то его верная напарница Каори Макимура выбрала транспорт попроще – бледно-зелёный Fiat Panda. Точнее, Verde Ulivo 376A, если уж быть педантами. Не смейтесь. Этот компактный «кирпичик» из Турина умудрился завоевать армию поклонников даже в Японии – стране, где любят либо скоростные слики, либо технологичные гибриды. А тут – скромняга Panda, да ещё и в рестайлинговой версии (1986–2003). Под капотом – двигатели Fire на 769 «кубиков» (для самых экономных) и 999 см³ (для тех, кто всё же хочет хоть какую-то динамику). Никаких турбин, никаких изысков – только чугунная надёжность и 45 лошадиных сил, которых, впрочем, хватает, чтобы успеть на очередное задание… или хотя бы на перекур. 
© Aniplex
В первом же эпизоде злодей отметился по-королевски – рассекал на белоснежном BMW 635CSi. И ведь не просто так выбрал: среди моря японских машин этот баварский аристократ смотрелся как иностранец в кимоно – эффектно, но чужеродно. Увы, век его оказался недолог. Точный выстрел Рё – и роскошное купе, вспыхнув факелом, отправилось в последний занос. Жаль, конечно, но зато успело показать себя во всей красе – особенно в сценах погонь по Синдзюку, где 635-й лихо огибал пробки, будто понимал, что его ждёт. А ведь было чем гордиться: под капотом рядная «шестёрка» M30 (3,5 литра, 218 л.с.) разгоняла машину до 225 км/ч. Даже по нынешним меркам – серьёзно, а уж в 80-х это и вовсе было космической скоростью.
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В первом же эпизоде злодей отметился по-королевски – рассекал на белоснежном BMW 635CSi. И ведь не просто так выбрал: среди моря японских машин этот баварский аристократ смотрелся как иностранец в кимоно – эффектно, но чужеродно. Увы, век его оказался недолог. Точный выстрел Рё – и роскошное купе, вспыхнув факелом, отправилось в последний занос. Жаль, конечно, но зато успело показать себя во всей красе – особенно в сценах погонь по Синдзюку, где 635-й лихо огибал пробки, будто понимал, что его ждёт. А ведь было чем гордиться: под капотом рядная «шестёрка» M30 (3,5 литра, 218 л.с.) разгоняла машину до 225 км/ч. Даже по нынешним меркам – серьёзно, а уж в 80-х это и вовсе было космической скоростью. 
© Aniplex
Третий сезон подарил нам настоящую икону эпохи – Mercedes-Benz SEC, эталон статуса 80-х, вышедший из-под пера легендарного Бруно Сакко. В роскошных декорациях токийского района Гинза этот аристократ смотрелся как европейский граф на вечеринке якудза – элегантно, но с намёком на опасность. SEC не просто блистал стилем – он задавал стандарты. Электрическое натяжение ремней безопасности, подушки безопасности (редкость для тех лет!), противобуксовочная система – всё это выглядело как технологии из будущего. А под капотом? Два престижных V8: 3.8-литровый (218 л.с.) и 5.0-литровый (245 л.с.). Достаточно, чтобы уходить от любых неудобных вопросов.
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Третий сезон подарил нам настоящую икону эпохи – Mercedes-Benz SEC, эталон статуса 80-х, вышедший из-под пера легендарного Бруно Сакко. В роскошных декорациях токийского района Гинза этот аристократ смотрелся как европейский граф на вечеринке якудза – элегантно, но с намёком на опасность. SEC не просто блистал стилем – он задавал стандарты. Электрическое натяжение ремней безопасности, подушки безопасности (редкость для тех лет!), противобуксовочная система – всё это выглядело как технологии из будущего. А под капотом? Два престижных V8: 3.8-литровый (218 л.с.) и 5.0-литровый (245 л.с.). Достаточно, чтобы уходить от любых неудобных вопросов. 
© Aniplex
И снова итальянская страсть – Alfa Romeo Spider «Duetto». Но не тот романтичный родстер 60-х, а его бунтарский наследник – третья серия (1983-1989) с вызывающим аэродинамическим обвесом. Ценители марки в ужасе схватились за сердца: задний спойлер, переработанные фары – куда делась чистота линий? Но время расставило всё по местам. Сегодня этот Spider – такой же символ 80-х, как неоновые вывески и синтвейв. Для кабриолета были доступны два мотора: 1.6-литровый на 102 л.с. для неторопливых прогулок и более серьёзный 2.0-литровый агрегат с 128 лошадиными силами – для тех, кто всё-таки хотел почувствовать настоящий характер итальянского спортивного автомобиля.
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И снова итальянская страсть – Alfa Romeo Spider «Duetto». Но не тот романтичный родстер 60-х, а его бунтарский наследник – третья серия (1983-1989) с вызывающим аэродинамическим обвесом. Ценители марки в ужасе схватились за сердца: задний спойлер, переработанные фары – куда делась чистота линий? Но время расставило всё по местам. Сегодня этот Spider – такой же символ 80-х, как неоновые вывески и синтвейв. Для кабриолета были доступны два мотора: 1.6-литровый на 102 л.с. для неторопливых прогулок и более серьёзный 2.0-литровый агрегат с 128 лошадиными силами – для тех, кто всё-таки хотел почувствовать настоящий характер итальянского спортивного автомобиля. 
© Aniplex
Третий сезон подарил нам настоящую жемчужину японского автопрома – Mazda RX-7 FC с легендарным роторным двигателем 13B. Этот спорткар предлагался в двух ипостасях: «скромный» атмосферник и его турбированный собрат, который в итоге затмил все ожидания. Изначальные 180 л.с. быстро превратились в 200 «лошадей», превращая RX-7 в настоящего хищника токийских улиц. Всего 6 секунд до сотни и максималка под 250 км/ч – для конца 80-х это были чуть ли не фантастические цифры.
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Третий сезон подарил нам настоящую жемчужину японского автопрома – Mazda RX-7 FC с легендарным роторным двигателем 13B. Этот спорткар предлагался в двух ипостасях: «скромный» атмосферник и его турбированный собрат, который в итоге затмил все ожидания. Изначальные 180 л.с. быстро превратились в 200 «лошадей», превращая RX-7 в настоящего хищника токийских улиц. Всего 6 секунд до сотни и максималка под 250 км/ч – для конца 80-х это были чуть ли не фантастические цифры. 
© Aniplex
Ещё до того, как стать культовым, Mitsubishi Pajero первого поколения (1981-1991) уже был готов покорять и города, и бездорожье. В City Hunter мелькнула его трёхдверная версия – компактная, но уверенная в себе, как сам Рё Саэба с пистолетом в руках. Под капотом этого японца могло скрываться что угодно: от скромной бензиновой «четвёрки» до мощного V6 для тех, кто не привык отступать. А уж про дизельные варианты и говорить нечего – они были для настоящих путешественников, не признающих асфальтовых ограничений.
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Ещё до того, как стать культовым, Mitsubishi Pajero первого поколения (1981-1991) уже был готов покорять и города, и бездорожье. В City Hunter мелькнула его трёхдверная версия – компактная, но уверенная в себе, как сам Рё Саэба с пистолетом в руках. Под капотом этого японца могло скрываться что угодно: от скромной бензиновой «четвёрки» до мощного V6 для тех, кто не привык отступать. А уж про дизельные варианты и говорить нечего – они были для настоящих путешественников, не признающих асфальтовых ограничений. 
© Aniplex
Когда в кадре появляется Nissan Skyline GT-R R32, сразу понятно – сейчас будет жарко. Не зря же этот монстр получил прозвище «Годзилла». В «Городском охотнике» его использовали как таран, но настоящая стихия этого автомобиля – гоночные трассы, а не уличные разборки. С 1989 по 1994 год эта машина доминировала в японском чемпионате, и легко понять почему. Под капотом – рядная «шестёрка» RB26DETT (2.6 литра, 280 л.с.), а полный привод ATTESA E-TS делал его практически недосягаемым в поворотах.
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Когда в кадре появляется Nissan Skyline GT-R R32, сразу понятно – сейчас будет жарко. Не зря же этот монстр получил прозвище «Годзилла». В «Городском охотнике» его использовали как таран, но настоящая стихия этого автомобиля – гоночные трассы, а не уличные разборки. С 1989 по 1994 год эта машина доминировала в японском чемпионате, и легко понять почему. Под капотом – рядная «шестёрка» RB26DETT (2.6 литра, 280 л.с.), а полный привод ATTESA E-TS делал его практически недосягаемым в поворотах. 
© Aniplex
Когда Кей рассекает по Токио на своем Subaru 360, кажется, будто время повернуло вспять. Этот крошечный кей-кар (1958-1971) к моменту событий «Городского охотника» уже стал настоящим раритетом. Но что удивительно, на дорогах его можно было встретить чаще, чем кажется. 400 тысяч выпущенных экземпляров – цифра, заставляющая относиться к этой малышке всерьёз. Всего 450 кг веса и двухтактный моторчик (356 см³) – казалось бы, смешно? Но свои 100 км/ч он таки выжимал, пусть и с ветерком в спину.
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Когда Кей рассекает по Токио на своем Subaru 360, кажется, будто время повернуло вспять. Этот крошечный кей-кар (1958-1971) к моменту событий «Городского охотника» уже стал настоящим раритетом. Но что удивительно, на дорогах его можно было встретить чаще, чем кажется. 400 тысяч выпущенных экземпляров – цифра, заставляющая относиться к этой малышке всерьёз. Всего 450 кг веса и двухтактный моторчик (356 см³) – казалось бы, смешно? Но свои 100 км/ч он таки выжимал, пусть и с ветерком в спину. 
© Aniplex
Вернёмся к золотой эпохе японского автопрома – перед нами Toyota MR2, дебютировавший в 1984 году. Это не просто компактное купе, а настоящая инженерная дерзость: среднемоторная компоновка в доступном сегменте. Во втором сезоне «Городского охотника» эта малютка мелькнула в кадре, напоминая, что настоящий драйв не измеряется размерами. Под капотом, точнее, за спиной водителя, скрывался 1,6-литровый DOHC мощностью 122 л.с. – скромно по сегодняшним меркам, но при весе всего 977 кг этого хватало для вполне спортивных показателей: 8,2 секунды до сотни и максималки под 200 км/ч. Неплохо для машины, которая умещалась в любой токийский переулок.
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Вернёмся к золотой эпохе японского автопрома – перед нами Toyota MR2, дебютировавший в 1984 году. Это не просто компактное купе, а настоящая инженерная дерзость: среднемоторная компоновка в доступном сегменте. Во втором сезоне «Городского охотника» эта малютка мелькнула в кадре, напоминая, что настоящий драйв не измеряется размерами. Под капотом, точнее, за спиной водителя, скрывался 1,6-литровый DOHC мощностью 122 л.с. – скромно по сегодняшним меркам, но при весе всего 977 кг этого хватало для вполне спортивных показателей: 8,2 секунды до сотни и максималки под 200 км/ч. Неплохо для машины, которая умещалась в любой токийский переулок. 
© Aniplex
Когда в кадре появляется Toyota Land Cruiser 60-й серии, сразу ясно – этому японскому богатырю нипочём ни пробки Сибуи, ни склоны Фудзи. Выпускавшийся с 1984 года, этот внедорожник начинал как суровый покоритель бездорожья, но к концу 80-х уже научился галантно парковаться у дорогих ресторанов. Квадратные фары, массивная решётка радиатора – перед нами типичный представитель серии FJ62, последний из «квадратных» динозавров. Под капотом мог скрываться как бензиновый 4.0-литровый рядный шестицилиндровый мотор, так и выносливый дизель – в любом случае, запас прочности у этой машины измерялся не километрами, а десятилетиями.
11/13
Когда в кадре появляется Toyota Land Cruiser 60-й серии, сразу ясно – этому японскому богатырю нипочём ни пробки Сибуи, ни склоны Фудзи. Выпускавшийся с 1984 года, этот внедорожник начинал как суровый покоритель бездорожья, но к концу 80-х уже научился галантно парковаться у дорогих ресторанов. Квадратные фары, массивная решётка радиатора – перед нами типичный представитель серии FJ62, последний из «квадратных» динозавров. Под капотом мог скрываться как бензиновый 4.0-литровый рядный шестицилиндровый мотор, так и выносливый дизель – в любом случае, запас прочности у этой машины измерялся не километрами, а десятилетиями. 
© Aniplex
Его невозможно было пропустить – Porsche 930 Turbo, тот самый прародитель всех турбированных «девятьсот одиннадцатых». Конец 80-х застал эту легенду на закате карьеры, но даже тогда он мог преподать урок молодым выскочкам. Особый интерес представляет японская версия – в 1986 году, после трехлетнего перерыва, 930 Turbo вернулся на рынок Страны восходящего солнца с скромными 282 л.с. (против европейских 300). Но даже в таком виде этот Porsche оставался эталоном – той самой отправной точкой, с которой началась эпоха турбо-спорткаров.
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Его невозможно было пропустить – Porsche 930 Turbo, тот самый прародитель всех турбированных «девятьсот одиннадцатых». Конец 80-х застал эту легенду на закате карьеры, но даже тогда он мог преподать урок молодым выскочкам. Особый интерес представляет японская версия – в 1986 году, после трехлетнего перерыва, 930 Turbo вернулся на рынок Страны восходящего солнца с скромными 282 л.с. (против европейских 300). Но даже в таком виде этот Porsche оставался эталоном – той самой отправной точкой, с которой началась эпоха турбо-спорткаров. 
© Aniplex
Кто бы мог подумать? Среди японских авто-легенд в «Городском охотнике» затесалась настоящая диковинка – LADA Niva, тот самый внедорожник из СССР, который покорил сердца даже в Стране восходящего солнца. Японцы, знающие толк в технологичных машинах, почему-то влюбились в этот аскетичный советский «бокс» с вечным полным приводом и понижающей передачей. Под капотом – 1.6-литровый бензиновый мотор, который хоть и не блистал мощностью, но зато мог вытащить вас оттуда, куда не рискнули бы даже некоторые «японцы».
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Кто бы мог подумать? Среди японских авто-легенд в «Городском охотнике» затесалась настоящая диковинка – LADA Niva, тот самый внедорожник из СССР, который покорил сердца даже в Стране восходящего солнца. Японцы, знающие толк в технологичных машинах, почему-то влюбились в этот аскетичный советский «бокс» с вечным полным приводом и понижающей передачей. Под капотом – 1.6-литровый бензиновый мотор, который хоть и не блистал мощностью, но зато мог вытащить вас оттуда, куда не рискнули бы даже некоторые «японцы». 
© Aniplex

Кто сказал, что анимация — это только для детей? «Городской охотник» берет классический детектив, щедро сдабривает его чёрным юмором, гротеском и — бац! — выстрелом грубого реализма. Но если отбросить перестрелки, погони и фирменные выходки Рё Саэбы, останется главное: автомобили.

Японцы, как всегда, не поскупились. Современные спорткары соседствуют с винтажными легендами, а проработка деталей такова, что даже далёкий от автотематики зритель без труда узнаёт Mazda RX-7, Nissan Skyline или Mercedes-Benz W126. Но главное — сюрпризы.

Вы думали, что видели всё? Как бы не так. В этом калейдоскопе машин найдётся место и для редких экземпляров, которые даже в реальности-то не каждый разглядит. А уж последний слайд… Ох, лучше досмотрите до конца. Уверены, он вас удивит.

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