Triumph TR3: 70 лет легенды, покорившей Марчелло Мастроянни

Победителей не меняют — их совершенствуют! Так можно описать эволюцию Triumph TR3 — автомобиля, который за 70 лет превратился из недорогого британского родстера в символ эпохи. Его покупали гонщики, кинозвёзды, включая Марчелло Мастроянни, и просто те, кто хотел ощутить азарт чистого драйва. TR3 не просто спортивная машина — это история успеха, инженерной смекалки и британского упорства. Она появился в эпоху, когда Европа восстанавливалась после войны, мир жаждал скорости, стиля и доступности. И Triumph дал ему всё это.

© National Motor Museum/Heritage Images/Getty Images

Рождение легенды

Всё началось в 1952 году с прототипа 20TS, ставшего впоследствии базой для серийной модели TR2. Уже тогда было ясно — Standard-Triumph создаёт нечто особенное. Автомобиль оснащался 2-литровым двигателем Standard Vanguard мощностью 90 л.с. и разгонялся до 161 км/ч, что для начала 1950-х было нерядовым достижением.

Но настоящий прорыв случился в 1953 году, когда сэр Джон Блэк, глава Standard-Triumph, решил доказать, что его автомобиль может ехать быстрее Jaguar и Sunbeam. 20 мая 1953 года на бельгийском шоссе в Яббеке TR2 разогнался до 201 км/ч, установив таким образом новый рекорд скорости для серийных машин на автомагистралях. И всё это на родстере, который стоил значительно дешевле конкурентов.

© Alamy/Legion-Media

«Зелёная крыса» Маккуина: история любви актёра и Jaguar XKSS

Эволюция победителя: от TR2 к TR3

В 1955 году появился TR3 — не революция, но важный шаг вперёд. Мощность двигателя выросла до 95 л.с., а главным техническим новшеством стали передние дисковые тормоза — впервые в стандартной комплектации на серийном автомобиле!

Британский еженедельник Classic & Sports Car позже писал: «Дисковые тормоза TR3 перевернули представление о торможении. Это был первый массовый спорткар, который мог не только быстро ехать, но и уверенно останавливаться».

Кроме того, обновился дизайн. Родстер получил новую решётку радиатора, изменённую палитру цветов и доработанный интерьер.

© Triumph

В 1957 году вышла версия TR3A, отличавшаяся расширенной решёткой радиатора, усиленными бамперами и более комфортными сиденьями. В качестве опции можно было заказать коробку с дополнительной повышающей передачей.

Наконец, в 1958 году автомобиль получил 2,2-литровый двигатель, что сделало TR3 ещё привлекательнее для гонщиков и увлеченных скоростью энтузиастов.

TR3 и звёзды: почему его любил Мастроянни

Марчелло Мастроянни, икона итальянского кино, был известным автолюбителем. Его выбор пал на Triumph TR3 не случайно — этот автомобиль сочетал в себе элегантность, скорость и доступность.

«Мастроянни обожал быстрые машины, но ненавидел пафос. В этом смысле TR3 оказался идеален — он не кричал о богатстве, но говорил о вкусе» — писал The Telegraph.

Кроме итальянского актёра, за рулём TR3 можно было увидеть Стива Маккуина, который позже пересел на TR6, и многих других знаменитостей 1950-60-х.

© John Kobal Foundation/Getty Images

50 лет Porsche 911 Turbo: рождение легенды, изменившей каноны спорткаров

Неожиданное возвращение: TR3B для Америки

К 1961 году Triumph представил TR4, но реакция на новинку в США была прохладной. Американцы всё ещё хотели TR3!

И тогда британская компания совершила неожиданный ход — возродила производство «старого» TR3 и собрала исключительно для Северной Америки 3334 экземпляра прежней модификации. Так называемая «американка» получила синхронизированную КПП от TR4, но сохранила классический дизайн.

© Triumph

Почему TR3 актуален даже сегодня?

70 лет спустя Triumph TR3 остаётся эталоном и живой легендой, которую до сих пор можно встретить на ралли, в кино и на дорогах.

Простота, надёжность и чистое удовольствие от вождения делают TR3 одним из самых желанных классических спорткаров. И как доказало время, победитель остаётся собой — он лишь оттачивает мастерство.