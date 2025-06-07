Porsche 911 Sally Special: самый дорогой Porsche, который сошёл с экрана «Тачек»

В 2006 год студия Pixar представил мультфильм «Тачки», который стал культовым. Одним из героев этого сверхпопулярного мультика стала Салли Каррера, воплощённая в образе спорткара Porsche 911 поколения 996. Спустя 16 лет немецкий автопроизводитель построил реальную машину по образу мультипликационного героя, которая стала самым дорогим Porsche 911 в истории модели!

© Porsche

После выхода мультфильма на широкий экран студия Pixar заказала для своих маркетинговых задач модель персонажа мультфильма в натуральную величину. На протяжении семи месяцев специалисты Porsche перестраивали автомобиль, чтобы придать ему пропорции Салли Карреры — была уменьшена колёсная база и увеличена высота крыши, поменялись крылья, двери, бампера, стёкла, фары и фонари — но при этом автомобиль остался полностью функциональным. Ездить на нём по дорогам общего пользования, конечно, нельзя, но ситуацию исправили в 2022 году с выпуском единственного экземпляра Porsche 911 Sally Special.

© Porsche

Проект начался в ноябре 2021 года и объединил членов оригинальной команды «Тачек», которая оживила как персонажа фильма, так и Салли Карреру в натуральную величину более 20 лет назад.

В команду вошли Джей Уорд, креативный директор франшизы Pixar Animation Studios, и Боб Поли, художник-постановщик, который первым нарисовал Салли Карреру для фильма «Тачки».

© Porsche

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Им помогали члены команды Sonderwunsch в Porsche Exclusive Manufaktur в Штутгарте и дизайнеры из Style Porsche в Вайссахе. Команда работала вместе десять месяцев — результатом стал уникальный заводской экземпляр, который продали на благотворительном аукционе.

«Нам было очень весело создавать 911 Sally Special, и это первый раз, когда мы работали над проектом такого рода. Мы с самого начала решили, что хотим создать полностью допущенную на дороги машину — вдохновлённую Салли Каррерой, но не точную копию. Салли Каррера любит водить — это было нашим вдохновением. Мы спросили себя: если бы Салли была построена сегодня как модель, допущенная к эксплуатации на дорогах, как бы она выглядела?», — говорит Джей Уорд, креативный директор франшизы Pixar Animation Studios.

Диски Turbo-look Салли Карреры были переосмыслены дизайнерами Porsche в Вайссахе и изготовлены специально для 911 Sally Special. Обод с «пятилучевым дизайном» был адаптирован под размеры 20-/21-дюймовых колёс текущего поколения 911 и создает визуальную связь с 911 Type 996, на котором основана Салли Каррера.

© Porsche

«911 Sally Special создан на основе самого быстрого и маневренного варианта модельного ряда 911 Carrera, 911 Carrera GTS. Автомобиль оснащён механической коробкой передач, что отражает страсть Салли Карреры к вождению», — объясняет Борис Апенбринк, директор Porsche Exclusive Manufaktur по автомобилям. «Элементы кастомизации обширны. 911 Sally Special был одним из самых интенсивных, эмоциональных и подробных проектов Sonderwunsch, над которыми работала наша команда. Одним из примеров является то, что автомобиль окрашен в цвет Sallybluemetallic — специальную краску, которая была нанесена вручную специально для этого проекта. Конечно, мы также подумали о татуировке Салли. Реализация этого была очень особой задачей».

Дизайнер интерьера Porsche Даниэла Милошевич руководила командой, которая работала с Pixar над дизайном нового синего цвета, а также салона автомобиля.

© Porsche

«Нам предоставили полную свободу, и это было здорово! В фильме Салли Каррера была юристом из Калифорнии, которая ценила стиль и элегантность. В то же время она была приземленной и жизнерадостной», — говорит Милошевич. «Особый цвет Sallybluemetallic также используется в интерьере, где он создаёт как очевидные акценты, так и тонкие детали, которые, как мы надеемся, вызовут улыбку на лице будущего владельца. В то же время для нас было важно не забывать о повседневном использовании и практичности. 911 Sally Special предназначен для частой и радостной езды. Мы разработали специальную обивку из ткани Pepita с рисунком «гусиная лапка» в трёх цветах в сочетании с кожей цвета мела и строчкой в​​цвете Speed ​​Blue. Проработка этих деталей делает проект особенным и возвращает множество воспоминаний о фильме и Салли Каррере».

© Porsche

В комплекте с машиной создали уникальный хронограф Porsche Design. Как и сам автомобиль, цветное кольцо окрашено в цвет Sallybluemetallic. Кожаный ремешок цвета мела с прострочкой Speed ​​Blue дополнен вторым ремешком цвета Speed​​Blue с прострочкой цвета мела. Это единственное в своём роде изделие часовщиков оснащено механизмом Porsche Design WERK 01.100, сертифицированным COSC. Модель 911 Sally Special Chronograph была тщательно спроектирована и изготовлена ​​на собственном часовом заводе Porsche в Золотурне в Швейцарии.

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На аукционе в наборе с автомобилем продали специальный чехол от Porsche Tequipment, подставку для колёс с дополнительным комплектом дисков Carrera Exclusive Design, книгу о разработке и производстве уникальной модели и оригинальные чертежи дизайнеров Шуичи Ямаситы и Боба Поли.

Уникальную машину пустили с молотка на аукционе RM Sotheby’s Monterey Auction в августе 2008 года — за автомобиль выручили $3,6 миллиона, что сделало Porsche 911 Sally Special самым дорогим экземпляром Porsche 911 в истории модели.