«По меркам России — это Формула 1»: Сергей Сироткин — о возрождении формульных гонок и чемпионате SMP F4

В 2025 году в российском автоспорте вновь появились формульные серии. После нескольких лет отсутствия чемпионата на машинах с открытыми колёсами возрождён класс Формула 4 на самой актуальной для этой категории технике Tatuus F4-T421, которую используют во всём мире. О перспективах турнира, первых впечатлениях и планах на будущее мы поговорили с руководителем чемпионата России в зачётной группе Формула 4, экс-пилотом Формулы 1 Сергеем Сироткиным.

© Марат Даминов/G-Drive СМП РСКГ

Позади первый этап возрождённой Формулы 4 — три гонки на Moscow Raceway уже прошли, так что, как руководитель SMP F4, как вы оцените старт чемпионата России в новой категории и вообще возрождение формульных гонок в стране?

Мне кажется, по итогу у нас получилось всё хорошо. Очень яркая, красивая картинка, много плотной борьбы как в квалификации, так и в гонке. На удивление высокая плотность результатов. Не то, чтобы мы не верили в это, но получилось всё действительно плотно. Причём разные команды, разные пилоты в разные моменты времени выстреливали. Так что, суммарно, мне кажется, что получился очень яркий старт чемпионата. Ребята огромные молодцы — и пилоты, и команды. Видно сразу уровень.

Это из положительных моментов. Но вы можете представить, что всё это не могло произойти без каких-то проблем, без каких-то ЧП, которые мы вплоть до последнего дня, буквально до последних часов как-то тушили и как-то пытались исправить. Поэтому для организаторов это было крайне тяжело, но я думаю, что по итогу, очень хорошее впечатление мы оставили стартом нового чемпионата у всех.

© Григорий Голышев/G-Drive СМП РСКГ

В чемпионате России в зачётной группе Формула 4 выступают команды, которые участвуют в картинге — это решение организаторов или просто так совпало?

Я объясню. У нас, в принципе, чемпионат достаточно не классический по многим вещам. И вся его модель не классическая. Не то, что мы придумали чемпионат и так получилось, что в нём поехали только картинговые команды. Скорее наоборот, будучи организатором и промоутером картинговых соревнований, выстраивая с командами хороший близкий диалог и, как следствие, взаимодоверие, мы придумали формат и модель серии, которая в первую очередь интересовала бы участников.

Если мы говорим про пилотов в картинге, то они едут, что логично, в картинговых командах. Максимально не логичным шагом было бы отрывать этих пилотов у тех команд, которые их взрастили, и передавать другим коллективам. Такой шаг ни с какой точки зрения, в том числе с экономической, неинтересен никому. Подобное пробовали в попытках возродить Формулу 4 в 2022-м, в 2023 году, но не получилось, потому что такая модель в реалиях сегодняшнего дня неосуществима.

Соответственно, мы смогли найти первую и главную составляющую интересной для участников серии, придумать под это условия, которые привлекли бы картинговые команды, а они уже бы могли приводить за собой в Формулу 4 своих картинговых пилотов. И то, что я озвучил, это самая-самая отправная точка для чемпионата, за которым стоить очень объёмная и сложная задача. Но теперь у нас есть, с чего начинать и о чём думать дальше.

© Марат Даминов/G-Drive СМП РСКГ

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Следующим шагом для молодых пилотов, которые пришли из картинга в Формулу 4, вы видите гонки прототипов BR03 или…

Как мне видится, да, но если совсем концептуально, то Формула 4 была очевидным недостающим звеном во всей автоспортивной лестнице в России. Понятно, что в картинге после определённого возраста и уровня уже идти было особо некуда. Европейские международные серии для наших пилотов почти недоступны, потому что, мы прекрасно понимаем, быть желанным, чтобы с тобой работали на результат, без финансирования невозможно, а отыскать его — задачка почти нереальная. Поэтому надо было найти вариант, чтобы ребята в картинге KZ не засиживались до 18 лет, а потом сразу шагали в кузовные гонки GT4.

Нам нужно было какое-то промежуточное звено в российском автоспорте. На мой взгляд, сейчас у нас получилось создать базис в виде картинга и Формулы 4, которые обеспечивали бы пилоту подготовку до определённого уровня, наделяли бы его навыками и каким-то серьёзным опытом, что давало бы ему возможность шагнуть в любую другую серию. Продолжить двигаться дальше по формульной лестнице — понятно, что уже не в России — пойти в гонки спортпрототипов, в гонки GT. Потому что пилот, имея формульный опыт, он везде освоится и везде будет быстр и грамотен.

Собственно, эту задачу мы с чемпионатом SMP F4 и решили. Уже сейчас у нас выступают в том числе и пилоты, которые выступают в Формуле 4 в зарубежных сериях, так что эти спортсмены служат мотиватором для наших российских гонщиков.

© Марат Даминов/G-Drive СМП РСКГ

Понятно, что пока сильны пилоты, имеющие опыт международных серий Формулы 4, но если говорить о гонщиках, не выступающих за рубежом, кого бы вы отметили на старте турнира?

Много можно было бы ребят выделять. Благодаря тому, что выступают пилоты, которые уже имеют опыт за границей, мы видели их результаты и поэтому можем сравнивать с ними других участников. Для меня, на самом деле, приятным удивлением стало то, что ребята, которые пришли к нам в серию с опытом Формулы 4, не в одни ворота побеждают.

Если не брать «международников», я бы отметил Платона Костина — да, он по ряду обстоятельств лишился победы в первой гонке и по техническим причинам сошёл во второй, но в третьей гонке осуществил достаточно яркий прорыв. Этот пилот действительно максимально близок к ребятам, имеющим гораздо больше опыта. Но это просто один конкретный пример, потому что все ребята молодцы — мы на протяжении всего уик-энда видели, что в разные моменты выстреливают разные пилоты.

Думаю, у нас семь-восемь пилотов прямо очень близки друг к другу — ты реально не понимаешь, кто выиграет в одной гонке и на какой позиции он будет во второй. У нас очень плотная, очень конкурентная и очень непредсказуемая борьба — в совокупности мы имеем здоровскую конкуренцию и здоровскую картинку. Гонки интересно смотреть и, надеюсь, так будет и дальше. Всех пилотов мы знаем из картинга, они в какой-то мере все наши воспитанники, за каждого из которых мы переживаем.

© Григорий Голышев/G-Drive СМП РСКГ

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Вы очень верно отметили, что на протяжении этапа в разных сессиях лидировали разные пилоты и всё было очень непредсказуемо. На ваш взгляд, эта непредсказуемость сохранится до конца сезона или у нас появится какой-то один лидер, который будет штамповать победу за победой?

И так и так — ситуация будет меняться. Я думаю, что отчасти сейчас, наверное, есть те участники, которые ещё не раскрыли своих возможностей по тем или иным причинам, потому что новая техника для них и для команды, пилоты где-то ещё не освоились, то есть они уже показывают хороший уровень, но их потенциал выше. Кто-то наоборот, наверное, имея меньший потенциал, но, сработав лучше на старте, сразу уже показал конкурентный уровень, поэтому они где-то сравнялись.

Наверное, всё может в разные стороны развиваться, но в целом, думаю, что мы так или иначе будем видеть в первой половине пелотона достаточно плотную борьбу между одними и теми же пилотами. В разные моменты времени ситуация будем меняться, но в целом, мне хочется надеяться, что конкурентность и интенсивность сражений сохранится.

Машины в серии одинаковые, но пилоты разного уровня, команды тоже разные по степени подготовки и опыту инженеров. Вы как организаторы, как промоутеры предоставляете какую-то техническую поддержку командам в поиске настроек, в поиске вариантов работы с непривычной для них техникой, или каждая команда сама за себя?

Мы всегда готовы поделиться своим мнением, что-то подсказать, но основная наша поддержка — это не поддержка с точки зрения настроек и достижения какого-то лучшего перформанса команды. Результаты в первую очередь связаны с надёжностью автомобиля, с правильностью его использования. У нас есть полная поддержка со стороны завода, в том числе и по вопросам техники, поэтому участников своих мы не бросаем.

Мы понимаем, что это новая техника для всех. Более того, она в том числе и новая для нас, то есть мы все вместе изучаем этот мир Формулы 4, и многие вещи, которые, вроде, на первый взгляд очевидны, на самом деле приходится в них вникать. Они касаются всего и вся. Поэтому это совместный путь, который мы проходим вместе с командами при очень плотном и тесном взаимодействии.

© Марат Даминов/G-Drive СМП РСКГ

На старте сезона у нас было 15 пилотов. Вы видите потенциал для дальнейшего расширения пелотона, или полтора десятка машин — оптимальное количество для Формулы 4 в России?

Я думаю, что у нас есть ещё небольшой запас, куда расшириться. Я бы не хотел делать слишком широким пелотон. То есть даже если в какой-то момент времени появятся возможности выпустить больше машин на грид, я не уверен, что в долгосрочной перспективе это будет правильным решением. Мне кажется, важно, чтобы те команды, которые уже вписались в чемпионат SMP F4, те команды, которые уже тут и уже сделали первый шаг вместе с нами, тоже имели своё долгосрочное будущее в турнире.

Если в какой-то момент сложится ситуация, когда машин будет больше, чем спроса на эти машины, это, по сути, некомфортная будет ситуация для всех. Да, это не Формула 1, но по меркам России — это Формула 1, для которой эта модель, когда у нас всегда спрос превышает предложение, а команды отбирают самых конкурентных пилотов, сами пилоты борются за места в команде, создаст некий рынок. Есть рынок пилотов Формулы 1, других топовых серий, так что нам хочется создать что-то подобное. Нам хочется сохранить лёгкий дефицит мест в Формуле 4, отыскать какую-то золотую середину между массовостью и элитарностью.

© Григорий Голышев/G-Drive СМП РСКГ

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На этапе G-Drive СМП РСКГ и G-Energy СМП РСКГ Эндуранс у Формулы 4 свой собственный закрытый паддока внутри общего паддока, так что болельщикам не просто к вам попасть и познакомиться с серией…

Я уже говорил, что мы не Формула 1, но я хочу, чтобы SMP F4 стала российской Формулой 1 в разных смыслах. Да, мы очень много внимания уделяем тому, как мы выглядим, какая у нас атмосфера внутри паддока, кто у нас находится внутри и кто имеем доступ к нам.

Очень много внимания уделяется разным медийным и маркетинговым активностям, потому что пока автоспорт будет оставаться площадкой только для энтузиастов, то это будет очень сужать рынок и возможности. Нам хочется из автоспорта и, в частности, чемпионата SMP F4 и SMP Karting сделать проекты, способные стать полноценной площадкой для коммерческого взаимодействия между нами и спонсорами. Не просто, когда я куда-то сходил и кого-то попросил нам помочь, а потому что будет коммерчески интересно с нами сотрудничать, разные компании из разных сфер смогут видеть в автоспорте свои бенефиты.

Нам надо сохранить баланс между спросом и предложением. У нас задолго были распроданы все билеты на первый этап, более того — распроданы все сезонные пассы, которые мы точечно добавляем в продажу. Поэтому всегда хочется сохранять какую-то эксклюзивность, отчасти, может быть, даже где-то недоступность. Это, как мне кажется, повышает интерес.

Хочется сохранить ситуацию, когда человек попал в паддок Формулы 4, то он был бы в восторге и действительно был доволен тем, что он увидит. А когда это превращается в обыденность и становится нормой, это теряет чуть-чуть свою ценность. Помимо спортивной составляющей за гонками стоит ещё очень-очень-очень много всего, поэтому мы мыслим очень широко и видим дальнейшие шаги в плане развития.