Полвека назад случайный эксперимент перерос в культурный феномен. В 1975 году французский гонщик Эрве Пулен предложил художнику Александру Колдеру расписать его гоночный BMW 3.0 CSL для «24 часов Ле-Мана». Так появился первый Art Car, положивший начало необычной традиции.

Идея оказалась настолько вдохновляющей, что получила блестящее продолжение. За 50 лет к проекту присоединились мэтры современного искусства: Рой Лихтенштейн, Энди Уорхол, Джефф Кунс и другие знаковые фигуры. Каждый из них по-своему переосмыслил автомобиль как художественный объект.

Мы собрали всю эту уникальную коллекцию в нашей галерее — от первых моделей до концептуальных работ современных авторов. Это больше чем просто автомобили: это движущиеся картины, каждая из которых рассказывает свою историю на стыке искусства, дизайна и инженерной мысли.