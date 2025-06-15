50 лет BMW Art Cars: как модели баварского бренда стали холстами для Уорхола и Кунса

Андрей Колтун
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BMW 3,0 CSL, созданный в 1975 году американским художником Александром Колдером. Ярко раскрашенный кузов с динамичными абстракциями не просто привлёк внимание публики, а стал первым в мире Art Car.
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BMW 3,0 CSL, созданный в 1975 году американским художником Александром Колдером. Ярко раскрашенный кузов с динамичными абстракциями не просто привлёк внимание публики, а стал первым в мире Art Car. 
© BMW
Уже через год на трассе появился новый «холст на колёсах» — чёрно-белый 3.0 CSL Фрэнка Стеллы, напоминающий миллиметровую бумагу. Критики скептически хмыкали: «Это искусство или просто реклама?» Но BMW уже завела мотор арт-революции.
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Уже через год на трассе появился новый «холст на колёсах» — чёрно-белый 3.0 CSL Фрэнка Стеллы, напоминающий миллиметровую бумагу. Критики скептически хмыкали: «Это искусство или просто реклама?» Но BMW уже завела мотор арт-революции. 
© BMW
1977 год. BMW передаёт кисть Рою Лихтенштейну — королю комиксной эстетики. Его 320i Turbo взрывается чёрными точками и жёлтыми брызгами, словно картинка из культового комикса.
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1977 год. BMW передаёт кисть Рою Лихтенштейну — королю комиксной эстетики. Его 320i Turbo взрывается чёрными точками и жёлтыми брызгами, словно картинка из культового комикса. 
© BMW
Но главный удар по консервативному искусству нанёс Энди Уорхол. В 1979-м он берётся за BMW M1, и… заканчивает работу за 23 минуты, вывалив на кузов 6 кг краски. Критики в шоке: «Это же мазня!» Но когда его размытый от скорости M1 финиширует шестым в Ле-Мане, все понимают — Уорхол не просто рисовал машину. Он поймал саму скорость.
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Но главный удар по консервативному искусству нанёс Энди Уорхол. В 1979-м он берётся за BMW M1, и… заканчивает работу за 23 минуты, вывалив на кузов 6 кг краски. Критики в шоке: «Это же мазня!» Но когда его размытый от скорости M1 финиширует шестым в Ле-Мане, все понимают — Уорхол не просто рисовал машину. Он поймал саму скорость. 
© BMW
1980-е начинаются с первого гражданского Art Car — 635 CSi Эрнста Фукса, который никогда не увидит трассу, зато станет звездой выставок.
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1980-е начинаются с первого гражданского Art Car — 635 CSi Эрнста Фукса, который никогда не увидит трассу, зато станет звездой выставок. 
© BMW
Коллажный 635 CSi Роберта Раушенберга, на котором художник сам иногда разъезжал, доказывая: искусство может быть тактильным.
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Коллажный 635 CSi Роберта Раушенберга, на котором художник сам иногда разъезжал, доказывая: искусство может быть тактильным. 
© BMW
А в 1989-м BMW идёт ещё дальше: два M3 Group A расписывают австралийцы. Один — Майкл Джагамара Нельсон — семь дней кропотливо наносит узоры аборигенов...
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А в 1989-м BMW идёт ещё дальше: два M3 Group A расписывают австралийцы. Один — Майкл Джагамара Нельсон — семь дней кропотливо наносит узоры аборигенов... 
© BMW
...второй — Кен Дон — превращает кузов в праздник цвета: океан, солнце, природа южного континента.
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...второй — Кен Дон — превращает кузов в праздник цвета: океан, солнце, природа южного континента. 
© BMW
1990-е — время экспериментов: японец Матазо Каяма гипнотизирует зрителей стилизованными пейзажами на 535i.
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1990-е — время экспериментов: японец Матазо Каяма гипнотизирует зрителей стилизованными пейзажами на 535i. 
© BMW
Испанец Сезар Манрике переносит на 730i вулканические пейзажи Лансароте.
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Испанец Сезар Манрике переносит на 730i вулканические пейзажи Лансароте. 
© BMW
Немец AR Penck покрывает Z1 наскальной живописью.
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Немец AR Penck покрывает Z1 наскальной живописью. 
© BMW
Эстер Малангу делает 525i «племенным» шедевром.
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Эстер Малангу делает 525i «племенным» шедевром. 
© BMW
M3 GTR 1992 года, созданный итальянским художником Сандро Киа.
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M3 GTR 1992 года, созданный итальянским художником Сандро Киа. 
© BMW
Один из величайших трюков BMW — уговорить Дэвида Хокни, который годами отказывался, разрисовать 850 CSi. Результат? Стилизованный «рентген» машины — словно кто-то снял кожу и показал, как она дышит.
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Один из величайших трюков BMW — уговорить Дэвида Хокни, который годами отказывался, разрисовать 850 CSi. Результат? Стилизованный «рентген» машины — словно кто-то снял кожу и показал, как она дышит. 
© BMW
Первую и пока единственную победу в общем зачёте «24 часов Ле-Мана» в 1999 году BMW принёс прототип V12 LMR. К гоночной машине приложила руку художница Дженни Хольцер.
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Первую и пока единственную победу в общем зачёте «24 часов Ле-Мана» в 1999 году BMW принёс прототип V12 LMR. К гоночной машине приложила руку художница Дженни Хольцер. 
© BMW
В 2010-м BMW доверяет кузов M3 GT2 Джеффу Кунсу — королю китча и гламура. Его версия? Взрыв цвета, линий и «взрывной» графики, словно машину разорвало в ускорителе частиц.
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В 2010-м BMW доверяет кузов M3 GT2 Джеффу Кунсу — королю китча и гламура. Его версия? Взрыв цвета, линий и «взрывной» графики, словно машину разорвало в ускорителе частиц. 
© BMW
Гоночное купе BMW M6 GTLM превратилось в холст для концептуального художника Джона Балдессари.
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Гоночное купе BMW M6 GTLM превратилось в холст для концептуального художника Джона Балдессари. 
© BMW
Цао Фэй, известная своими мультимедийными инсталляцими, превратила в арт-кар гоночное купе BMW M6 GT3.
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Цао Фэй, известная своими мультимедийными инсталляцими, превратила в арт-кар гоночное купе BMW M6 GT3. 
© BMW
Эстер Малангу стала первой участницей проекта арт-каров, а BMW i5 стал первым «художественным» электромобилем в истории линейки.
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Эстер Малангу стала первой участницей проекта арт-каров, а BMW i5 стал первым «художественным» электромобилем в истории линейки. 
© BMW
Последним на сегодняшний день арт-каром стал прототип BMW M Hybrid V8, оформленный современной художницей Джули Мерету.
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Последним на сегодняшний день арт-каром стал прототип BMW M Hybrid V8, оформленный современной художницей Джули Мерету. 
© BMW

Полвека назад случайный эксперимент перерос в культурный феномен. В 1975 году французский гонщик Эрве Пулен предложил художнику Александру Колдеру расписать его гоночный BMW 3.0 CSL для «24 часов Ле-Мана». Так появился первый Art Car, положивший начало необычной традиции.

Идея оказалась настолько вдохновляющей, что получила блестящее продолжение. За 50 лет к проекту присоединились мэтры современного искусства: Рой Лихтенштейн, Энди Уорхол, Джефф Кунс и другие знаковые фигуры. Каждый из них по-своему переосмыслил автомобиль как художественный объект.

Мы собрали всю эту уникальную коллекцию в нашей галерее — от первых моделей до концептуальных работ современных авторов. Это больше чем просто автомобили: это движущиеся картины, каждая из которых рассказывает свою историю на стыке искусства, дизайна и инженерной мысли.