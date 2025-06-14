«Всё решает накат»: гонщик Артём Северюхин — о новой гоночной серии SMP F4

Новый гоночный чемпионат в российском автоспорте — возрождённая серия Формула 4 — провёл первый этап и готовится ко второму. Но по итогам трёх состоявшихся гонок в чемпионате России SMP F4 уже появились первые лидеры. С одним из них — пилотом Lada Sport Артёмом Северюхиным — мы поговорили о новой серии, выступлениях за рубежом и будущем карьеры.

© Николай Комаров/Dronov Motorsport

С картинга вы в новом сезоне окончательно переключились на формульные гонки. Как было принято это решение и почему была выбран чемпионат Италии в Формуле 4?

В конце прошлого года мы проехали тесты с Jenzer Motorsport — два дня в Муджелло, два дня в Имоле. И ещё у нас была возможность потеститься два дня в «Еврокапе». Стоял выбор между предложениями, которые нам сделали R-ace GP, Jenzer Motorsport и Drivex.

Лично я решил, что лучше как можно больше гонок проехать в Формуле 4, так как это база. Просто привыкнуть к большой машине и стараться показывать высокие результаты. Со временем и с накатом всё будет становиться только лучше. Ну и с учётом того, что Jenzer Motorsport едет итальянский чемпионат, который мы считаем самым сильным в Европе, мы решили поехать с командой в этой серии.

© Николай Комаров/Dronov Motorsport

Параллельно вы выступаете в SMP F4. Какая серия является приоритетной?

Мы пропускаем два этапа чемпионата России. Это Нижний Новгород и Грозный, потому что мы раньше договорились, что я еду итальянскую серию, так что основная ставка у нас на неё. Потому что дальше мы хотим продолжать, не знаю, во FRECA или, может, в Eurocup-3, но в Европе.

Ещё я проеду один этап Euro-4 в Поль-Рикаре, потому что остальные два этапа у меня накладываются то ли на учёбу, то ли на этап чемпионата России, который я должен ехать. И ещё из-за SMP F4 я пропущу тесты в Монце, где сразу поеду этап.

© Николай Комаров/Dronov Motorsport

Если говорить об основном для вас чемпионате Италии, то как складываются дела на старте сезона? И какие цели вообще ставите на этот сезон?

Цель — в каждой гонке зарабатывать очки. Приезжать «в очки» очень тяжело, так как есть топ-команды, которые чаще всего явно быстрее нас. Основные лидеры — US Racing и Prema Racing, часто чуть быстрее нас Van Amersfoort Racing и R-ace GP. С ними мы плюс-минус ещё можем наравне бороться, а вот с Prema Racing и US Racing — уже тяжеловато. Есть у них некоторые преимущества, несмотря на то, что это моносерия. Всё равно некоторые команды используют имеющиеся возможности лучше остальных.

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О своей карьере после Формулы 4 уже думаете? Есть какой-то план на будущее?

Мы пока размышляем о том, что можно начать делать. В середине сезона уже можно начать тесты во FRECA, но основная задача сейчас — показывать результаты в Формуле 4, чтобы привлекать к себе внимание, находить спонсоров. Желательным вариантом для меня сейчас является переход во FRECA.

© Николай Комаров/Dronov Motorsport

О Формуле 3 не задумываетесь?

Конечно, думаю, но для этого перехода нужно, думаю, очень много денег. И не только большой бюджет, но и много тестов в Формуле 3. Так что пока мы настроены именно на FRECA.

Насколько реально сейчас найти спонсоров?

С европейскими спонсорами всё очень тяжело, если ты не показываешь прямо какие-то очень удивляющие всех результаты. В таком случае, думаю, могут всё-таки обратиться к тебе и предложить финансирование. Что касается России, то я вообще не представляю, как это всё устроено. Мы когда-то пытались найти спонсоров, обращались к разным партнёрам, но нам сказали, что не заинтересованы в поддержке автоспорта.

В какой момент было принято решение ещё и в России выступить и совмещать две серии?

Мы сразу же хотели ехать ещё и в России в Формуле 4, но пришлось подождать, пока нам ответят по предложениям, по всем вопросам. Всё решилось относительно недавно, примерно в марте. Для меня единственным моментом было понимать, какая резина будет, какие тормоза, потому что в испанском чемпионате шины Hankook и тормоза гораздо сильнее.

В целом, проблем не возникло — конечно, из-за того, как машина работает, эти шины очень легко подпалить, но важнее были тормоза. По моему мнению, в испанской серии слишком сильные тормоза для такого болида и не получается делать трейлбрейкинг. То есть, по ощущениям, там более картинговый стиль управления. Но я достаточно быстро приспосабливаюсь — главное, найти настройки. На Moscow Raceway к третьему дню мы нашли их, сделали, чтобы машина лучше «разворачивалось», что подходит под мой стиль. Сразу же, соответственно, получилось держать хороший темп.

© Николай Комаров/Dronov Motorsport

Как охарактеризуете эту резину Giti, которая используется в российской Формуле 4?

Данные шины используются в чемпионате F4 Middle East Championship. Я интересовался у инженеров и руководителя команды Jenzer Motorsport в Европе — они сказали, что это неплохая резина. Конечно, Pirelli постабильнее, получше, но в целом это хорошая резина. Опыт этот пригодится, если поехать в дубайской Формуле 4. В Европе более спокойная езда, Pirelli прощают некоторые коррекции.

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Как вам российская серия в плане конкуренции?

Ну, в целом видно, что ребята много тренировались, то есть скорость у них есть. Конечно, в борьбе мне пока чуть-чуть попроще, так как в этом году я ещё проехал неудачный этап чемпионата Испании, где, к сожалению, команда не предоставила технику, на которой можно бороться за высокие позиции. Там я научился хорошо чувствовать габариты, что помогает.

Многое решает, опять же, настройка машины. Я думаю, что до второй-третьей гонки у нас не было темпа, потому что мы не могли подобрать чёткие настройки под мою езду, которая достаточно сильно отличается от того, как остальные ребята ездят сейчас в Формуле 4 в России.

© Николай Комаров/Dronov Motorsport

Особенность чемпионата России SMP F4 в том, что здесь выступают картинговые команды, у которых минимум опыта в работе с такой техникой...

В целом есть книжка с настройками машины. Все всё понимают, что можно сделать, поэтому мы постепенно идём к нужным настройкам. Да, иногда тяжело, но и в Европе тоже возникают трудности. Например, в Мизано мы очень долго не могли настроить машину перед квалификацией. В целом, мне всё нравится в том, как команда работает. Доволен, как всё идёт, как мы прогрессируем — можно сказать, с каждым выездом.

В первой гонке SMP F4 у вас, мягко говоря, не заладилось дело, зато две остальные вы уверенно выиграли. (После финиша третьей гонки Артём был лишён победы из-за фальстарта — прим. ред.) Что сначала пошло не так?

Всё пошло не так с первой квалификации: из-за некоторых моментов стёрлось, точнее, очень сильно подгорело переднее правое колесо. И в начале первого заезда я первые три круга, хотя и был очень сильный андерстир, ещё мог держаться, даже догонять двух лидеров, но дальше просто стёрлось колесо и, начало блокироваться везде, на любых торможениях. Очень сильно начал падать темп, так что пришлось просто крыться. Это получалось, но потом колесо очень сильно «ушло», случилась одна очень большая блокировка, и я просто принял решение сойти, так как там уже можно было сломать подвеску с таким флэтспотом.

Получается, к двум оставшимся гонкам просто нашли настройки?

Да, мы поработали над машиной, решили все проблемы. Я мог взять поул-позицию во второй гонке, но, к сожалению, совсем чуть-чуть выехал за пределы трассы и у меня списали мой лучший круг. Сделал хороший старт, был хороший темп, и дальше просто старался держать его. Но из-за того, что все равно не до конца были доведены настройки, не до идеала, чуть-чуть всё равно начало уходить переднее правое колесо. На воскресенье мы ещё подкорректировали настройки, удался хороший старт и дальше неплохие обгоны. Из-за того, что машина была хорошо сбалансирована, получалось заряжать темп, не стирая резину. И даже получилось убрать вот эту подгоревшую часть шины из второй гонки.

© Николай Комаров/Dronov Motorsport

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Какие у вас ограничения по числу комплектов на этап SMP F4?

На тестах перед этапом — не знаю, но на саму официальную часть уик-энда, как в чемпионате Италии и чемпионате Испании, на каждого пилота даётся два комплекта сликов. В Италии сейчас одна квалификация, нас на группы делят, потому что очень много человек, но обычно — две квалификации и три гонки на двух комплектах резины.

Вот из-за этого я не справился в начале в Москве. Были некоторые технические проблемы в квалификации, из-за чего «сгорело» переднее правое колесо. Я ещё по тренировкам понял, что если оно сгорает вот так сильно, то дальше просто сотрётся в ноль. Очень быстро. Я сразу понимал, что гонка первая для меня будет непростая.

На ваш взгляд, если пилот начинает выступать в России и едет Формулу 4, он сразу потом может быть быстрым в европейских сериях, в той же FRECA?

Всё решает накат, когда ты начинаешь чувствовать большую машину. Дальше уже просто добавляется аэродинамика, колёса становится больше. То есть мне достаточно легко было пересесть на тестах из Формулы 4 в Формулу 3 «Еврокап», хоть это было и начало для меня. Да, машина Формулы 3 быстрее, тяжелее, но в целом на второй день я показывал неплохое время, даже учитывая то, что это был мой в общей сложности шестой день на большой машине.

© Николай Комаров/Dronov Motorsport

Насколько сложно совмещать серии в Италии и России?

Перед стартом чемпионата России SMP F4 я в среду прилетел с Валлелунги, где проходили тесты. Удалось проехать только один день, потому что у меня здесь уик-энд стартовал. Перелёты, конечно, выбивают из колеи, но я уже достаточно быстро к часовым поясам адаптируюсь и могу спокойно поспать в самолёте, чтобы по прилёту быть бодрым. Если что, потом в отеле высплюсь.

С точки зрения пилота, который может сравнивать чемпионат России SMP F4 с итальянской серией, как вам старт нового сезона по общей организации?

Видно, что люди готовились очень давно. В целом, иногда спорные ситуации возникали, но по большей части из-за того, что я привык к итальянскому чемпионату, а в российском чуть-чуть другие правила. Возможно, их пересмотрят, возможно, нет, но, опять же, мы должны адаптироваться под эти правила. В принципе, это единственное, к чему у меня были вопросы на Moscow Raceway. Мы разговаривали с организаторами — нам сказали, что будут рассматривать все наши замечания, думать, что можно ещё улучшить, чтобы было всё максимально корректно.