VW Currywurst: легендарная колбаска, которая родилась на автозаводе

В мире автомобильных брендов есть свои культовые модели, инновационные технологии и громкие победы. Но у Volkswagen есть ещё один — весьма неожиданный — предмет гордости, который пахнет вовсе не бензином, а специями и дымком. Речь идёт о знаменитой VW Currywurst — колбаске, которая начала свой путь в заводской столовой и превратилась в легенду с собственным каталожным номером.

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Истоки на заводской кухне Вольфсбурга

Эта замечательная история началась не в конструкторском бюро, а на кухне завода Volkswagen в Вольфсбурге в 1973 году. Идея родилась у шеф-повара столовой Volkswagen Клеменса фон Ланкена, в чьи обязанности входило кормить тысячи работников гигантского предприятия.

Фон Ланкен хотел предложить сотрудникам что-то особенное, вкусное и сытное, что стало бы фирменным блюдом заводской столовой, но было бы относительно простым и недорогим в производстве.

Шеф экспериментировал с рецептами колбасок и соусов, стремясь достичь идеального баланса. Результатом его трудов стала свиная колбаска, пропитанная ароматом копчения и подаваемая с фирменным карри-томатным соусом — VW Currywurst.

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Успех, который перерос границы столовой

Новое блюдо имело оглушительный успех среди сотрудников VW. Вкусная, ароматная и недорогая, Currywurst быстро завоевала любовь автопроизводителей. Её популярность была так высока, что вскоре возник логичный вопрос: а почему бы не производить больше и не делиться этим кулинарным чудом с другими?

Так колбаска, созданная для нужд столовой, перешагнула её порог. Volkswagen начал производить VW Currywurst в промышленных масштабах на собственной мясоперерабатывающей фабрике при заводе в Вольфсбурге. Продукт стал доступен не только в других столовых концерна по всему миру, но и появился в свободной продаже.

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Автомобильный подход к колбасе: каталожный номер и культовый статус

Что делает историю VW Currywurst по-настоящему уникальной в автомобильном мире, так это её собственный каталожный номер! Да-да, как у любой запчасти для Golf или Passat. Заветная колбаска значится в системе под номером 199 398 500 A.

Этот номер — не просто причуда, а символ немецкой педантичности и интеграции продукта в ДНК компании. Производственные мощности в Вольфсбурге выпускают астрономическое количество колбасок — около 7 миллионов штук в год! Колбаска производится с той же тщательностью и контролем качества, что и автомобили. При этом точный рецепт созданного Клеменсом фон Ланкеном в 1973 году продукта держится в секрете.

VW Currywurst сегодня: больше, чем закуска

Сегодня VW Currywurst — настоящий гастрономический символ бренда. Её можно попробовать на корпоративных мероприятиях, в музее Autostadt в Вольфсбурге и даже в некоторых дилерских центрах Volkswagen.

Она стала популярным сувениром: гости завода и музея часто увозят с собой упаковки Currywurst как необычный «автомобильный» деликатес.

Но главное — это доказательство особой корпоративной культуры VW. История колбаски подчёркивает заботу компании о сотрудниках, начиная с обеспечения их качественным питанием, и умение создавать нечто большее, чем просто автомобили.

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В заключение

История VW Currywurst — вкусный пример того, как простая идея, рождённая для внутренних нужд, превратилась в культовый продукт. Благодаря шеф-повару Клеменсу фон Ланкену и присущему VW стремлению к качеству вплоть до присвоения каталожного номера, заводская закуска стала легендой.

Если окажетесь в Вольфсбурге, обязательно попробуйте эту колбаску — это не просто еда, а часть уникальной автомобильной истории, которая пришлась по вкусу миллионам.