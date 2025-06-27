55 лет на троне: почему Range Rover стал любимцем аристократов, звёзд и бандитов

17 июня 1970 года мир впервые увидел автомобиль, который навсегда изменил представление о возможностях внедорожника. Первый Range Rover не просто сочетал в себе выдающуюся проходимость с комфортом премиального седана — он создал принципиально новый класс автомобилей, став символом статуса, свободы и инженерного совершенства. История его создания — это увлекательная хроника смелых решений, случайных открытий и технологических прорывов, которые в итоге привели к появлению одной из самых культовых моделей в истории автопрома.

© Max Mumby/Indigo/Getty Images

Истоки легенды: от утилитарного вездехода к роскоши

В середине 1960-х годов инженеры Rover Чарльз Спенсер Кинг и Гордон Башфорд приступили к разработке проекта под кодовым названием «100-inch Station Wagon». Их целью было создать универсальный автомобиль, способный с одинаковой лёгкостью преодолевать бездорожье и комфортно передвигаться по городским улицам. Любопытно, что первые наработки для этой модели восходят к ещё более раннему проекту «Road Rover» 1950-х годов, но к 1966 году концепция была радикально переработана.

Дизайн будущей легенды разрабатывался под руководством талантливого стилиста Дэвида Баче. Его команда создала лаконичный, но выразительный облик с фирменной «плавающей» крышей, панорамным остеклением и строгими, почти архитектурными линиями. Эти элементы впоследствии стали визитной карточкой не только первых Range Rover, но и всех последующих поколений. Прототипы, представленные в 1967 году, уже обладали узнаваемыми чертами, хотя серийная версия получила более сглаженные формы и утончённые пропорции.

© JAGUAR LAND ROVER

Техника дебютанта

Сердцем первого Range Rover стал 3,5-литровый бензиновый V8 мощностью 130 л.с. — модернизированная версия двигателя, ранее использовавшегося в Rover P5B. Этот агрегат сочетал в себе достаточную мощность для бездорожья и плавность работы, характерную для премиальных седанов.

В трансмиссии изначально использовалась система постоянного полного привода с жёстко подключаемым передним мостом, что обеспечивало отменную проходимость. Однако для улучшения управляемости на асфальте в 1983 году появился межосевой дифференциал, сделавший вождение ещё более комфортным.

© JAGUAR LAND ROVER

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Длинноходная подвеска и дисковые тормоза на всех колёсах — последние были редкостью для внедорожников того времени — обеспечивали похвальную плавность хода и уверенное торможение в любых условиях.

Первые серийные экземпляры, выпущенные в 1970 году, предлагались исключительно в трёхдверном кузове. Интерьер был намеренно аскетичным: прочные тканевые сиденья, простая пластиковая приборная панель и минимум электроники. Однако даже в такой комплектации автомобиль производил благородное впечатление благодаря продуманной эргономике, отличной обзорности и ощущению надёжности.

© JAGUAR LAND ROVER

Эволюция вездехода

Знаковым этапом в истории модели стало появление пятидверной версии. Хотя её прототип был показан ещё в 1980 году, серийное производство началось только в 1981-м. Это решение сделало Range Rover значительно практичнее и привлекло новую аудиторию — семьи и бизнесменов, ценивших простор салона.

© Range Rover

Параллельно модель начала превращаться из утилитарного вездехода в более статусный и комфортный автомобиль. В 1982 году для североамериканского рынка дебютировала версия с автоматической коробкой передач ZF 3HP22, а годом позже эта опция стала доступна и европейским покупателям. В 1980-х Range Rover начал оснащаться более дорогими материалами отделки, включая кожаную обивку и деревянные вставки, подкрепив таким образом свои притязания на место в премиальном сегменте.

Особый этап в истории модели наступил в 1990-х. Версия LSE 1993 года получила революционную для своего времени пневматическую подвеску EAS (Electronic Air Suspension), которая автоматически регулировала величину дорожного просвета в зависимости от дорожных условий. В сочетании с новым 4,2-литровым двигателем это сделало Range Rover одним из самых технологичных внедорожников своего времени.

© JAGUAR LAND ROVER

Культурный феномен

Range Rover Classic быстро перерос статус просто автомобиля, став культурным явлением.

Уже в 1971 году один из экземпляров был выставлен в парижском музее декоративных искусств как образец выдающегося промышленного дизайна. Машина привлекла внимание не только критиков, но и мировых знаменитостей.

Королева Елизавета II получила свой личный тёмно-бордовый Range Rover в 1975 году, а к 1980-м модель стала непременным атрибутом успешных бизнесменов, кинозвёзд и музыкантов. Среди её владельцев числились Пол Маккартни, Стив Маккуин и многие другие иконы стиля. Внедорожник снимался в фильмах, участвовал в экспедициях и даже использовался в качестве медицинского транспорта в отдалённых регионах.

© Serge Lemoine/Getty Images

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От конвейера до коллекционных аукционов

За двадцать шесть лет производства свет увидели более 320 тысяч Range Rover Classic. В 1996 году конвейер остановился, но легенда только начинала новую жизнь. Эта машина не просто ушла в историю — она стала эталоном, показав миру, что элегантность и проходимость прекрасно уживаются в одном автомобиле.

© JAGUAR LAND ROVER

Сегодня за хорошо сохранившиеся экземпляры разворачиваются настоящие аукционные баталии. Дизайнерские решения 70-х годов до сих пор вдохновляют создателей современных внедорожников.

А главное — каждый новый Range Rover по-прежнему несёт в себе ДНК первой модели: безупречный стиль, новаторский дух и отменное качество. Прошло 55 лет, а британский вездеход всё так же остаётся мерилом настоящего автомобильного аристократизма.