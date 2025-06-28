Verde Scandal: легендарный цвет Lamborghini появился благодаря платью

Одна из отличительных черт Automobili Lamborghini, которую больше всего ценят её клиенты, огромные возможности персонализации автомобилей. Благодаря своей программе Ad Personam в Сант-Агата-Болоньезе клиенты могут удовлетворить свои самые экзотические запросы, включая уникальный цвет автомобиля. В настоящее время Automobili Lamborghini может предложить на выбор 400 различных цветов, но если и этого мало, компания готова создать эксклюзивный оттенок в соответствии с точными требованиями конкретного клиента. И один из культовых цветов марки так и появился на свет.

© Lamborghini

Ярко-зелёный оттенок Verde Scandal стал ответом на запрос одной из покупательниц, которая в конце 60-х годов, когда Automobili Lamborghini выпустила один из самых знаковых автомобилей в истории бренда — Lamborghini Miura — обратилась к итальянской марке с необычной для того времени просьбой.

© Lamborghini

В то время возможности для кастомизации машин были не такими широкими, но в компании уже понимали, что для привлечения покупателей важно предлагать различные варианты персонализации автомобилей.

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Вся работа с клиентами шла полностью внутри компании на заводе в Сант-Агата-Болоньезе, в контексте слогана Made in Italy, отсылавшего к всемирно признанному качеству и стилю. Одна из покупательниц пожелала получить Lamborghini Miura в цвете, которого не было в палитре модели. Не ограничиваясь абстрактными описаниями оттенка, клиентка попросила покрасить машину в цвет своего платья.

© Lamborghini

Представитель Automobili Lamborghini попросил у заказчицы образец, чтобы поработать над запросом, поэтому женщина просто-напросто в офисе компании сняла своё платье и оставила его в качестве образца для создания этого оттенка.

Так появился Verde Scandal, увековечивший этот уникальный и «скандальный» эпизод в истории итальянского бренда.

Прославившись на Lamborghini Miura, в XXI веке Verde Scandal снова оказался в центре внимания. Он занимает важное место в ливрее нового мотоцикла Ducati Panigale V4, который был создан по мотивам гибридного гиперкара Lamborghini Revuelto.

© Lamborghini

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Таким образом, как отметили в итальянской марке, прошлое вернулось, чтобы подчеркнуть связь с настоящим и прицел на будущее. Идеальное сочетание, которое показывает, как в Automobili Lamborghini традиции и история идут рука об руку с инновациями и технологиями.