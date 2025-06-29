«Мы ждём рождение новых звёзд»: глава Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский — о сезоне-2025 и первом в истории RDS Fest

Дрифт давно стал одной из самых популярных дисциплин автоспорта в России и неизменно собирает полные трибуны. Но Российская Дрифт Серия на месте не стоит и каждый год готовит болельщикам сюрпризы — два года назад появился «Зимний кубок», в прошлом впервые прошёл «Суперфинал», а в этом готовится первый RDS Fest. О новых форматах, впечатлениях от сезона в «младшей» серии RDS Open и главном турнире RDS GP «Рамблер Авто» в эксклюзивном интервью рассказал директор Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский.

© Российская Дрифт Серия

Российская Дрифт Серия каждый год удивляет новинками — был «Зимний кубок», появился «Суперфинал», а в этом году будет фестиваль RDS Fest. Как вы пришли к этой идее?

Идея фестиваля родилась уже давно. Она постоянно крутилась-вертелась и в головах, и в обсуждениях. Запросы на такой менее строгий, более расслабленный формат приходили и от зрителей, и от участников. Источником вдохновения для меня всегда были японские мацури. В своё время, когда я учился ездить и судить, я частенько бывал на «Эбису» и сам участвовал в мацури. На трассе четыре, а то и пять независимо действующих площадок — ты на своей машине приезжаешь, оплачиваешь день и катаешься где хочешь, сколько хочешь и с кем хочешь. Хоть парно, хоть по три или четыре машины да хоть «паровозом» по десять автомобилей — всё равно, только бы получить удовольствие и наработать скилл взаимоотношений со своей машиной.

Японская культура автофестивалей, ведь «мацури» с японского переводится как «праздник» или «фестиваль», и стала источником вдохновения сделать что-то подобное. Но, естественно, с российской спецификой.

© Российская Дрифт Серия

Мы хотим не просто развлечься в дрифте, но и погрузить пилотов в нестандартную среду с необычными соревнованиями.

У нас будет большое «Сибирское дерби», на которое нанизались другие активности. Когда мы только обсуждали формат и кто и как будет оценивать заезды, появилась идея сделать ещё и соревнование судей.

Так что у нас будет большое «Сибирское дерби» — Дамир Идиятулин, Евгений Лосев, Аркадий Цареградцев и Георгий Чивчян, — которые будут сражаться между собой по круговой системе (по сумме очков). Заезды будут оценивать судьи RDS. А потом — большое «Судейское дерби», в котором на своих машинах поедут Михаил Давидянц, Владимир Сафонов, Станислав Долгих и Антон Новиков. Их заезды будут судить пилоты-сибиряки. Думаю, это будет интересный формат.

На RDS Fest у нас будут две конфигурации трассы: одна дальняя, где у нас обычно проходят заезды дрифт-такси, а вторая — хорошо знакомый зрителям оцениваемый участок перед трибуной в «обратной» конфигурации RDS GP либо RDS Open.

© Российская Дрифт Серия

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Дальняя трасса будет открыта для всех желающих — приехал, зарегистрировался, оплатил стартовый взнос, прошёл техническую комиссию по безопасности, получил наклейку и поехал кататься. На основную будут допускаться только более серьёзно подготовленные спортивные автомобили. Именно тут будут проходить все дерби и челлендж STAR PЁR STARS AIMOL за право участия в «Зимнем кубке РДС» в составе команды и при её поддержке.

Будут и недрифтовые активности, чтобы пилоты и особенно команды почувствовали себя расслабленно. Задача нашего фестиваля — разгрузить их эмоционально. Чтобы они вроде приехали на гонку, но проводили её без напряжения и кайфовали. А если у кого-то есть свои «корчи», то могли бы сами выехать на трассу.

Плюс хотим дать гонщикам возможность проявить себя вне дрифта — будет кулинарный мастер-класс от Гочи, синхронная зарядка с Женей Лосевым и DJ-Царь! А вечером — концерт Нигатива, который, кстати, тоже наш пилот.

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RDS Fest примет трасса Moscow Raceway — вы сразу определились с локацией?

Да. Во-первых, Москва — это в целом удобно. Во-вторых, Moscow Raceway — это профессиональный спортивный объект с высочайшим уровнем безопасности и качества управления процессом. Можно было попытаться найти другое место, но мы решили, что начнём с хорошо знакомого. С командой Moscow Raceway мы отлично сработались — у нас богатая история, почти десять лет вместе, поэтому нам комфортно. RDS Fest — мероприятие новое, так что могут вылезти всякие «нежданчики», и лучше их отрабатывать с тем, кого ты прекрасно знаешь.

При выборе трассы мы склонялись именно к тому, что это обязательно должен быть профессиональный автодром. Проблема площадочного дрифта в том, что там все отлично ездят на второй передаче, а как только попадают на скоростные трассы, не сразу могут перестроиться, мозг работает по-другому. В «кольце» есть такая методика тренировок: когда у тебя возникает скоростной барьер, то тебя сажают за руль намного более быстрой машины и заставляют «дубасить».

В какой-то момент ты преодолеваешь свой барьер — достаточно на 5-10 км/ч быстрее проехать, и всё. Условно, если тебе нужно в поворот на 120-130 км/ч зайти, то когда ты на более мощной машине несколько раз заехал на 140 км/ч, а потом сел в свой привычный автомобиль, то дальше поехал идеально. В дрифте то же самое — скоростные перекладки, скоростное парное движение, именно синхронное и близкое, чисто психологический порог. Чем выше скорость, тем дальше люди друг от друга едут, а надо их заставить двигаться близко. Технически машина всё может, но в голове это уложить сложно. Поэтому мы надеемся, что участники RDS Matsuri получат на нашем фестивале очень ценный опыт.

© Российская Дрифт Серия

Другой аргумент в пользу профессионального трека заключается в том, что на любой площадке будут большие крэши, и к концу фестиваля окажется слишком много побитых машин, эвакуация просто не справится.

Moscow Raceway — это огромные зоны вылета с гравийными ловушками, которые сохраняют автомобили, а главное — здоровье пилотов.

Это очень важно, особенно когда мы не знаем, кто приедет — машины не омологированы, у спортсменов нет лицензии. По сути, это тайм-аттак, трек-день, но в дрифте. Плюс, Moscow Raceway — красивая трасса с возможностью сразу двух скоростных конфигураций.

Наша задача сейчас на первом Фесте наработать опыт — понять, что получается, что заходит людям, а что нет. Собрать обратную связь, и потом на основе этой информации запланировать на следующий год фестиваль уже пожирнее, более такой пафосный, что ли.

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То есть RDS Fest планируется превратить в ежегодное событие?

Да. Но для того, чтобы его сделать ежегодным, надо сначала попробовать. Развитие этой идеи — сделать Фест многоэтапным, но без привязки одного к другому, а просто чтобы зрителей собирать на каждой трассе.

И билеты подешевле, и возможности прийти в удобный свободный день, в субботу, а если хорошая погода — просто приехал, на травке полежал, посмотрел, как люди катаются, поел вкусной еды, послушал интересные лекции. Подобное планируем и в Санкт-Петербурге, уже обсуждали это с «Игора Драйв». Мы много где хотели бы провести фестивали, но просто трасс нет.

По описанию, формат очень интересный и перспективный. На ваш взгляд, реально ли появление такого проекта в Красноярске на родине российского дрифта?

Конечно, да. Но в Красноярске есть одна проблема — логистика. Чтобы туда доехать, нужно потратить очень много денег. Поэтому собрать там именно участников RDS очень сложно. В Москве все гораздо проще: мы закончим RDS Fest в субботу на Moscow Raceway, а уже во вторник начнутся тренировки на ADM Raceway в Мячково перед этапом RDS GP. Переехать с трассы на трассу — два-три часа езды. Дополнительных затрат практически нет.

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до дрифта.

К сожалению, Урал вообще у нас страдает — это очень дрифтовый регион, там достаточно пилотов и соревнований площадочного уровня. Зимой там интересные состязания проходят. С Урала много и кольцевых спортсменов, и раллийных пилотов, и картингистов. Но не хватает автоспортивных объектов, что очень странно для меня.

Трасса в регионе нужна хотя бы одна большая, профессиональная. И несколько картодромов. Надеюсь, найдутся фанаты автоспорта и меценаты в этом совсем небедном регионе. Наши-то все трассы, кроме Сочи Автодрома, тоже строили на частные средства и силами энтузиастов: и Moscow Raceway, и «Игора Драйв». Я думаю, рано или поздно всё должно сработать, и трасса на Урале появится.

Позади середина сезона RDS Open, так что нельзя не поинтересоваться у вас, как вы оцениваете ситуацию в серии в 2025 году?

Есть очень разнонаправленные тенденции. То, что видно невооруженным глазом — это снижение количества участников. Однако если копнуть глубже, то в целом RDS в участниках не потерял.

Топовые пилоты RDS Open (прим. — до 2025 года RDS Europe) в новом сезоне перешли в RDS GP. Сам формат, я считаю, мы подобрали удачно — нам нравится качество проездов. То есть, несмотря на отсутствие звёздных ребят, которые побеждали в прошлых сезонах, те, кто стояли за ними и упирались в них, раскрылись и показали себя во всей красе. Машины построили прекрасные. Так что мы ждём рождение новых звёзд если не в этом году, так в следующем точно. Если они продолжат развиваться, то у нас подрастёт ещё одна группа пилотов, готовых соревноваться с великими.

В следующем году планируем продолжить развивать RDS Open в том же формате. Хочется больше машин в зачёте NXT, конечно, поэтому, может быть, внесём дополнения в технический регламент и сделаем подгруппы, чтобы привлечь больше участников именно в младший класс RDS Open.

Мы рассчитываем, что зачёт NXT станет источником формирования и пилотов, и новых команд. Участие в нём самое бюджетное — меньше расход шин, меньше требований к автомобилю, ко всему пауэртрейну, к кузовам. Всё сильно проще, поэтому ждём туда людей.

Хочется, естественно, всё быстрее и лучше, но понимаем, что не так всё просто. Экономическая ситуация сейчас далеко не самая радужная, и очень многие сидят, затаившись. Компании практически не тратят денег на продвижение, соответственно, нет спонсорских бюджетов у пилотов. Этим тоже обусловлено и меньшее количество участников. Ну, посмотрим.

© Российская Дрифт Серия

Кто в этом году вас приятно удивил в RDS Open, кого бы вы отметили?

Сергей Корнеев — большой молодец! Владимир Афанасьев очень порадовал — едет агрессивно, с максимальным коммитментом, уже два раза на подиум поднимался. Не всё получается, не всё точно, но это «лечится» количеством повторений.

Михаил Давидянц тоже наконец-то воспрянул — у него всегда всё получалось неплохо, но он как-то не довозил до результата. На Moscow Raceway показал прямо прекрасные проезды, выиграл «квалу» с максимальным результатом 100 баллов, и сам сразу начал чувствовать себя увереннее. Я думаю, что все пилоты, которые раньше были в тени, сейчас раскрываются с очень хорошей стороны.

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А на ваш взгляд, по итогам этого сезона RDS Open мы в 2026 году кого-то из пилотов увидим в RDS GP, есть такая тенденция?

Тенденцией это назвать сложно, поскольку здесь всё зависит от команд, а не от пилотов. Если появятся новые команды в RDS GP, то им понадобятся, естественно, новые спортсмены. А где брать пилотов? Вот они, готовые — пожалуйста! Так что здесь я бы, скорее, рассматривал ситуацию именно в таком ключе. Но будут ли новые команды — пока не знаю.

Есть ребята, которые только-только начинают системно работать, поэтому, может быть, в 2026–2027 годах появятся команды-новички. Возможно, и наоборот — кто-то из RDS GP вернётся в RDS Open. Потому что многие ворвались в главную серию, с ноги двери вышибли и оказались в лютой конкуренции. Не исключаю каких-то колебаний в ту или иную сторону.

Вообще, не люблю делать такие прогнозы — слишком много неизвестных. И очень много факторов, которые могут повлиять на развитие ситуации в ту или иную сторону. Мы, естественно, будем делать то, что в наших руках — это работа с регламентом, с медийкой, вообще всё организационное.

© Российская Дрифт Серия

Без ложной скромности мы делаем всё это на одном из самых высоких, если не высшем уровне среди спортивных мероприятий. Я говорю даже не про автомобильный спорт, а в целом. Об этом можно у зрителей спрашивать, потому что у нас полные трибуны на каждом этапе.

Если говорить об RDS GP, то в этом сезоне реальная битва начинается уже в квалификации за право попасть в топ-32 — это следствие того, что стало больше пилотов, или того, что появилось распределение по квалификационным группам через жеребьёвку?

Конечно, это прямое следствие количества участников. Если раньше можно было не напрягаться и просто проехать квалификацию, не пытаясь куда-то прицеливаться, то сейчас, чтобы попасть в парные заезды, уже нужно постараться. Здесь начинается мандраж. Одно дело проехать не на ноль, а другое — заработать 80+ баллов. По последним этапам RDS GP у нас как раз примерно такой проходной балл в топ-32. А это нервы.

Насчёт жеребьёвки… Не думаю, что она вообще как-то влияет на расклад сил. Жеребьёвка — это ответ на запросы пилотов и зрителей. Было предположение, что судьи несправедливы к первым квалифицикационным группам — якобы, приберегают высокие оценки напоследок, когда мастера поедут. Но поменялось распределение по квалификации, а результаты-то те же самые — выигрывают те же пилоты, а те, кто не добирался выше середины, там и остались. Так что дело совсем не в очерёдности выезда, но это тоже определённая интрига. А уж как мы эти номера разыгрываем — отдельный вид искусства.

© Российская Дрифт Серия

Пока я негатива от пилотов не слышал. Только всё позитивно и радостно, благодарят за жеребьёвку, потому что мы прислушались к мнениям. Да, нам пришлось перекомпоновать расписание и изменить систему подхода к квалификации, но мы это сделали, потому что мы привыкли отвечать на запросы и зрителей, и участников.

В этом году на первом этапе в Санкт-Петербурге была такая интересная система, когда некоторые пилоты поняли, что проще перенестись в «группу здоровья» и проехать одну попытку, но попозже, чем основную. На ваш взгляд, этот лайфхак стоит запрещать в регламенте?

А зачем? Мне кажется, если уж мы попадаем в такую лотерейную ситуацию с погодой, то наша задача, наоборот, выдернуть людей из неопределённости и дать им больше возможностей, потому что они ни в чём не виноваты. Даже самый большой мастер, если он попадает в ситуацию с миксом, когда на трассе «сухо-мокро», не проедет хорошо.

В таких условиях резко меняется подход к вождению — лишь бы просто доехать и не развернуться, и желательно ещё попасть в квадраты. И не задумываться ни о стиле, ни об угле, ни о чём-то ещё — лишь бы доехать! Самое страшное для дрифта — именно неоднородное покрытие. Если бы всё время шёл дождь, никто бы никуда не переносился. А когда у нас погода туда-сюда меняется, хорошо, что есть возможность попробовать перенестись.

Другое дело, что в этот раз пилотам повезло — у всех, кто перенеслись в «группу здоровья», была всего одна попытка без прогрева, и в тот момент на трассе уже было сухо. А ведь могло быть всё наоборот. Вдруг бы опять ливанул дождь, и снова начало подсыхать? Да, это дополнительная интрига.

В этом году кого-то из дебютантов RDS GP уже можете отметить, как самого яркого новичка?

В RDS GP отмечать можно практически каждого. Здесь каждый проезд, будь то квалификация или дуэль, это маленькая гонка от начала до конца.

И результат этого проезда — это результат гонки, а гонка — квинтэссенция всей подготовки пилота и команды. Это много-много дней, часов, работы всей команды, пилота, менеджмента, снабжения. И на самом верху этой работы уже сама гонка. Поэтому, когда человек результативно проезжает — это уже хорошо.

Поэтому кого-то выделять именно в RDS GP я бы не стал. Потому что они все достойны. Весь список участников берёшь, на любое имя смотришь и начинаешь вспоминать — вот этот тогда такой-то проезд сделал, а этот выиграл у того-то из великих или дал бой в OMT-заезде. Так что все молодцы, все стараются. Не у всех получается, к сожалению, но это нормально, это автоспорт.

© Российская Дрифт Серия

Финальной точкой сезона летнего дрифта будет «Суперфинал РДС» в Ростове-на-Дону. Какие-то, нововведения нас ждут в этот раз?

Формат «Суперфинала РДС», который мы придумали, нас устраивает. Сейчас наша задача — обеспечить полный топ-32, в котором пилоты RDS Open обязательно должны встретиться с пилотами RDS GP. В регламенте мы прописали такие условия. То есть мы разделим пилотов по квалификации, и в сетке парных заездов участники двух серий встретятся друг с другом.

Конфигурацию придумаем новую, интересную, благо площадка позволяет — что хочешь делай! Краски побольше купи и всё, только рисуй себе трассу. Даты 4–5 октября мы уже подтвердили с «Ростов Ареной» и вскоре откроем продажу билетов на «Суперфинал». Всё будет красиво!