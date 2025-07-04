Автопутешествие в Грозный: разрушая стереотипы

Один из самых безопасных городов России с небоскрёбами, величественной мечетью, собственной гоночной трассой и вайнахской кухней. Грозный стоит посетить хотя бы ради того, чтобы разрушить свои стереотипы о Чеченской Республике.

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Как добраться

Дорога от Москвы до Грозного займёт без малого сутки, поскольку эти города разделяет порядка 1800 км. Добраться до столицы Чечни можно как по бесплатной дороге Р-22 «Каспий», так и с использованием платной федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» — в будни проезд от Москвы до Краснодара на легковушке обойдётся в 4250 рублей, а с пятницы по воскресенье за аналогичный маршрут отдать придётся уже 5110 рублей. Напрямую до Грозного доехать по платной трассе не получится — в любом случае потребуется воспользоваться региональными дорогами.

© «Автодор – Платные Дороги»

С точки зрения инфраструктуры никаких вопросов нет — заправки и кафе, магазины и автосервисы встречаются регулярно, однако стоит иметь в виду специфику вождения в южных регионах. Местные водители ездят достаточно агрессивно, охотно нарушая правила дорожного движения и провоцируя аварийные ситуации, поэтому к этому надо быть готовым и не расслабляться, пока вы за рулём. Дорога Москва — Грозный займёт 20-24 часа в зависимости от загрузки трасс и ситуации на них, так что сгонять на Северный Кавказ на выходные не выйдет.

Однако один из крупнейших городов региона станет отличной отправной точкой для знакомства с этим красивым и интересным субъектом Российской Федерации, который до сих пор пребывает в плену множества стереотипов.

Местные традиции и мусульманские правила предъявляют определённые требования к внешнему виду гостей — мужчины должны быть в брюках (никаких шорт), а женщинам рекомендованы платья или длинные юбки (в любом случае плечи и колени должны быть закрыты, а обтягивающей одежды лучше избегать).

Для жары, которая может быть на Кавказе изнуряющей, лучше выбирать одежду светлых тонов и лёгких материалов, а вот для вылазок в горы понадобятся тёплые вещи.

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В республике действует запрет на алкоголь, курить тоже нельзя, так что это надо учитывать. Ну и автомобилистам стоит быть готовым к тому, что документы у них будут проверять часто — на страже безопасности стоят посты ДПС и военные патрули. Впрочем, если вы ничего не нарушаете, общение с правоохранителями будет коротким и позитивным — кавказское гостеприимство никто не отменял!

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Дорога в город

Путь до Грозного может занять до суток, поскольку расстояние от Москвы составляет около 1800 км. Дорога идёт по бесплатной Р-22 «Каспий» или платной М-4 «Дон», но в любом случае придётся пользоваться бесплатными региональными дорогами.

Во всех южных регионах автомобилисты отличаются достаточно специфическим стилем вождения, поэтому за рулём важно сохранять бдительность и быть готовым к любому развитию ситуации.

В столице Чечни дороги хорошие, проблем с парковками нет, но лучше всё-таки ездить на такси — меньше вероятность попасть в ДТП и меньше времени будет потеряно на проверки документов.

Вариантов размещения для туристов в Грозном достаточно, причём на любой кошелёк — от совсем недорогих хостелов до роскошных отелей. Но останавливаться лучше всё-таки в гостиницах — Cosmos Selection Grozny City, Dona и The Local Hotels Grozny адресованы тем, кто хочет брать от жизни всё, а «Беркат», «Тийналла» и «Спорт» можно посоветовать тем, кто не намерен переплачивать за роскошь и дополнительные услуги, а хочет просто уютно переночевать.

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Если расположиться в центре города, то до ключевых достопримечательностей будет рукой подать. В принципе, можно перемещаться по Грозному за рулём, но лучше ходить пешком или пользоваться такси, потому что южный стиль вождения будет для многих непривычен. К тому же это повышает риск стать участником ДТП, а стоит ли омрачать свой отдых?

Где остановиться

Если вы не ограничены в бюджете, рекомендуем выбирать для ночлега отели Cosmos Selection Grozny City, Dona и The Local Hotels Grozny. Более бюджетными вариантами будут гостиницы «Беркат», «Тийналла» и «Спорт», которые имеют неплохие отзывы от постояльцев.

Где питаться

Рынок «Беркат» интересен как место, где можно и сувенирами местными обзавестись, и попробовать локальную кухню, и познакомиться с местными жителями — очень колоритная локация! Кроме того, в центре города на проспекте Путина много различных ресторанов, кафе и кофеен, где можно попробовать национальные блюда, а Южная улица — легендарное место для любителей шашлыка.

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Где гулять

Изучение города рекомендуем начать с Центральной площади. Первой точкой знакомства с Грозным должна стать мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмат-Хаджи Кадырова — величественное сооружение с самыми высокими в России минаретами — впечатляет своей архитектурой, а если зайти, что не возбраняется при соблюдении указанных при входе правил, то можно восхититься внутренним убранством.

Можно ограничиться осмотром мечети снаружи, прогулявшись по окружающему «Сердце Чечни» парку с зелёными насаждениями и фонтанами, через который можно дойти до Дворца торжеств имени Дагуна Омаева, являющегося одной из архитектурных достопримечательностей города.

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Пройдясь по мосту через Сунжу, можно оказаться практически в Дубае — комплекс небоскрёбов «Грозный-Сити» стал одним из самых узнаваемых символов чеченской столицы. В самом центре города построены несколько высотных жилых домов, отель и офисно-деловой центр, на крыше которого есть смотровая площадка, откуда открывается отличный вид на Грозный. Оттуда же интересно сверху посмотреть на площадь Ахмата Кадырова, на которой выложен контур республики. Интересно взглянуть сверху и на торговый центр «Грозный-молл», который вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая в мире архитектурная восьмиконечная звезда — в виде символа ислама выполнена крыша здания.

Если природа вам ближе, чем архитектура — рядом с «Грозный-Сити» расположен очень живописный цветочный парк, ну или можно посетить красивый парк имени Хусейна бен Талала. А любителям водных пейзажей советуем отправиться в комплекс «Грозненское море», где есть шоу поющих фонтанов. В целом достопримечательности Грозного лучше всего осматривать дважды — при дневном свете и вечером, когда включается подсветка.

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В темноте привычные вроде бы здания предстают совсем в другом виде, создавая абсолютно иное впечатление от города и его архитектуры. Ну а в любое время суток за красивыми фотографиями, кроме центра, можно отправляться на пешеходный бульвар Эсамбаева, украшенный сотнями разноцветных зонтов, или к арт-объекту «Лестница в небо», который позволяет с высоты в девять метров посмотреть на Грозный.

Любителям спорта можно посоветовать стадион «Ахмат Арена», где проходят матчи чемпионата России по футболу, а также периодически организуются экскурсии по спорткомплексу. Фанатам автогонок небезынтересно будет посетить «Крепость Грозная» — профессиональную гоночную трассу, принимающую различные дисциплины автоспорта. Тем же, кто любит милитари-культуру, можно посоветовать обучающие программы в Российском университете спецназа, который не имеет аналогов в нашей стране.

Что смотреть

Основные достопримечательности — «Сердце Чечни», «Грозный-Сити», «Грозный-молл» — сосредоточены в центре в пешей доступности друг от друга.

Парк имени Хусейна бен Талала и «Грозненское море» подойдут для тех, кто хочет почувствовать себя на природе, не покидая города.

Стадион «Ахмат Арена» и гоночная трасса «Крепость Грозная» будут интересны любителям спорта и активного отдыха.

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Национальная кухня

И самое главное — не забудьте попробовать национальные чеченские блюда. Обязательно отведайте жижиг-галнаш (отварное мясо с клёцками из пшеничной или кукурузной муки и бульоном с чесноком), мясной суп жижиган-чорпа, а также вкуснейшие лепёшки хингалш (с тыквой) и чепалгаш (лепёшки с творогом и луком). За этим лучше всего отправляться в ресторайн вайнахской кухни «Жижиг & galnash», а вот для шашлыков есть целая Шашлычная улица — на самом деле она называется Южная, а своё народное название получила за счё того, что тут подряд идут кафе с шашлыком. Ну а если хочется совместить вкусную еду с красивыми видами — добро пожаловать в «Купол», который находится на 32-м этаже одной из башен «Грозный-Сити».

В Грозный можно приехать и отдельно, но лучше, если этот город станет отправной точкой для путешествия по Чечне или Северному Кавказу.

Регион этот очень необычный, со своей неповторимой культурой, гостеприимными людьми и очень живописной природой, так что провести здесь стоит полноценный отпуск. А потом вернутся ещё раз и открыть для себя республику с новой стороны.