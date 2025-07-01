280 «лошадей» и независимая подвеска: всё о безумной Lada Niva Sport Turbo

В 2025 году культовый российский внедорожник переживает вторую молодость, причём новое дыхание знаменитая «Нива» получила в... спорте! К 48-летию модели АвтоВАЗ представил флагманское исполнение модели — Lada Niva Sport, которое стало самым мощным в истории вариантом машины для дорог общего пользования, а к старту ралли-марафона «Шёлковый путь» была подготовлена ещё более сумасшедшая во всех отношениях Lada Niva Sport Turbo — самый мощный и экстремальный вариант автомобиля, когда-либо созданный заводом!

© АВТОВАЗ

Возвращение знаменитой машины в гонки состоялось в 2022 году, когда заводская команда Lada Sport Rosneft Raid подготовила для внедорожного марафона «Шёлковый путь» спортивную модификацию Lada Niva Bronto. В сезоне-2023 на старт ралли-рейда вышла подготовленная Lada Niva Legend, а в 2024-м победу в классе Open одержала Lada Niva Sport.

В 2025 году защищать свою победу коллектив Lada Sport «Авто Финанс» будет с новым во всех отношениях автомобилем — на старт гонки выйдут два фактически рейдовых прототипа Lada Niva Sport Turbo, подготовленных по требованиям категории «Рейд Спорт», которая позволяет более серьёзные вмешательства в конструкцию, чем класс T2, где выступали прежние «Нивы».

Кузов

Категория T2 требует максимального сохранения серийных элементов, включая в том числе кузов, но новая категория позволяет творить всё в рамках технического регламента. Этим и воспользовались инженеры, которые от каноничного трёхдверного кузова оставили только очертания — колёсная база выросла до 2550 мм (плюс 350 мм!), а колея стала шире сразу на 24 мм и составляет 1680 мм.

Нижняя часть кузова существенно перекроена — расширенные колёсные арки подрезаны под 16-дюймовые колёса на внедорожной резине Yokohama Geolandar, а заодно обеспечивают невероятный дорожный просвет в 350 мм против 280 мм у предшественника.

Кроме того, порезаны передние и задние свесы, которые у новинки отсутствуют как класс, что обеспечивает выдающиеся геометрические параметры на бездорожье. Но переработанный кузов — лишь часть улучшенного поведения на рейдовой трассе.

© АВТОВАЗ

Салон

Салон новинки создан по рецепту постройки подобных автомобилей, который для всех марок и моделей одинаков — полное отсутствие внутренней отделки, два спортивных кресла-«ковша» с многоточечными ремнями безопасности, спортивный руль, многофункциональная панель приборов, система связи для экипажа, перекроенная центральная консоль с вынесенными на неё элементами управления системами машины. На передней панели установлены штурманские приборы и обязательные приборы систем безопасности от организаторов гонки.

© АВТОВАЗ

К числу других неотъемлемых компонентов ралли-рейдовой машины относятся встроенный каркас безопасности, гоночный топливный бак, набор инструментов, базовый комплект запчастей на случай полевого ремонта и запасные колёса — всё это занимает пространство в кузове позади кресел пилота и штурмана. Компоновка плотная, но таковы нюансы гоночной техники.

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Двигатель и коробка передач

Самое главное в новой «Ниве» скрыто под капотом. Там установлен турбированный 1,6-литровый двигатель мощностью 280 л.с., развивающий 340 Н·м крутящего момента.

Новый мотор подготовлен на базе силового агрегата Lada Vesta 1.6T класса «Супер-Продакшн» для Российской серии кольцевых гонок. Мотор представляет собой серьёзно доработанный вариант двигателя ВАЗ-21129, который адаптирован под новую машину и необычную для силовой установки дисциплину.

С мотором сочетается абсолютно новая 6-ступенчатая секвентальная коробка передач с блокируемым межосевым дифференциалом. Коробка разработана силами тольяттинской команды специально под этот проект, а первая передача сделана короче, чем первая понижающая на серийной машине — всё ради большего удобства пилотов в песках. Изменения были внесены с учётом опыта прошлогоднего «Шёлкового пути» и песчаных барханов Монголии, которые выявили слабые места Lada Niva Sport T2.

© АВТОВАЗ

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Ходовая часть

Новый прототип получил серьёзно переработанную ходовую часть. Применение подрамников спереди и сзади позволило реализовать независимую подвеску на обеих осях, двойные амортизаторы позволяют получить ход подвески порядка 270 мм, появились поворотные кулаки из кованого алюминия, более крупные и более надёжные редукторы собственной разработки, а также тормозная система с четырьмя поршнями и дисками диаметром 302 мм.

© АВТОВАЗ

Все решения направлены не только на улучшение динамики и торможения, повышение стабильности в движении, но и на обеспечение надёжности — все элементы подвески на всех четырёх колёсах взаимозаменяемые.

И запчастей возить надо меньше, и в случае поломки можно переставить в чистом поле детали с одной стороны или оси на другую, чтобы машина вернулась на ход.

«Lada Niva Sport Turbo — это символ наших технологических амбиций и спортивных традиций. Уверен, что этот автомобиль подтвердит статус самого проходимого и надёжного и вдохновит команду на новые победы в ралли «Шёлковый путь», — отметил президент АвтоВАЗа Максим Соколов, комментируя новинку.

А вот удастся ли турбомонстру вновь выиграть ралли-марафон или нет, будет зависеть от экипажей. На старт новинку выведут победители прошлогоднего марафона Дмитрий Воронов и Кирилл Еникеев и Михаил Митяев и Егор Охотников, которых ждёт 4792 км дистанции, включая 2402 км скоростных участков из Иркутск в Горно-Алтайск через Улан-Батор — в 2025 году «Шёлковый путь» пройдёт с 12 по 22 июля.