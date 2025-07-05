«Лунный камень» для Porsche: эксклюзивный цвет Moonstone и его загадочная история

В цветовой палитре современных массовых автомобилей оттенков не так много, но по желанию клиента производители спорткаров готовы воплотить любую фантазию в металле. Но в прошлом, когда машины красили не только в 50 оттенков серого, в гамме встречались очень интересные и весьма редкие цвета. Как колер Moonstone, ставший одной из отличительных черт классических спорткаров Porsche.

© Porsche

Возможно, главным фанатом цвета «Лунный камень» в мире является американский коллекционер Porsche Джастин Резер из Сан-Антонио в штате Техас. Цвет, который много лет будоражит воображение поклонника бренда, — сиреневый, называемый официально Porsche Moonstone. В зависимости от освещения и погоды он может казаться белым, фиолетовым или розовым.

В 1979 и 1980 годах было выпущено всего 223 автомобиля в этом оттенке — колер полагался спорткарам моделей 911 (G-Series), 924 и 928 по всему миру. Сейчас этот цвет известен лишь ценителям марки, но Джастин превратил погоню за машинами в этом оттенке в свою цель.

© Porsche

Любовь со второго взгляда

Впервые Резер увидел спортивный автомобиль Porsche сиреневого цвета — 911 Turbo (930) 1979 года — в рекламе 2018 года. Он был в восторге. Джастин посетил дилера, предлагающего автомобиль в американском штате Коннектикут.

«Я никогда раньше не видел этот цвет и сразу вспомнил мягкие конфеты в этом бледно-сиреневом цвете, которые я любил в детстве», — вспоминает он. — «Но Turbo так и остался для меня мечтой, по крайней мере, на какое-то время».

Вскоре кто-то в Германии предложил коллекционеру 928, от которого он поначалу отказался. В то время Резера не интересовала модель с автоматической коробкой передач, и он предпочел поискать какой-то другой автомобиль цвета Moonstone. Однажды утром в 2020 году он проснулся и увидел пост немецкого дилера в социальных сетях, предлагавший 924 в этом самом цвете. Резер связался с продавцом — и, не глядя, купил машину. Эта 924 была первым кусочком пазла в его коллекции, но отнюдь не самым редким. Из 223 автомобилей в Moonstone этот цвет получили 196 экземпляров модели 924.

Два года спустя Джастин Резер обнаружил в Германии объявление о продаже сиреневого 911 SC Targa, который когда-то колесил по американским дорогам. Он ухватился за эту возможность, во многом потому, что это была одна из самых ранних моделей в его любимом цвете. Автомобиль был выпущен в 1977 году, когда Moonstone всё ещё оставался особой опцией и ещё не был стандартным цветом.

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Также стоит отметить, что 911 в цвете Moonstone встречаются гораздо реже, чем 924, поскольку в то время было поставлено всего 18 моделей этого цвета. Кусочки пазла совпали, и теперь в его гараже находятся две из трёх существующих моделей Moonstone. Но для Резера поиски были далеки от завершения.

В начале 2023 года его пути снова пересеклись с тем же 928 с автоматической коробкой передач. Резер, который с тех пор превратил свое хобби по поиску интересных автомобилей в карьеру, связался с механиком в Германии, который мог помочь ему найти специальную модель ограниченного тиража «30 Jahre 911» (30 лет 911), также известную как «юбилейная 911», для клиента.

Во время разговора он также попросил механика связаться с ним, если он когда-нибудь столкнется с сиреневой 928. Механик сразу же сообщил ему, что знает автомобиль и его владельца. Это была любовь со второго взгляда, и Резер немедленно ухватился за нее, наконец добавив в свою коллекцию третий элемент паззла — один из девяти сиреневых 928.

© Porsche

В поисках истории происхождения

Почти полтора года спустя, в августе 2024 года, Резер отправился в Рурский регион Германии, чтобы забрать «Оли». «Вы не находите машину. Машина находит вас», — говорит Резер, который мало что оставляет на волю случая. На самом деле, он сознательно выбрал имя Оли, вдохновившись именем предыдущего владельца 928, Оливера, а также оскароносного режиссера Оливера Стоуна, чья фамилия напоминает ему слово «лунный камень».

Поскольку Джастин хотел узнать ещё больше о редком цвете, Резер решил отправиться в своё первое большое путешествие с Оли, преодолев 10 000 километров по Европе. «Все думают, что я зануда», — говорит Резер, который когда-то работал в судоходной отрасли, смеясь над собой. — «Но этот цвет даёт мне такие хорошие ощущения. Сам поиск так захватывает. Находить новые истории снова и снова — вот что движет мной». Коллекционер описывает себя как журналиста в поисках большой истории.

Первой остановкой Резера после того, как он забрал 928, стал музей Porsche в Штутгарте-Цуффенхаузене, где его ждала Власта Хаттер. Дизайнер была членом команды Porsche, которая создала цвет кузова Moonstone в 1970-х годах. Хаттер также отвечал за создание иконы дизайна — ткани Pascha, чёрно-белого рисунка сидений, вдохновлённого клетчатым флагом, развевающимся на финишной прямой в автогонках.

Резер за многие годы придумал всевозможные теории о том, как Porsche создал такой необычный цвет, часто обсуждая их с друзьями. Раньше он знал этот цвет только как Moonstone и не знал, что у него есть другое название на немецком языке — «Flieder». После того, как появилась возможность поговорить с одним из создателей оттенка, многие вопросы оказались сняты.

«Вдохновение пришло от сирени («Flieder» на немецком), которую можно увидеть повсюду в мае», — объясняет Власта Хаттер. — «У неё разные цвета, и мы выбрали этот более светлый оттенок после создания разных прототипов».

В процессе разработки она подготовила специальные доски вдохновения с вырезками из модных журналов, материалами, такими как дерево, металл и искусственная кожа, коврами и различными источниками вдохновения из моды, мебельной промышленности и архитектуры. Есть причина, по которой этот таинственный цвет выглядит так по-разному в зависимости от освещения. «Это была не краска-металлик. Вместо этого мы использовали пигменты, которые сегодня больше не разрешены. Они отвечают за этот эффект», — объясняет Хаттер, работавшая в Porsche Studio с 1976 по 2008 год. — «Это был действительно очень особенный цвет».

© Porsche

Несмотря на все усилия, приложенные тогдашним руководителем Анатолем Лапином и его командой дизайнеров — например, английское название Moonstone, которое было интереснее, чем просто «Lilac» и должно было напоминать о драгоценном камне, — цвет не очень хорошо был принят отделом продаж и клиентами. Рекламы было очень мало, и цвет, по-видимому, не соответствовал времени.

«Всякий раз, когда появляется что-то новое, людям нужно время, чтобы это понять. Но 50 лет — это немного долго», — говорит Хаттер и смеётся. Однако тогдашний председатель правления Эрнст Фурманн опередил своё время и ездил на одной из первых моделей ещё до того, как цвет был включен в серийное производство.

Moonstone, вероятно, стал бы сегодня бестселлером. Фактически, Pantone назвал оттенок, который он называет «Very Peri», модным цветом 2022 года. Компания отвечает за создание глобально стандартизированной цветовой системы для обеспечения единообразного воспроизведения цвета в дизайне, печати, моде и других творческих областях.

Текущий цвет Paint to Sample Moongem от Porsche вдохновлен Moonstone прошлого. И даже при разработке цвета Provence, который впервые был представлен с полностью электрическим Macan, дизайнеры обращались к архиву за вдохновением.

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«У меня побежали мурашки по коже, когда Власта Хэттер показала мне фотографию сирени», — говорит Резер. — «Представляете, какая это была история. А затем женщина, которая разработала столько удивительных цветов со своей командой, объяснила мне, как это было на самом деле. Встреча с ней была одновременно и трогательной, и сюрреалистичной. Я выяснил историю происхождения — сирень — в разговоре с Властой Хэттер. Но эта особая связь с оттенком «Лунный камень» сохраняется. Так что, вероятно, не совпадение, что Moonstone появился в год моего рождения, то есть в 1979 году».