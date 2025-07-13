5 фильмов о Формуле 1, которые должен посмотреть каждый

Одной из главных мировых кинопремьер 2025 года стал блокбастер «Формула-1» с Брэдом Питтом. Лента знакомит с жизнью чемпионата мира максимально широкую аудиторию — и тех, кто уже знает об автоспорте многое, и тех, кто пришёл в кино на громкие имена. Если гонки зацепили, то можно не ограничиваться просмотром одной картины. Есть ещё как минимум четыре достойных внимания фильма о Формуле 1 и героях автоспорта.

© Warner Bros.

«Формула-1» (F1. The movie) — 2025

Безусловно, начинать знакомство с Формулой 1 стоит с самого свежего проекта на эту тему. Тем более, что фильм получился весьма удачным. От голливудских условностей никуда не деться, но в целом работа Джерри Брукхаймера заслуживает внимания. Сюжет не блещет оригинальностью, но главное, что зрелищность не принесли в жертву фактам.

Консультантом и одним из продюсеров фильма выступил семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Так что усилиями британца грубых ляпов в картине нет. Те же, что встречаются, бросятся в глаза разве что самым заядлым фанатам автоспорта. А обычные зрители ничего не заметят и будут наслаждаться зрелищными натурными съёмками.

Ведь это ключевая фишка «Формулы-1». Для фильма силами коллектива Mercedes-AMG построили болиды для вымышленной команды, а Брэд Питт и Дэмсон Идрис лично управляли машинами на гоночной трассе. Сами съёмки шли в дни реальных Гран При перед полными болельщиков трибунами.

Учитывая, что все гонщики Формулы 1 сыграли в фильме сами себя, а отдельные эпизоды специально снимались с участием профессиональных пилотов под конкретные сцены, то удовольствие от качественных и зрелищных кадров в антураже телетрансляций получат все зрители.

«Феррари» (Ferrari) — 2023

Пару лет назад на широкий экран вышел байопик «Феррари» о легендарном конструкторе Энцо Феррари. И пусть фильм в первую очередь посвящён жизнеописанию великого инженера и бизнесмена, без знакомства с ним понять мир Формулы 1 сложно. Хотя бы потому, что Ferrari — единственная команда, которая выходила на старт всех сезонов чемпионата мира с появления серии в далёком уже 1950 году.

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Фильм снят по книге «Энцо Феррари: человек, машины, гонки» спортивного журналиста Брока Йейтса, в котором описан период жизни легендарного «коммендаторе» летом 1957 года.

Режиссёром фильма выступил Майкл Манн, а главные роли сыграли Адам Драйвер и Пенелопа Крус. Так что к игровой составляющей и общему качеству картины вопросов нет.

Да, сам сюжет охватывает далеко не всю историю Ferrari, но и этого короткого отрезка жизни Энцо достаточно, чтобы понять, каким был Феррари и что для него значила Формула 1.

«Гонка» (Rush) — 2013

До появления «Формулы-1», возможно, лучшим фильмом о Формуле 1 была «Гонка» 2013 года. Рон Ховард взялся экранизировать события сезона 1976-го года, который вошёл в историю яростным противостоянием британца Джеймса Ханта и австрийца Ники Лауды.

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Тот год подарил истории автоспорта несколько ярких и очень драматичных эпизодов, включая знаменитую аварию на «Нордшляйфе», которая едва не стоила жизни Лауде.

К плюсам картины можно отнести блестящий подбор актёров (главные роли сыграли Крис Хемсворт и Даниэль Брюль) и высокую историческую точность за счёт консультаций с тем же Ники Лаудой.

«Гонка» заслуженно получила высочайшие оценки от критиков и считается одним из лучших в истории фильмов о Формуле 1. Эта лента способна привить любовь к гонкам даже тем, кто до просмотра картины был невероятно далёк от автоспорта.

«Гран При» (Grand Prix) — 1966

После знакомства с современными блокбастерами логично отдать дань уважения классической картине о Формуле 1, вышедшей в 1966 году. В центре сюжета — сражение за титул между вымышленными гонщиками. Но даже в отсутствие реальных имён в числе главных героев режиссёру Джону Франкенхаймеру удалась работа, о которой с восхищением говорят даже полвека спустя. И даже после «Формулы-1» и «Гонки» этот фильм смотрится весьма занимательно, потому что в нём можно отыскать массу отсылок к реальным историческим фактам.

© Metro-Goldwyn-Mayer

Съёмки фильма шли в рамках реальных гоночных уик-эндов, задействовались настоящие машины и действующие гонщики, а поддержку съёмочной группе оказывали команды и организаторы Формулы 1. При таких вводных получиться плохо просто не могло.

«Гран При» получил три «Оскара» — за лучший монтаж, лучший звук и лучшие звуковые эффекты, — что говорит о многом. В 2006 году фильм был перевыпущен в более качественном варианте, так что и сегодня работа Джона Франкенхаймера смотрится весьма достойно.

«Сенна» (Senna) — 2010; «Шумахер» (Schumacher) — 2021

Два последних (по порядку, но не по значению) фильма — не художественные, но для понимания Формулы 1 важны. Оба документальных проекта посвящены двум выдающимся чемпионам мира. Как ясно из названия, первый рассказывает о жизни, карьере и смерти великого бразильца Айртона Сенны, а второй — о судьбе немца Михаэля Шумахера, имя которого давно стало нарицательным.

© B14 Film

Оба гонщика отнюдь не ангелы, о чём прекрасно знают их поклонники. Но то, как в них сочетался спортивный талант и тёмные стороны характера, как они шли к своим высотам и с чем сталкивались на этом пути — об этом отлично рассказывают оба фильма.