Посмотрите на безумный Porsche 911 для бездорожья: он круче Cayenne

В мире Porsche 911 уже давно существует особый культ Safari-версий — приподнятых, защищённых и готовых к любым приключениям. Но если раньше такие машины были уделом энтузиастов-самодельщиков, то сегодня за них берутся профессионалы. Один из самых свежих и впечатляющих примеров — Kalmar RS-7 на базе Porsche 911 с кузовным индексом 997. Это не просто очередной приподнятый 911 с внедорожными шинами, а тщательно продуманный и функциональный внедорожник, который по дорожному просвету превосходит даже Porsche Cayenne.

© Kalmar Automotive

Кто и зачем строил этот проект

Основанная датским дизайнером и автолюбителем Яном Кальмаром компания Kalmar Automotive известна своими неординарными проектами. Помимо эксклюзивных рестомодов на базе 964 и 993, Ян и его команда создают хардкорные внедорожные версии Porsche, включая Cayenne, 993, Cayman и теперь — 997.

RS-7 — уже третий внедорожный 911 от Kalmar после Beyond Adventure RS (993) и Beyond Adventure RS-6 (996). Но, в отличие от предшественников, здесь больше внимания уделено дизайну, технологиям подвески и возможностям на бездорожье.

© Kalmar Automotive

Дизайн: баланс между агрессией и функциональностью

Внешность Kalmar RS-7 сочетает в себе брутальность раллийного автомобиля и элегантность классического Porsche. Кузов получил расширители арок из кевларового композита, которые не только придают машине мускулистый вид, но и позволяют установить широкие внедорожные шины Michelin.

Передняя часть оснащена крупными воздухозаборниками, улучшающими охлаждение, а задняя сделана более открытой для лучшего отвода тепла. Завершает образ спойлер «утиный хвост» — отсылка к легендарным гоночным 911.

Для любителей ночных вылазок на крыше установлена мощная светодиодная балка, способная «превратить ночь в день». Дополнительную защиту обеспечивает полноразмерный алюминиевый щиток днища, а жёсткость кузова повышена за счёт дополнительных распорок.

© Kalmar Automotive

Подвеска: технологичный подход к бездорожью

Сердце внедорожных возможностей RS-7 — уникальная гидропневматическая подвеска, разработанная совместно с инженерами TrackTive Suspension. Она позволяет регулировать клиренс в диапазоне от стандартных 170 мм до 210 мм во внедорожном состоянии — это больше, чем у многих современных кроссоверов, включая Porsche Cayenne.

Система активного адаптивного демпфирования автоматически подстраивается под условия движения, обеспечивая комфорт на асфальте и устойчивость на бездорожье. Для максимальной артикуляции колёс инженеры отказались от стабилизаторов поперечной устойчивости, а увеличенный клиренс помогает преодолевать серьёзные препятствия.

При этом, несмотря на внушительный дорожный просвет, RS-7 сохраняет фирменную управляемость Porsche 911, оставаясь динамичным и точным на асфальте.

© Kalmar Automotive

Техническая начинка: мощность и надёжность

Под капотом RS-7 остаётся проверенная временем оппозитная «шестёрка» объёмом 3,6 или 3,8 литра, развивающая от 325 до 385 лошадиных сил. Kalmar сознательно не стал радикально модифицировать двигатель, сделав ставку на надёжность, но при желании клиента мощность может быть увеличена.

Стандартная трансмиссия — 6-ступенчатая механика, что делает вождение ещё более аутентичным. Однако для тех, кто предпочитает комфорт, доступен вариант с автоматической коробкой передач. Для улучшения проходимости предлагается дифференциал повышенного трения на заднюю ось.

© Kalmar Automotive

Интерьер: минимализм с налётом ретро

Салон RS-7 сохранил дух Porsche 997, но приобрёл несколько особенностей, подчёркивающих его внедорожный характер. Вместо стандартных кресел здесь установлены «ковшы» Recaro CS с обивкой в стиле Pepita — узнаваемом узоре классических 911.

Чтобы снизить вес, инженеры отказались от штатной мультимедийной системы, заменив её компактной Bluetooth-колонкой. На центральной консоли появился дисплей управления подвеской и планшет для навигации. Для ценителей спартанского стиля доступен вариант с ещё более минималистичным интерьером.

© Kalmar Automotive

Почему именно Porsche 997?

Ян Кальмар объясняет этот выбор просто:

«997 — последний 911 с полностью стальным кузовом. Новые модели (991 и 992) используют алюминий и клеёные соединения, которые сложно ремонтировать в полевых условиях. Настоящий Safari-автомобиль должен быть таким, чтобы его можно было починить молотком и сваркой где-нибудь в пустыне». Именно поэтому Kalmar не берётся за модернизацию новейших 911 — их конструкция не рассчитана на жёсткие внедорожные нагрузки.

Стоимость и доступность

Базовая цена переделки начинается от 99 997 евро, не включая стоимость донорского Porsche 997 и дополнительных опций. Несмотря на солидную цену, спрос на RS-7 уже сформировался: шесть экземпляров проданы, а производство идёт полным ходом.

Заключение: Porsche для тех, кто не признаёт границ

Kalmar RS-7 — это не просто тюнинг, а переосмысление Porsche 911. Он сочетает классический дизайн 997 с современными внедорожными технологиями, феноменальную проходимость без потери асфальтовой динамики и ту самую ремонтопригодность, которая так важна для настоящих приключений.

Если Porsche 911 Dakar — это заводской компромисс, то Kalmar RS-7 — машина для тех, кто не ищет лёгких путей. Возможно, это действительно лучший Safari 911 из всех существующих.