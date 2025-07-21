Ferrari модельера Ральфа Лорена могут продать за $7,5 миллионов: что это за машина

В августе на престижном аукционе RM Sotheby's в Монтерее будет выставлен уникальный экземпляр Ferrari F50 1995 года, ранее принадлежавший легенде мировой моды Ральфу Лорену. Этот автомобиль обладает всеми качествами, необходимыми для установления аукционного рекорда: исключительной редкостью, безупречной сохранностью, минимальным пробегом и выдающейся историей владения.

Создание Ferrari F50

История создания Ferrari F50 началась с амбициозной задачи — превзойти успех модели F40, выпущенной к 40-летию компании. Инженеры Maranello потратили четыре года на разработку нового юбилейного автомобиля, вложив в него самые передовые технологии того времени. Основой конструкции стал лёгкий монокок из карбона, кевлара и сотового номекса, аналогичный тем, что использовались в Формуле 1. Под капотом разместился 4,7-литровый атмосферный двигатель V12 типа F130B мощностью 513 лошадиных сил, созданный на базе мотора Ferrari F1 1992 года. Этот силовой агрегат обеспечивал машине феноменальную динамику — разгон до 60 миль в час (96 км/ч) всего за 3,6 секунды и максимальную скорость 202 мили в час (325 км/ч). Для уверенного торможения были предусмотрены мощные механизмы Brembo с 14-дюймовыми дисками спереди и 13,2-дюймовыми сзади.

© Jorge Guasso/RM Sotheby’s

Редкость экземпляра

Особую ценность представляют редкие экземпляры F50, и предлагаемый на аукционе автомобиль с номером шасси ZFFTG46A2S0104798 — один из самых уникальных. Из 349 выпущенных машин только 55 были предназначены для американского рынка, и среди них всего два экземпляра получили жёлтый цвет Giallo Modena с чёрным кожаным салоном. Именно этот автомобиль 14 июня 1996 года стал частью коллекции Ральфа Лорена, известного своей страстью к редким автомобилям. Модельер владел F50 восемь лет, за которые проехал около 3 300 миль (5 310 километров), после чего в мае 2003 года продал его через компанию Paul Russell & Company.

© Jorge Guasso/RM Sotheby’s

История владения

Следующим владельцем стала супружеская пара из Флориды, приобретшая автомобиль через дилера Ferrari of Washington. Новые владельцы, будучи страстными поклонниками Ferrari, тем не менее использовали машину крайне бережно — за 22 года пробег увеличился всего на 2 000 миль (3 218 километров). Они участвовали в нескольких престижных мероприятиях, включая демонстрационные заезды на легендарной трассе Watkins Glen, но после 2009 года, когда автомобиль последний раз показывали публично на Celebration Exotic Car Festival во Флориде, он практически не покидал гаража.

© Jorge Guasso/RM Sotheby’s

Техническое состояние

Без какой-то натяжки состояние этого F50 можно охарактеризовать как идеальное. В декабре 2024 года автомобиль прошёл полное обслуживание в Ferrari of Central Florida, где были заменены топливный бак, тормозные колодки и диски, а также установлены новые шины. Особую ценность представляет сертификат Ferrari Classiche, подтверждённый в 2009 и 2024 годах, который гарантирует полную оригинальность всех компонентов. В комплекте с автомобилем идут полный набор инструментов, фирменный кофр для съёмной крыши и оригинальное руководство по эксплуатации.

© Jorge Guasso/RM Sotheby’s

Аукционные перспективы

Рынок коллекционных Ferrari последние годы показывает устойчивый рост цен. Если в период с 2015 по 2018 годы F50 оценивались в 1–1,5 миллиона евро, то к 2023 году стоимость лучших экземпляров достигла четырёх миллионов евро. Текущий рекорд для модели составляет 5,1 миллиона долларов, вырученные за красный экземпляр.

Однако предлагаемый на аукционе F50 обладает рядом уникальных преимуществ, которые могут привести к установлению нового рекорда. Во-первых, это провенанс — факт владения Ральфом Лореном, чьи автомобили всегда пользуются особым спросом у коллекционеров. Во-вторых, исключительная редкость — это один из всего двух жёлтых F50, поставленных в США. В-третьих, феноменальная сохранность — пробег менее 5 400 миль за 29 лет и полная история обслуживания. Наконец, автомобиль имеет все необходимые сертификаты подлинности и находится в идеальном техническом состоянии.

© Jorge Guasso/RM Sotheby’s

Предстоящая продажа этого Ferrari F50 скорее всего станет знаковым событием не только для аукционного мира, но и для всего сообщества коллекционеров. Этот автомобиль представляет собой не просто средство передвижения, а подлинное произведение автомобильного искусства, сохранившееся в первозданном виде. Его история, начиная от создания на заводе в Маранелло и заканчивая бережным хранением у последних владельцев, делает его одним из самых желанных экземпляров для истинных ценителей Ferrari.