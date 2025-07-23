50 лет BMW 3 Series: вспоминаем все поколения легендарной модели

BMW 3 Series — один из самых успешных автомобилей в истории автопрома. С момента своего дебюта летом 1975 года он олицетворяет баланс спортивного характера, премиального качества и инновационных технологий. За почти 50 лет существования модель прошла через 7 поколений, каждое из которых становилось эталоном в своём классе. Согласно официальному релизу BMW, с момента своего появления модель разошлась по миру тиражом более 18 миллионов. Рассказываем в подробностях о всех поколениях «тройки»: от дебютного E21 до современного G20.

© BMW

BMW E21 (1975–1982)

В июле 1975 года на автосалоне во Франкфурте BMW представила автомобиль, который коренным образом изменил вектор компании — первое поколение 3 Series под индексом E21. Это была не просто замена устаревшей 02-й серии — это был качественный скачок в дизайне, технологиях и философии.

Разработка новинки велась в непростых условиях: нефтяной кризис 1973 года заставил автопроизводителей пересматривать подходы, но BMW решила не отказываться от спортивного характера. Главным идеологом проекта выступил Эберхард фон Кюнхайм, тогдашний CEO BMW, который настоял на сохранении заднего привода и динамичного характера.

Дизайн от мэтра

Французский дизайнер Поль Брак, ранее создавший шедевры для Mercedes-Benz, придал E21 элегантную строгость. Клиновидный профиль, короткий передний свес и фирменная решётка «двойные почки» или, если хотите, «ноздри» сразу выделяли 2-дверную машину из потока. Других кузовов у первой «тройки», к слову, и не было. При этом дизайн был не просто эффектным, но и функциональным — коэффициент аэродинамического сопротивления (Cx) составлял всего 0,41, что для 1970-х было отличным показателем.

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Моторы

Под капотом E21 дебютировала новая гамма двигателей. Базовым стал проверенный на модели 1602 четырёхцилиндровый M10, форсированная версия которого стояла на знаменитом 2002 Turbo. В зависимости от модификации на дебютной 3 серии он выдавал от 75 до 125 лошадиных сил. А в 1977 году гамму моторов дополнили рядные «шестёрки» M20 объёмом 2,0 и 2,3 литра.

Шестицилиндровые версии было легко узнать по дополнительной решётке воздухозаборника на переднем бампере. Топовая 323i с 143 лошадьми разгонялась до 100 км/ч за девять секунд и могла выжать на прямой 190 км/ч — впечатляющие цифры для компактного седана тех лет.

Трансмиссионные решения тоже заслуживают внимания. Стандартная 4-ступенчатая механика вскоре уступила место более современной 5-ступенчатой коробке Getrag. Автоматическая трансмиссия была трёхступенчатой, однако считалась скорее данью моде, чем удачным выбором для динамичной езды.

Инженерные решения и салон

E21 получил переднюю подвеску типа MacPherson — также прогрессивное решение для тех лет. Сзади же инженеры оставили проверенную торсионную балку, что вызывало споры: одни хвалили простоту и надёжность, другие критиковали за излишнюю жёсткость.

Салон отражал философию «водитель прежде всего». Приборная панель с тремя круглыми циферблатами с тахометром по центру и повернутая к водителю центральная консоль создавали ощущение кокпита спортивного автомобиля. При этом базовые версии отличались спартанским оснащением — даже тканевая обивка сидений была опцией.

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Спортивные амбиции

Хотя официально Motorsport division ещё не создала полноценного M3, E21 уже предлагал горячие версии. Седан 323i с механическим впрыском Bosch K-Jetronic стал настоящим хитом среди энтузиастов. А версия 320 доказала, что даже младший шестицилиндровый мотор может придать автомобилю особый характер.

Интересно, что завод не выпускал кабриолет — эту нишу заняло ателье Baur, создавшее Top Cabriolet с уникальной конструкцией: центральная стойка которого оставалась на месте, а снимались только секции крыши над передними сиденьями и багажником.

Рыночный успех и наследие

Стартовая цена базовой модели 316 составляла 13 500 немецких марок, в то время как топовая 323i с шестицилиндровым мотором оценивалась в солидные 23 000 марок. По современным меркам с учетом инфляции это соответствовало бы €18 000–30 000 — серьёзные деньги для компактного седана тех лет. Тем удивительнее, что за семь лет производства E21 разошёлся тиражом 1,3 миллиона экземпляров, превзойдя все ожидания.

Сегодня E21 — желанный экземпляр для коллекционеров. Его чистые линии, механическая простота и настоящий заднеприводный характер делают его идеальным кандидатом для реставрации. А первый шестицилиндровый двигатель в компактном кузове задал тренд, который BMW продолжает по сей день.

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BMW E30 (1982–1994)

В 1982 году BMW представила второе поколение 3 Series — модель E30, которая не просто продолжила успех E21, но и стала одной из самых значимых в истории марки. Этот автомобиль закрепил за BMW репутацию создателя лучших компактных премиальных седанов.

Дизайн: эволюция стиля

Внешность E30 разрабатывалась под руководством Клауса Люте, который сохранил фирменную строгость линий, но сделал кузов более современным. Увеличенная площадь остекления, улучшенная аэродинамика (Cx снизился до 0,38) и узнаваемая решётка радиатора сделали E30 ещё более эстетически привлекательным и функциональным.

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Особенностью E30 стало появление кузова универсал (Touring) в 1987 году, а также двухдверного купе и кабриолета, который на этот раз выпускался уже официально — на мощностях BMW.

Двигатели

Под капотом E30 дебютировали доработанные версии моторов M10 и M20, но главной звездой стал новый четырёхцилиндровый M40 с электронным впрыском, заменивший карбюраторные агрегаты. Однако настоящую славу E30 принесли шестицилиндровые версии:

325i (171 л.с.) — один из самых быстрых седанов своего времени, разгонявшийся до 100 км/ч за 7,5 секунд.

М3 (E30 M3, 195–238 л.с.) — легендарная гоночная версия с двигателем S14, созданная для омологации в группе A.

Особой популярностью пользовался дизельный 324d (86 л.с.), который ценился за экономичность и долговечность.

Технологии и ходовая часть

E30 получил усовершенствованную подвеску: спереди — McPherson, сзади — полунезависимая конструкция с диагональными рычагами, что улучшило управляемость машины.

Кроме 5-ступенчатой механики Getrag, покупатели могли выбрать версии с 4-ступенчатым автоматом, который, в отличие от E21, уже не считался компромиссом.

Полный привод: революция для BMW

В 1985 году BMW представила модификацию 325iX — первую полноприводную версию в истории 3 Series. Система xDrive (тогда ещё без этого торгового названия) с вискомуфтой распределяла крутящий момент между осями в соотношении 37:63, что сохраняло заднеприводный характер, но добавляло уверенности на скользких покрытиях.

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Салон: водительский фокус

Интерьер E30 сохранил драйверскую ориентацию: приборная панель с чётким фокусом на водителя, удобные сиденья с хорошей боковой поддержкой и высокое качество материалов. В топовых версиях появились электростеклоподъёмники, кондиционер и даже бортовой компьютер.

Спортивное направление

Доминируя в кольцевых гонках и ралли, E30 M3 стал одним из самых успешных автомобилей в истории подразделения BMW Мotorsport. Но даже в стандартных версиях E30 ценился за идеальный баланс и отзывчивость руля, что сделало его любимцем тюнеров и дрифтеров.

Культовый статус

На момент запуска цены начинались от 18 900 марок за версию 316 и достигали 34 500 марок за мощный 325i. Но настоящим финансовым потрясением стал дебют M3 в 1986 году — его цена в 58 000 марок (около €65 000 по сегодняшним меркам) казалась астрономической, но не помешала модели стать легендой.

За 12 лет производства было выпущено более 2,3 миллиона E30, что подтвердило его коммерческий успех. Сегодня он остаётся одним из самых желанных классических BMW. Цены на хорошо сохранившиеся экземпляры M3 или 325i постоянно растут.

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BMW E36 (1990–2000)

В сентябре 1990 года BMW представила третье поколение 3 Series. Сохранив спортивный характер предшественников, E36 предложил принципиально новый уровень комфорта и безопасности, став эталоном для начала 1990-х.

Дизайн: обтекаемый, но выразительный

Команда дизайнеров во главе с Бойке Йонассом сделала новый автомобиль более выразительным и обтекаемым. На версии купе коэффициент аэродинамического сопротивления составлял уже 0,29, что было рекордным показателем для своего времени. Исчезли резкие углы E30, уступив место округлым формам, но фирменные «ноздри» решётки радиатора и хромированные акценты сохранили узнаваемость марки.

В 1993 году линейка модификаций расширилась: появились кабриолет (первый с электрогидравлической крышей), трёхдверный хэтчбек Compact с укороченной базой и универсал Touring.

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Эволюция подвески

E36 стал первым массовым BMW с задней многорычажкой, что кардинально улучшило управляемость. Передняя ось получила доработанный McPherson с алюминиевыми рычагами.

В 1991 году список модификаций расширила версия 325iX с полным приводом, где электронно управляемая муфта распределяла момент между осями в зависимости от дорожных условий. Хотя система уступала в спортивности заднеприводным моделям, она стала популярной в странах с суровым климатом.

Двигатели: эпоха VANOS и шести цилиндров

Под капотом E36 появились совершенно новые силовые агрегаты:

M50/M52 — рядные «шестёрки» с системой изменения фаз газораспределения VANOS (с 1992 года), выдававшие от 150 до 192 л.с.;

S50B30 — атмосферный 3,0-литровый мотор для M3 (286 л.с. в евро-версии), с 1995 года заменённый на 3,2-литровый S50B32 (321 л.с.);

M44 — экономичный 1,9-литровый четырёхцилиндровый (140 л.с.) для базовых версий.

Топовая M3 Evolution с 6-ступенчатой механикой разгонялась до 100 км/ч за 5,5 секунд, а «заряженная» версия M3 GT (350 экземпляров) стала коллекционной редкостью.

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Салон: новый стандарт комфорта

Интерьер E36 радикально отличался от аскетичного E30. Эргономичная панель с утопленными циферблатами, поддержка подушки безопасности водителя с 1994 года, опционные климат-контроль и аудиосистема Harman Kardon — всё это подчёркивало премиальный статус модели. Впервые в классе появилась регулировка руля по вылету и наклону, а сиденья с развитой боковой поддержкой копировали ковши спортивных моделей.

Спортивная слава: от трасс до улиц

M3 E36 доминировал в гонках DTM, BTCC и 24 часа Нюрбургринга, а «гражданские» версии стали основой для тюнинговых проектов. Особую популярность получили:

328i с «шестёркой» 2,8 л (193 л.с.) — идеальный баланс цены и динамики;

318ti Compact — доступная модель с задним приводом и развесовкой по осям 50:50.

Наследие и коллекционная ценность

Немецкий покупатель мог приобрести базовый 316i за 29 800 марок, тогда как за 325i просили уже 49 500 марок. Венцом линейки стал M3 1992 года с ценником в 79 800 марок (в современных деньгах около €70 000).

За 10 лет было выпущено 2,7 миллиона E36, причем сегодня особенно ценятся M3 в кузове купе (особенно Limited Edition), Alpina B3 с тюнинговым мотором, а также редкие 320is с итальянским 2,0-литровым двигателем от S14.

© BMW

BMW E46 (1998–2006)

В 1998 году BMW представила четвёртое поколение 3 Series с кузовным индексом E46, которое довело практически до идеала концепцию, заложенную еще в E21. Новый автомобиль сочетал в себе спортивный характер, безупречное качество сборки и передовые технологии, став одним из самых успешных в истории марки.

Дизайн: гармония формы и функции

Кузов Е46 рисовали под руководством Криса Бэнгла. Увеличенные колёсные арки, стремительный профиль и узнаваемая решётка радиатора с увеличенными «ноздрями» придавали автомобилю спортивную элегантность. Коэффициент аэродинамического сопротивления, правда, подрос до 0,30. Но всего на одну сотую, так что топливная экономичность не стала жертвой эффектного дизайна.

В 1999 году линейка пополнилась универсалом Touring с инновационной системой складывания сидений, а в 2000-м дебютировал кабриолет с полностью автоматизированной крышей. Особняком стояла модель Compact — хоть и менее популярная, чем у E36, но предлагавшая уникальный дизайн задней части.

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Технические инновации

E46 стал первым массовым BMW с электронной системой стабилизации (DSC) и адаптивными фарами. Подвеска получила дальнейшее развитие: спереди — McPherson с алюминиевыми рычагами, сзади — многорычажная схема с алюминиевыми компонентами, что обеспечило отточенную управляемость.

В 2001 году появилась версия 330xi с полным приводом, электронная муфта которого автоматически распределяла момент между осями, сохраняя при этом заднеприводный характер.

Двигатели: эра Double VANOS и высоких технологий

Под капотом E46 дебютировали модернизированные силовые агрегаты:

M54 — рядные шестицилиндровые двигатели с системой Double VANOS (изменение фаз на впуске и выпуске), выдававшие от 170 до 231 л.с.;

M3 (S54B32) — атмосферная «шестёрка» 3,2 л с 343 л.с., разгонявшая автомобиль до 100 км/ч за 5,1 секунды;

Дизели M47 — экономичные и надёжные турбомоторы, особенно популярные в Европе.

Впервые на 3 Series появились 6-ступенчатая механика и адаптивный 5-ступенчатый автомат.

Салон: новый уровень комфорта

Интерьер E46 сочетал в себе функциональность и высокое качество отделки. Натуральная кожа и алюминиевые вставки в салоне подчёркивали статус модели, а многофункциональное рулевое колесо значительно упрощало управление системами автомобиля. Впервые в этом сегменте появилась опционная навигационная система Professional с цветным дисплеем, ставшая предвестником современных мультимедийных комплексов.

© BMW

Передняя панель с чёткой ориентацией на сидящего за рулём, удобные сиденья с развитой боковой поддержкой и продуманная до мелочей эргономика превращали каждую поездку в удовольствие. Водитель буквально ощущал единение с машиной — все элементы управления находились под рукой, а посадка обеспечивала полный контроль над автомобилем.

Спортивные достижения

E46 M3 доминировал в гонках по всему миру, а его дорожная версия стала культовой благодаря идеальному балансу и фирменному звуку рядной «шестёрки». Особой любовью среди энтузиастов пользовались:

330i — оптимальное сочетание цены и производительности;

320d — экономичный, но динамичный дизель;

M3 CSL — облегчённая версия с карбоновыми элементами и мощностью 360 л.с. (выпущено всего 1 400 экземпляров), ставшая культовой.

Наследие и коллекционная ценность

Стартовая цена 316ti Compact составляла €23 500, тогда как за флагманский 330i просили €39 900. M3 2000 года с его €65 500 (эквивалент современных €95 000) казался дорогим, но стал одной из самых желанных моделей в истории марки.

За 8 лет производства было выпущено 3,2 миллиона E46, что сделало его одним из самых коммерчески успешных BMW в истории. Сегодня наиболее востребованы M3 в кузовах купе и кабриолет, Alpina B3 с тюнинговым мотором, а также североамериканская версия 330i ZHP с улучшенной динамикой.

© BMW

BMW E90 (2005–2015)

В марте 2005 года BMW представила пятое поколение 3 Series с индексом E90, которое ознаменовало новый этап в развитии легендарной модели. Этот автомобиль сохранил спортивный характер предшественников, но при этом сделал гигантский шаг вперёд в плане технологий и экологичности.

Дизайн: баланс элегантности и агрессии

Под руководством главного дизайнера Якова Бен-Давида E90 получил более выразительные и динамичные линии. Увеличенная решётка радиатора с хромированным обрамлением, стремительный профиль и характерные плавающие линии кузова придавали автомобилю современный вид. Коэффициент аэродинамического сопротивления седана снизился до 0,29.

В портфолио 3 Series появились обновлённые версии универсала (E91), купе (E92) и кабриолета (E93). Особое внимание привлёк кабриолет с жёсткой складной крышей, которая обеспечивала лучшую шумоизоляцию по сравнению с традиционным мягким верхом.

© BMW

Технические инновации

Пятое поколение 3 Series стало настоящим прорывом в плане инноваций. Впервые в истории модели E90 получил электроусилитель руля (EPS), который, вопреки опасениям энтузиастов, сохранил отличную обратную связь и точность управления. В салоне появилась усовершенствованная система iDrive второго поколения — с более логичным интерфейсом и расширенными функциями. Водителей впечатлили адаптивные ксеноновые фары, автоматически поворачивающиеся в поворотах, а также продвинутая мультимедийная система с цветным дисплеем и интуитивной навигацией.

Ходовая часть также получила значительные улучшения. Спереди по-прежнему использовалась подвеска типа McPherson, но с облегчёнными алюминиевыми рычагами, а сзади — многорычажная схема с алюминиевыми компонентами, что обеспечило еще более точную управляемость.

В 2006 году дебютировала система полного привода xDrive, которая в режиме реального времени распределяла крутящий момент между осями, подстраиваясь под дорожные условия, но сохраняя заднеприводный характер.

Двигатели: эра турбонаддува и EfficientDynamics

Под капотом E90 дебютировали совершенно новые силовые агрегаты:

N52 — рядная «шестёрка» с системой Valvetronic (218–272 л.с.);

N54 — первый в истории 3 Series двигатель твин-турбо (306 л.с.);

M3 (S65) — атмосферный V8 4,0 л (420 л.с.), разгонявший автомобиль до 100 км/ч за 4,6 секунды;

Дизельные M57 и N57 с технологией Common Rail, предлагавшие впечатляющую экономичность без потери динамики.

В 2008 году на обновлённую «трёшку» BMW внедрила технологию EfficientDynamics, которая включала систему старт-стоп, рекуперативное торможение и другие решения, снижающие расход топлива.

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Салон: премиум-класс

Интерьер E90 радикально отличался от предшественников. В отделке появились более дорогие материалы: мягкая натуральная кожа, вставки из алюминия и благородных пород дерева.

Передняя панель стала более эргономичной и получила современный жидкокристаллический дисплей, сочетающий функциональность с чёткой визуализацией данных.

Кроме того, в Мюнхене значительно улучшили шумоизоляцию модели, и установили в автомобиль новые кресла с усовершенствованной анатомической формой, которые обеспечивали высокий комфорт даже в длительных поездках. Для меломанов предлагалась топовая аудиосистема Logic7 с 13 динамиками.

При всех этих новшествах BMW сохранила верность философии «водитель прежде всего». Все элементы управления были продуманно расположены для интуитивного использования, а низкая спортивная посадка за рулём по-прежнему дарила то самое ощущение полного единения с автомобилем.

Спортивные достижения

M3 E90 с его атмосферным V8 стал последним в своём роде перед переходом на турбированные двигатели. Особой популярностью среди энтузиастов пользовались:

335i с битурбированным N54 — отличный баланс цены и производительности;

320d — экономичный, но динамичный дизель (177 л.с., расход менее 5 л/100 км);

M3 GTS — эксклюзивная версия с 450 л.с. и облегчённым кузовом (выпущено всего 150 экземпляров).

Наследие и коллекционная ценность

Стартовая цена базового 318i составляла €28 900, тогда как за топовый 335i просили уже €44 300. Купе M3 2008 года с его €65 500 (эквивалент современных €80 000) подтвердил статус самой желанной «тройки».

За 10 лет производства было выпущено более 3,5 миллионов E90, что сделало его одним из самых коммерчески успешных BMW в истории. Сегодня особенно ценятся M3 с атмосферным V8, 335i с потенциалом для тюнинга, а также 320d EfficientDynamics — как образец экономичности и надёжности.

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BMW F30 (2012–2018)

Осенью 2012 года состоялся дебют шестого поколения BMW 3 Series под индексом F30, который вновь задавал стандарты в своём классе. В условиях ужесточающихся экологических норм и жёсткой конкуренции баварскому концерну удалось совершить почти невозможное: сохранить фирменный спортивный характер, при этом совершить заметный рывок в эффективности и топливной экономичности.

Дизайн: эволюция в стремительных линиях

Работая над обликом F30, дизайнеры во главе с Хусейном Аль-Аттаром пошли по пути эволюции, а не радикальных перемен. Передняя часть получила более выразительную решётку радиатора с хромированным обрамлением и фирменные светодиодные фары с «ангельскими глазками», ставшие визитной карточкой марки. Боковые линии кузова стали ещё динамичнее, а аэродинамика достигла рекордных значений — коэффициент сопротивления седана составил всего 0,26, что для его габаритов стало выдающимся результатом.

Это поколение также отметилось расширением модельного ряда. Помимо классического седана (F30) и универсала (F31), в линейке появился необычный 5-дверный Gran Turismo (F34) с увеличенной колёсной базой и просторным багажником. При этом традиционные купе и кабриолет выделили в отдельную 4 Series, подчеркнув их спортивный статус.

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Технологии: цифровая революция

Салон F30 ознаменовал переход BMW в эпоху цифровых решений. Впервые в истории «тройки» стала доступна виртуальная приборная панель, а система iDrive четвёртого поколения получила сенсорный дисплей. Ночные поездки стали безопаснее благодаря адаптивным LED-фарам, автоматически переключающимся между дальним и ближним светом.

Не менее серьёзные изменения коснулись ходовой части. Передняя подвеска McPherson обзавелась облегчёнными алюминиевыми рычагами, а задняя многорычажная схема — переработанной геометрией для лучшей стабильности. За дополнительную плату предлагалась адаптивная подвеска с электронной регулировкой жёсткости, позволяющая одним нажатием кнопки менять характер автомобиля — от комфортного круизёра до острой спортивной машины.

Двигатели: турбонаддув, гибриды и рекорды

Под капотом F30 дебютировала новая эпоха BMW — эпоха турбин и экологичных технологий. Базовым стал 2,0-литровый турбированный N20 (184 л.с. и 245 л.с.), сочетавший в себе отзывчивость и топливную экономичность. Любители классики получили рядную «шестёрку» B58 (3,0 л, 326 л.с.), которая продолжила традиции легендарных моторов BMW.

Особое место занял гибрид 330e — первый в истории 3 Series, сочетавший бензиновый двигатель с электромотором (суммарно 252 л.с. при расходе 2,1 л/100 км). Дизельные версии N47 и B47 и вовсе ставили рекорды экономии — до 3,2 л/100 км, оставаясь при этом динамичными.

А вершиной линейки стал M3 (F80) с 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом (431 л.с.). Разгон до 100 км/ч за 4,1 секунды ставил его в один ряд с суперкарами, а фирменный рык мотора и доступная 6-ступенчатая механика (последняя в истории M3!) сделали его мечтой энтузиастов.

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Салон: комфорт и интуиция

Интерьер F30 продолжил философию «водитель — в центре внимания», но с ещё большим акцентом на комфорт. В отделке использовались высококачественные материалы: кожа Nappa, алюминиевые и деревянные вставки. Передняя панель получила 8,8-дюймовый дисплей, а эргономика оставалась безупречной: все кнопки и рычаги под рукой, посадка — как в спортивном кокпите.

Дополнительный уют обеспечивали улучшенная шумоизоляция, а также опциональные четырёхзонный климат-контроль и аудиосистема Harman Kardon с 16 динамиками.

Рыночный успех и наследие

Стартовая цена 316i составляла €32 500, тогда как топовый 340i оценивался в €51 900. Версия M3 2014 года ценой €76 200 (около €85 000 в сегодняшних ценах) подтверждала статус иконы среди спортивных седанов.

За шесть лет производства F30 разошёлся тиражом более 2,5 миллионов экземпляров. Сегодня особенно ценятся 340i за их огромный тюнинговый потенциал, пионер-гибрид 330e как символ новой эры и, конечно, M3 (F80) — последний в истории представитель серии с механической коробкой передач, настоящая легенда для коллекционеров.

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BMW G20 (2018 – настоящее время)

Октябрь 2018 года стал очередным поворотным моментом в истории BMW 3 Series — на сцену вышло седьмое поколение под индексом G20, воплотившее в себе всё лучшее, что мог предложить баварский концерн на стыке десятилетий. Сохранив спортивную ДНК предшественников, новая «тройка» совершила качественный скачок в дизайне, аэродинамике и инновационных технологиях.

Дизайн: радикальное переосмысление эстетики

Под руководством Домагоя Дюкека седан с индексом G20 получил радикально переосмысленную эстетику. На первый план вышла увеличенная на 15% решётка радиатора с инновационными каплевидными ячейками — не просто стилистическая деталь, но и функциональный элемент, улучшающий охлаждение и снижающий сопротивление воздуха. Коэффициент аэродинамического сопротивления 0,23 стал рекордом для сегмента, превзойдя даже многих спортивных конкурентов.

Задняя часть с трёхмерными L-образными фонарями и анимированными поворотниками придала автомобилю мгновенную узнаваемость в потоке. Линии кузова стали острее, а пропорции — более гармоничными, подчеркивая динамику даже в статике. Особое внимание уделили светотехнике: доступные в топовых комплектациях лазерные фары освещали дорогу на расстоянии до 500 метров, адаптируясь к скорости и условиям движения.

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Платформа: технологический флагман эпохи

В основу G20 легла модульная платформа CLAR, в которой наряду с высокопрочной сталью применяются алюминий и композитные материалы. Кроме того, инженеры повысили жёсткость кузова на 25% по сравнению с предыдущим поколением, что не только улучшило управляемость, но и сделало салон тише и комфортнее.

Подвеска получила серьёзные доработки: спереди используется независимая схема с двойными шарнирами, обеспечивающая исключительную точность рулевого управления, а сзади — многорычажная система с возможностью электронной регулировки жёсткости в опциональных версиях. Полный привод xDrive стал интеллектуальным, мгновенно адаптируясь к дорожным условиям и стилю вождения.

Цифровые решения и инновации

Внутри G20 также поражает обилием современных технологий. Цифровая приборная панель Live Cockpit Professional с диагональю 12,3 дюйма предлагает несколько режимов отображения информации, включая специальный M-режим для спортивных модификаций.

Центральный 10,25-дюймовый тачскрин, работающий на обновлённой iDrive 7.0, реагирует не только на касания, но и на голосовые команды и даже жесты. Например, можно переключить трек, просто проведя рукой в воздухе. Проекционный дисплей увеличил зону отображения на 70%, выводя на ветровое стекло ключевую информацию — от скорости до навигационных подсказок.

В области безопасности G20 предлагает целый арсенал инноваций: парковочный ассистент, способный запоминать траекторию движения на 50 метров, система предотвращения столкновений, которая распознаёт пешеходов и велосипедистов даже в условиях плохой видимости, и адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, который может полностью остановить автомобиль в пробке и возобновить движение без участия водителя.

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Двигатели: постепенная электрификация

Под капотом G20 скрываются одни из самых современных силовых агрегатов марки. Бензиновые моторы представлены 2,0-литровым турбированным B48 мощностью 258 л.с., оснащённым системой двойного впрыска, что обеспечивает высокую топливную экономичность — всего 6,1 л/100 км.

Флагманский 3,0-литровый B58 в версии M340i xDrive выдаёт 374 л.с. и разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 4,4 секунды, оставаясь при этом удивительно эластичным в повседневной эксплуатации.

Дизельные варианты — B47 2.0 л и B57 3.0 л — получили систему двойного турбонаддува и усовершенствованную рециркуляцию отработавших газов, что позволило снизить выбросы без ущерба динамике автомобиля.

Особое место занимает гибридная 330e, сочетающая 2,0-литровый бензиновый двигатель с электромотором. Суммарная мощность 292 л.с. и запас хода на электротяге до 60 км делают её оптимальным выбором для тех, кто ценит и динамику, и экологичность.

Салон: тихая роскошь

Салон G20 кардинально переосмыслил интерьер 3 Series. Кожа Merino с перфорацией, алюминиевые вставки Cerium Grey и декоративные панели из шпона и композитных материалов создают атмосферу современного премиума в духе сдержанной роскоши.

Кресла с 20 регулировками, включая функцию массажа и активную боковую поддержку, адаптируются к стилю вождения, а трёхзонный климат-контроль обеспечивает индивидуальный микроклимат для каждого пассажира.

Для меломанов предлагается аудиосистема Bowers & Wilkins Diamond с 16 динамиками (464 Вт), включая сабвуфер под сиденьем и алюминиевые твитеры для кристально чистых высоких частот.

© BMW

Рынок и перспективы

В Европе цены на G20 начинаются от €47 500 за базовую 320i (184 л.с.), 330i (258 л.с.) доступна от €55 200, а топовый M340i xDrive — от €69 900. Гибридная 330e стартует с €58 300.

Производство G20 с ДВС продлится до следующего года, после чего «тройка» сменит поколение и перейдёт на электрическую платформу Neue Klasse. Уже в ближайшее время некоторые дизельные модификации могут исчезнуть из линейки, уступив место гибридам и чистым электромобилям.

Наследие: последний из могикан?

G20, возможно, станет последним поколением 3 Series с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Он воплотил в себе всё, за что любят BMW: спортивный характер и технологическое лидерство. Для многих автолюбителей именно трёшка является олицетворением оптимального баланса между азартной управляемостью и высоким комфортом для ежедневных поездок.

Сейчас G20 остаётся в лидерах премиального сегмента D-класса, а его спортивные версии (особенно M340i) уже стали объектом охоты коллекционеров. Когда на смену придут электромобили, именно это поколение будут вспоминать как последний истинно «баварский» седан — мощный, азартный и безгранично харизматичный.

© BMW

Заключение

BMW 3 Series доказала, что даже в условиях ужесточающихся норм и цифровизации можно оставаться «спортивным седаном для водителя». Однако её будущее — это компромисс: меньше чистого аналогового драйва, больше технологий и адаптивности. Эпоха атмосферных моторов и простой механики ушла, но наследие «тройки» как эталона премиального седана продолжается — теперь в формате интеллектуального, экологичного, но всё же очень эмоционального автомобиля.