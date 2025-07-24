Отечественные спорткары: кто и как создавал эксклюзивные авто в России
Первый экземпляр нового российского спорткара CN3500 от компании Bureau Seven был замечен по пути на гоночную трассу. Практически ручное производство штучных спорткаров по цене от 7 миллионов рублей стартовало в январе этого года, однако полностью готовых машин пока еще нет. Поэтому в ожидании CN3500 мы решили вспомнить еще о 8 автомобилях со спортивными амбициями, которые строили в России как энтузиасты, так и крупные автопроизводители.