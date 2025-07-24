Отечественные спорткары: кто и как создавал эксклюзивные авто в России

Алексей Батушенко
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Суперкар Rossa – проект российского автогонщика Романа Русинова. Автомобиль увидел свет в 2023-м году в качестве спортивного прототипа для участия в гонках на выносливость в классах GT2/GT3. Само купе было построено вокруг углепластикового монокока с наружными кузовными панелями из углепластика, а в движение его приводил 5,2-литровый атмосферный V10 отдачей 680 л.с. от Lamborghini. Разгон до 100 км/ч был заявлен на уровне 3,2 секунды, а «максималка» – 380 км/ч. Позднее машина получила мотор V10 от фирмы Judd мощностью порядка 800 «лошадок».
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Суперкар Rossa – проект российского автогонщика Романа Русинова. Автомобиль увидел свет в 2023-м году в качестве спортивного прототипа для участия в гонках на выносливость в классах GT2/GT3. Само купе было построено вокруг углепластикового монокока с наружными кузовными панелями из углепластика, а в движение его приводил 5,2-литровый атмосферный V10 отдачей 680 л.с. от Lamborghini. Разгон до 100 км/ч был заявлен на уровне 3,2 секунды, а «максималка» – 380 км/ч. Позднее машина получила мотор V10 от фирмы Judd мощностью порядка 800 «лошадок». 
© Rossa Project
Во время презентации авторы проекта также пообещали выход на рынок и дорожных версий спорткара. Впрочем, если боевая версия Rossa LM GT уже дебютировала в гонках на выносливость, например, в Russian Endurance Challenge или международных соревнованиях «24 часах Дубая», то сертифицированный для дорог общего пользования образец придется подождать как минимум до следующего года. Цена будет космической: в вилке от 250 до 350 тысяч евро.
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Во время презентации авторы проекта также пообещали выход на рынок и дорожных версий спорткара. Впрочем, если боевая версия Rossa LM GT уже дебютировала в гонках на выносливость, например, в Russian Endurance Challenge или международных соревнованиях «24 часах Дубая», то сертифицированный для дорог общего пользования образец придется подождать как минимум до следующего года. Цена будет космической: в вилке от 250 до 350 тысяч евро. 
© Rossa Project
«Мы сделаем русский Ferrari!» – заявил в 2007 году телеведущий, рок-музыкант и автогонщик Николай Фоменко, бывший. Вместе с инженером Ефимом Островским он задумал создать первый российский суперкар. Первенец Marussia B1 дебютировал в 2008-м: лёгкий карбоновый кузов, 300-сильный V6 в базе или 360-сильный вариант от британской Cosworth. Заявленный разгон до сотни – 3,8 секунды, хотя независимых подтверждений этому так и не появилось.
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«Мы сделаем русский Ferrari!» – заявил в 2007 году телеведущий, рок-музыкант и автогонщик Николай Фоменко, бывший. Вместе с инженером Ефимом Островским он задумал создать первый российский суперкар. Первенец Marussia B1 дебютировал в 2008-м: лёгкий карбоновый кузов, 300-сильный V6 в базе или 360-сильный вариант от британской Cosworth. Заявленный разгон до сотни – 3,8 секунды, хотя независимых подтверждений этому так и не появилось.  
© Marussia Motors
Позже Marussia представила модель B2 с агрессивным дизайном от британского ателье Carriago – но тут дальше прототипов дело не пошло. А дальше мечты разбились о реальность. Вернее, о цены в 4,5-5,5 млн рублей (около $150-180 тыс. по курсу 2010 года). Для России тех лет – безумные деньги. Всего собрали около 15 машин, включая прототипы, а реально продали и того меньше – клиентов находилось не больше десятка.
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Позже Marussia представила модель B2 с агрессивным дизайном от британского ателье Carriago – но тут дальше прототипов дело не пошло. А дальше мечты разбились о реальность. Вернее, о цены в 4,5-5,5 млн рублей (около $150-180 тыс. по курсу 2010 года). Для России тех лет – безумные деньги. Всего собрали около 15 машин, включая прототипы, а реально продали и того меньше – клиентов находилось не больше десятка. 
© Marussia Motors
В 2014-м умер ключевой инвестор Игорь Есиповский, грянул кризис и проект окончательно рухнул. Не помогли даже громкие заявления о планах выпустить B3 и выйти на мировой рынок. Обещанного собственного производства так и не построили, а большинство технологий остались заимствованными. Тем не менее Marussia оставила яркий след в истории отечественного автопрома.
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В 2014-м умер ключевой инвестор Игорь Есиповский, грянул кризис и проект окончательно рухнул. Не помогли даже громкие заявления о планах выпустить B3 и выйти на мировой рынок. Обещанного собственного производства так и не построили, а большинство технологий остались заимствованными. Тем не менее Marussia оставила яркий след в истории отечественного автопрома. 
© Marussia Motors
Проект Vintage от компании Bilenkin Classic Cars представляет собой не чистый спорткар, а скорее купе в духе классического Gran Turismo. Кирилл Биленкин, основатель мастерской по реставрации классических и кастомизации современных автомобилей придумал Vintage, вдохновившись идеей создания собственного автомобиля. Впрочем, строить машину с нуля было не под силу небольшому ателье, поэтому за основу проекта было взято купе спортивное купе BMW 3-й серии в кузове E92.
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Проект Vintage от компании Bilenkin Classic Cars представляет собой не чистый спорткар, а скорее купе в духе классического Gran Turismo. Кирилл Биленкин, основатель мастерской по реставрации классических и кастомизации современных автомобилей придумал Vintage, вдохновившись идеей создания собственного автомобиля. Впрочем, строить машину с нуля было не под силу небольшому ателье, поэтому за основу проекта было взято купе спортивное купе BMW 3-й серии в кузове E92. 
© Bilenkin Classic Cars
В итоге у компании родился автомобиль, который смог объединить в себе передовые инженерные решения и легкость в обслуживании современного автомобиля с шармом и эстетикой олдтаймера. Vintage дебютировал в ноябре 2015 года на Дубайском Международном Автосалоне и даже привлек внимание не только отечественной, но международной прессы. Однако сами автомобили из-за высокой цены (не очень соответствующей тривиальной технической начинке от «трешки» BMW) так и не снискали популярность среди ценителей ретро-стиля, даже несмотря на роскошную отделку салона и практически безграничные возможности по индивидуализации.
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В итоге у компании родился автомобиль, который смог объединить в себе передовые инженерные решения и легкость в обслуживании современного автомобиля с шармом и эстетикой олдтаймера. Vintage дебютировал в ноябре 2015 года на Дубайском Международном Автосалоне и даже привлек внимание не только отечественной, но международной прессы. Однако сами автомобили из-за высокой цены (не очень соответствующей тривиальной технической начинке от «трешки» BMW) так и не снискали популярность среди ценителей ретро-стиля, даже несмотря на роскошную отделку салона и практически безграничные возможности по индивидуализации. 
© Bilenkin Classic Cars
В 2014 году на Московском международном автомобильном салоне был представлен прототип компактного родстера, разработанный студентами МГТУ им. Баумана и компанией ООО «Крым Авто» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Проект создавался на модифицированной платформе Lada Granta как попытка предложить российскому рынку доступный спортивный автомобиль.
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В 2014 году на Московском международном автомобильном салоне был представлен прототип компактного родстера, разработанный студентами МГТУ им. Баумана и компанией ООО «Крым Авто» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Проект создавался на модифицированной платформе Lada Granta как попытка предложить российскому рынку доступный спортивный автомобиль. 
© Василий Батанов/РИА Новости
В отличие от «Гранты», опытная модель была заднеприводной и оснащалась140-сильным турбомотором 1.6 от Renault, в паре с пятиступенчатой механикой. Облегчённый стеклопластиковый кузов разработали российские дизайнеры. Родстер должен был разгоняться до 100 км/ч за 8 секунд и иметь «максималку» 200 км/ч. Проект так и не получил серийного воплощения, а в ходе работы над ним было построено два прототипа. Впрочем, сейчас студенты Бауманки работают над третьим более современным вариантом «Крыма».
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В отличие от «Гранты», опытная модель была заднеприводной и оснащалась140-сильным турбомотором 1.6 от Renault, в паре с пятиступенчатой механикой. Облегчённый стеклопластиковый кузов разработали российские дизайнеры. Родстер должен был разгоняться до 100 км/ч за 8 секунд и иметь «максималку» 200 км/ч. Проект так и не получил серийного воплощения, а в ходе работы над ним было построено два прототипа. Впрочем, сейчас студенты Бауманки работают над третьим более современным вариантом «Крыма». 
© соцсети
Flanker F, внешне похожий на датские суперкары Zenvo, был построен командой бизнесмена и автогонщика Сергея Кабаргина. Машина создавалась для участия в дрифте и не была предназначена для дорог общего пользования. Дрифт-кар имеет классическую компоновку и оснащен двигателями V6 и V8.
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Flanker F, внешне похожий на датские суперкары Zenvo, был построен командой бизнесмена и автогонщика Сергея Кабаргина. Машина создавалась для участия в дрифте и не была предназначена для дорог общего пользования. Дрифт-кар имеет классическую компоновку и оснащен двигателями V6 и V8. 
© Zedeem/CC BY-SA 4.0/wikipedia
Командой Кабаргина было построено четыре таких купе. Так две машины были укомплектованы большими атмосферными V8. Третий экземпляр получил компрессорную «восьмёркк», а ещё одна машины — шестицилиндровый наддувный мотор от Nissan GT-R. К слову, атмосферный Flanker был допущен и на дороги общего пользования, поэтому имел в своем активе лишь 500 л.с. против 800–900 л.с. у чисто гоночных экземпляров.
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Командой Кабаргина было построено четыре таких купе. Так две машины были укомплектованы большими атмосферными V8. Третий экземпляр получил компрессорную «восьмёркк», а ещё одна машины — шестицилиндровый наддувный мотор от Nissan GT-R. К слову, атмосферный Flanker был допущен и на дороги общего пользования, поэтому имел в своем активе лишь 500 л.с. против 800–900 л.с. у чисто гоночных экземпляров. 
© Алексей Смагин/Коммерсантъ
В 2015-м АвтоВАЗ выпустил Kalina NFR. Машина строилась силами инженерно-производственного центра «Лада Спорт». Она представляла собой омологационную модель и обдала иной конструкцией передней подвески, самоблокирующимся дифференциалом, а также более производительными тормозами. Под капот был установлен мотор отдачей 136 л.с., который работал в паре с механикой, также доработанной под гоночные задачи. Машина, действительно, ехала очень бодро, но, увы, цена на нее была высокой. В итоге было продано не более 50 таких «Калин».
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В 2015-м АвтоВАЗ выпустил Kalina NFR. Машина строилась силами инженерно-производственного центра «Лада Спорт». Она представляла собой омологационную модель и обдала иной конструкцией передней подвески, самоблокирующимся дифференциалом, а также более производительными тормозами. Под капот был установлен мотор отдачей 136 л.с., который работал в паре с механикой, также доработанной под гоночные задачи. Машина, действительно, ехала очень бодро, но, увы, цена на нее была высокой. В итоге было продано не более 50 таких «Калин». 
© АВТОВАЗ
Vesta Sport выпускалась с конца 2018 года по май 2022 года силами инжинирингового подразделения АВТОВАЗа Lada Sport. Под капот седана был установлен атмосферник мощностью 145 л.с., который сочетался с МКП-5. Разгон до «сотни» составлял 9,7 с, а максималка – 190 км/ч. В 2022 году производство модели было прекращено. Ей на смену пришла Vesta Sportline, которая фактически представляет собой топовую комплектацию стандартного седана с 1,6-литровым мотором отдачей 118-сильным.
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Vesta Sport выпускалась с конца 2018 года по май 2022 года силами инжинирингового подразделения АВТОВАЗа Lada Sport. Под капот седана был установлен атмосферник мощностью 145 л.с., который сочетался с МКП-5. Разгон до «сотни» составлял 9,7 с, а максималка – 190 км/ч. В 2022 году производство модели было прекращено. Ей на смену пришла Vesta Sportline, которая фактически представляет собой топовую комплектацию стандартного седана с 1,6-литровым мотором отдачей 118-сильным. 
© АВТОВАЗ

Первый экземпляр нового российского спорткара CN3500 от компании Bureau Seven был замечен по пути на гоночную трассу. Практически ручное производство штучных спорткаров по цене от 7 миллионов рублей стартовало в январе этого года, однако полностью готовых машин пока еще нет. Поэтому в ожидании CN3500 мы решили вспомнить еще о 8 автомобилях со спортивными амбициями, которые строили в России как энтузиасты, так и крупные автопроизводители.