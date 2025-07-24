Отечественные спорткары: кто и как создавал эксклюзивные авто в России

В итоге у компании родился автомобиль, который смог объединить в себе передовые инженерные решения и легкость в обслуживании современного автомобиля с шармом и эстетикой олдтаймера. Vintage дебютировал в ноябре 2015 года на Дубайском Международном Автосалоне и даже привлек внимание не только отечественной, но международной прессы. Однако сами автомобили из-за высокой цены (не очень соответствующей тривиальной технической начинке от «трешки» BMW) так и не снискали популярность среди ценителей ретро-стиля, даже несмотря на роскошную отделку салона и практически безграничные возможности по индивидуализации.