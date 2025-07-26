Дуа Липа продаёт свой уникальный Porsche 911 GT3 RS — и это настоящий шедевр на колёсах

Поп-дива Дуа Липа, чьи хиты греют чарты, а гоночные амбиции — моторы, решила расстаться с одним из самых ярких «питомцев» своего гаража. Её кастомный Porsche 911 GT3 RS, больше похожий на взрыв в палитре художника-авангардиста, отправится с молотка на аукционе RM Sotheby’s, а все вырученные за него средства пойдут на благотворительность.

© Matt Alexander/PA Images via Getty Images

Страсть Липы к Porsche — не просто дань моде. В 2023-м она официально стала амбассадором марки, и с тех пор её связь с немецким брендом — это не только фотосессии, а настоящая автомобильная жизнь. Ле-Ман, Гран-при Монако, тест-драйвы с инженерами из Штутгарта — певица погрузилась в мир скорости с головой.

Монако, турне и гоночный дебют

В разгар мирового турне Radical Optimism (2024–2025) Дуа нашла время заглянуть в Монте-Карло — и не просто так. Перед Гран-при она выкатила свой бирюзовый GT3 RS на узкие улочки княжества, доказав, что отменно справляется с управлением 525-сильным «зверем» с жёсткой гоночной подвеской.

Дизайн: когда Porsche становится арт-объектом

Изначально этот GT3 RS был скромнягой: Arctic Grey, чёрный салон с алой строчкой — типичный немецкий аристократ. Но Дуа — не та персона, что довольствуется стандартом. Художники месяцы колдовали над кузовом, превратив его в бурлящий коктейль из бирюзы, тёмно-зелёных вихрей и золотых акцентов. Из каталогов опций машине достался пакет Weissach с магниевыми колёсами и карбоновыми элементами. Так что теперь это не просто спорткар — это её альтер-эго на колёсах.

© RM Sotheby’s

Техника: 525 лошадей и аэродинамика гоночного монстра

По технике тоже огонь — фирменный 4,0-литровый атмосферный оппозитник выдает 525 л.с. Разгон до сотни занимает 3,2 секунды, а максималка зафиксирована на отметке 305 км/ч.

Но главное в этом Porsche — аэродинамика. Активная система DRS, огромное заднее антикрыло и передний сплиттер создают прижимную силу в 860 кг на скорости 285 км/ч. Это, между прочим, вес компактного автомобиля.

Пробег? Смешные 5 264 км — GT3 RS был не разъездной машиной на каждый день, а звездой промо-акций. И теперь кому-то повезёт стать владельцем этого эксклюзива.

Сколько стоит эксклюзив от Дуа Липы

Торги стартуют 31 июля 2025 года. Стартовая цена — секрет, но эксперты шепчут: итоговая сумма перевалит за 400 000 евро. Впрочем, для коллекционеров, охотящихся за «кусочком» Дуа Липы, это не просто цена — это билет в историю.

© RM Sotheby’s

Благотворительность: не просто аукцион

Porsche 911 GT3 RS отправится с молотка на аукционе RM Sotheby’s. Все вырученные деньги — не только цифры на счету, но и билеты в будущее для молодых талантов. Все вырученные средства пойдут в фонд Sunny Hill Foundation, основанный Липой в 2018 году для поддержки искусства и образования в Косово. Благодаря её инициативам 30 девушек уже получили стипендии в сферах естественных и технических научных дисциплин, а талантливые подростки из балканского региона смогли учиться в престижных академиях, например в Калифорнийском институте искусств.

© Matt Alexander/PA Images via Getty Images

Гараж поп-звезды: между классикой и авангардом

В то время как кастомный GT3 RS готовится к продаже, остальные автомобили из коллекции певицы продолжают исправно служить своей хозяйке. Особое место среди них занимает винтажный 911 поколения 993 в сочном Riviera Blue — машина 1996 года выпуска с 3,6-литровым атмосферным мотором, которую Дуа приобрела три года назад на классическом автомобильном аукционе. По словам инсайдеров, именно этот автомобиль чаще других можно увидеть возле её лондонского дома, когда звезда выбирается на прогулку в свободные от гастролей дни.

Для повседневных поездок певица предпочитает электрический Taycan Turbo S в уникальном цвете Frozen Berry Metallic — этот 761-сильный электрокар был специально заказан у производителя с персональными настройками интерьера. А вот в турне её неизменно сопровождает мощный Cayenne Turbo GT — единственный «практичный» автомобиль в коллекции, тем не менее имеющий 640 лошадей под капотом. А еще, по слухам, Дуа уже заказала себе новый проект — кастомный 911 Dakar в песочном камуфляже. Но это уже совсем другая история...