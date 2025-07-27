«Тур де Франс» и его неожиданный герой: как Smart переосмыслил легендарную велогонку

Сегодня проходит финальный этап 112-го «Тур де Франс» — и пока весь мир следит за борьбой Погачара и Ван Арта, мы обратили внимание на настоящую сенсацию этого года. Нет, это не новый суперлёгкий велосипед, а... автомобиль. Вернее, концепт, который перевернул представление о том, как машина может вписаться в велоспорт.

© Adam Han / Smart

Smart #5 Couler: велогонка на четырёх колёсах

Когда дизайнеры Smart и Trek впервые сели за один стол, никто не ожидал, что получится нечто большее, чем просто коллаборация. Результатом стал Smart #5 Couler — электрический концепт, который буквально перетекает из мира автомобилей в велоспорт, как, впрочем, и обещает его название. Ведь на французском Couler означает глагол «течь».

И это не просто машина, раскрашенная в цвета спонсора. Каждая линия кузова повторяет аэродинамические изгибы Trek Madone — того самого велосипеда, на котором команда Lidl-Trek боролась за победу в этом году. Яркие красные, жёлтые и синие полосы — не случайные мазки, а точное воспроизведение фирменной гаммы команды. Даже колёсные диски получили спицевый рисунок, напоминающий велосипедные колёса.

© Adam Han/Smart

Но главное — функциональность. Концепт оснащён интегрированной системой крепления для велосипедов, где каждый элемент продуман до мелочей. Никаких верёвок и скрипящих фаркопов — только плавные линии и надёжная фиксация. А под капотом скрывается настоящий мобильный хаб: 5G-модем, розетки для зарядки гаджетов и даже возможность подпитать электронику самого велосипеда.

Плохая новость? Такой Smart не пойдёт в серию. Хорошая — даже базовая версия #5 унаследует часть этих решений. И это здорово, потому что гонка — не только про спорт, но и про технологии.

Другие автомобильные партнёры велогонки

Škoda

Чешский автопроизводитель отмечает в этом году 21 год сотрудничества с великой гонкой. Традиционные жёлтые Škoda Superb с проблесковыми маячками по-прежнему возглавляют кортеж, но теперь они получили существенные технические улучшения. Особое внимание организаторы уделили электрическим Enyaq iV, которые отвечают за экологическую зону стартового городка. Каждый автомобиль перед гонкой проходит жёсткие 5000-километровые испытания — так Škoda гарантирует безотказную работу своих машин на всех этапах.

© Ed Buziak/Alamy/Legion-Media

Японский автогигант продолжает поддерживать команду Visma-Lease a Bike проверенными гибридными решениями. RAV4 Prime остаётся основным транспортным средством для перевозки оборудования, демонстрируя впечатляющую топливную эффективность на длинных этапах. В этом сезоне к ним добавились полностью электрические bZ4X, отвечающие за сервисную поддержку команды. Также присутствующие в парке обновлённые Corolla Cross Hybrid обеспечивают мобильность персонала на всех участках трассы.

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Citroën

Команда AG2R Citroën доверяет исключительно автомобилям своего титульного спонсора. Электрические ë-Berlingo стали настоящими рабочими лошадками, ежедневно перевозящими тонны снаряжения и оборудования. Для нужд персонала предназначены гибридные C5 Aircross, сочетающие комфорт с проходимостью.

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Американский производитель, присоединившийся к «Тур де Франс» лишь в прошлом году, уже успел зарекомендовать себя как новатор. Mustang Mach-E, используемый для транспортировки VIP-персон, сочетает в себе яркий дизайн с передовыми электрическими технологиями. Transit Custom Hybrid отвечает за логистику организаторов, демонстрируя впечатляющую грузоподъёмность и экономичность. Особой гордостью Ford стали системы мониторинга пелотона, позволяющие в реальном времени отслеживать позиции всех гонщиков.

© Ed Buziak/Alamy/Legion-Media

Взгляд в будущее

Перспективы развития автопарка «Тур де Франс» выглядят крайне интересно. Организаторы планируют постепенно увеличивать долю электромобилей, делая гонку более экологичной. Особое внимание уделяется тестированию новых систем безопасности, включая автоматизированные системы предупреждения опасных ситуаций. Не остаются без внимания и логистические решения — в ближайшие годы стоит ожидать появления специализированных транспортных средств для особо сложных этапов.

«Тур де Франс» продолжает оставаться не только самым престижным велосоревнованием мира, но и уникальной площадкой для испытания автомобильных технологий. Сохраняя верность традициям, легендарная гонка одновременно смело смотрит в будущее, демонстрируя гармоничное сочетание спорта и технического прогресса. Как показывает практика, этот союз становится только крепче с каждым новым сезоном.