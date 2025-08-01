«Творить дичи не будем»: всё о новом российском спорткаре CN3500

В 2026 году на гоночных трассах появится новый отечественный автомобиль — спидстер CN3500 от компании Bureau Seven. Рассказываем все подробности о новом проекте.

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Если всё пойдёт по плану, то модель станет участником Российской серии кольцевых гонок. Пока же машина, известная также как Project Seven, публично дебютировала на фестивале Garage Fest на трассе «Игора Драйв», подарив гостям автодрома возможность познакомиться с ней поближе, а нам — узнать больше подробностей от авторов проекта.

Подмосковное «Конструкторское Бюро 7» сделало себе имя на Shortcut 527 — такое имя получила отечественная вариация на тему популярного Lotus 7. Культовый британский спорткар переосмыслили с учётом российских реалий, максимально использовав комплектующие от Lada и других популярных в России машин. Такой подход позволил снизить стоимость готового спортпрототипа и облегчить его обслуживание в гонках.

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Ставка сыграла — «Шорткат» стал одной из самых распространённых моделей в Российской серии кольцевых гонок. В зачёте «Спортпрототип СN» на старт выходит несколько десятков Shortcut 527, что для автогонок в России — результат невероятный. Повторить успех своего первенца в компании рассчитывают с новым проектом, гоночный дебют которого намечен на сезон 2026 года.

С оглядкой на сильных конкурентов

Как отмечает руководитель Bureau Seven Денис Абрамович, после того, как «Шорткат» стал популярен, в компании задумались о новом проекте, способном составить конкуренцию ни много ни мало, а Mercedes-AMG GT класса GT3.

«Конкурент всегда должен быть сильным — тогда есть возможность к чему-то прийти, а получится или нет — время покажет. У нас выигрыш по массе, у них — по энерговооружённости и по настройке. Насколько я помню, электроники там много по подвеске. Конечно, у них есть преимущества. Там целый завод Mercedes-Benz за спиной, а у нас всего пара конструкторов-инженеров», — говорит автор проекта.

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Более того, если AMG GT3 — гоночный вариант дорожного спорткара, то CN3500 изначально создаётся как автомобиль исключительно для автоспорта. Пока планов по выпуску дорожной версии Project Seven нет, однако здесь проблема исключительно финансовая.

«Если появятся свободные деньги, то может появиться и машина для дорог общего пользования. Сертификация автомобиля стоит 15–20 миллионов. При этом надо понимать, что эти деньги должны как-то окупиться», — объясняет Денис Абрамович.

Впрочем, если «дорожные» перспективы спорткара пока туманны, то в гоночной версии своего проекта авторы уверены. В 2026 году на старт в РСКГ должны выйти шесть CN3500. При этом три автомобиля уже предзаказаны и оплачены, а ещё три спидстера в компании рассчитывают продать до конца текущего года. К омологации спорткара всё готово и процесс не начался только по одной причине — «Конструкторское Бюро 7» хочет омологировать сразу серийный вариант автомобиля, а не его предсерийное исполнение.

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Сколько он стоит

Стать обладателем российского спорткара можно за 7 000 000 рублей. Однако если приобретать Project Seven под участие в гонках, то в компании готовы обсуждать стоимость — всё для того, чтобы обеспечить наполнение стартовой решётки.

В стоимость гоночной версии спидстера также включено и обслуживание машины в первый год её автоспортивной карьеры. В компании понимают, что новая модель неизбежно будет требовать устранения «детских болезней», поэтому все эти работы в Bureau Seven берут на себя.

«Конечно, хочется верить, что все машины будут беспроблемные, всё будет идеально, но нет. Первый год, конечно, у всех клиентов будут какие-то проблемы с машиной возникать. Мы проработаем эти ошибки, исправим их сами, чтобы у клиентов не было негатива. Первый год в гонках у клиентов пройдёт полностью с нашей поддержкой и с нашим обслуживанием всех машин», — объясняет

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Впрочем, особых проблем быть не должно, поскольку агрегаты в спорткаре использованы известные и надёжные. В основу CN3500 положена стальная пространственная рама с алюминиевыми усилителями, интегрированным каркасом безопасности и стеклопластиковыми кузовными панелями.

Из интересного — защитный элемент «гало», который используется в современных формульных болидах, но на кузовных спорткарах пока не применялся. Прототип имеет алюминиевый кузовной обвес, но в гоночных автомобилях он будет стеклопластиковым. Хотя не исключён вариант появления версии с внешними панелями из карбона.

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По расчётам создателей, снаряжённая масса Project Seven составит 750–800 кг. В компании отмечают, что общие обводы кузова уже не изменятся, однако могут поменяться точки крепления, формы отдельных элементов. Точно появятся антикрыло сзади и сплиттер спереди, не говоря уже о защитной дуге над кокпитом. Также не исключена установка небольшого ветрового стекла или специального щитка, чтобы набегающий поток воздуха не слишком напрягал пилотов в гонке.

Баланс между мощностью и надёжностью

Автомобиль обещает быть интересным в управлении и достаточно динамичным. Денис Абрамович отмечает, что спидстер будет весьма сбалансированным, что в перспективе позволит при необходимости увеличить мощность двигателя.

Пока наиболее вероятный вариант — это 3,5-литровый 310-сильный атмосферный V6 семейства 2GR от Toyota. Двигатели этой линейки в различных модификациях устанавливались на Toyota Camry, Toyota Alphard, Toyota Highlander, Toyota Crown, Lexus GS, Lexus RX и другие модели японского концерна. За счёт доработки системы впуска и выхлопа отдачу потенциально можно нарастить и до 350 л.с. Однако излишне форсировать агрегат в Bureau Seven не намерены, дабы сохранить баланс между мощностью и надёжностью.

«Творить дичь» и делать машину мощностью 400–500 л.с. в компании не хотят, чтобы сохранить комфорт в управлении для пилотов. «Если бы хотели построить Ligier, сделали бы Ligier», — улыбаются создатели спорткара, упоминая популярный в российских гонках французский спортпрототип.

Впрочем, для заднеприводного спорткара массой менее тонны и трёх сотен «лошадей» должно хватить. Причём для совершенно разных пилотов — от любителей, которые только делают свои первые шаги в гонках, до более опытных спортсменов, переходящих на новый уровень.

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С учётом разной аудитории для CN3500 предложат два типа трансмиссии — автомат Aisin и секвентальную коробку передач российской компании Gear Set. Все отличия между версиями сведутся именно к типу трансмиссии. Подвеска (независимая двухрычажная спереди и сзади) и тормоза (AP Racing, четырёхпоршневые спереди и двухпоршневые сзади) будут одинаковыми для всех вариантов Project Seven.

И если Shortcut 527 локализован, по заявлению его производителей, на 90%, то доля отечественных комплектующих в Project Seven пока меньше. Из отечественных компаний технологическими партнёрами нового проекта на старте стали «Росатом Композитные технологии» и «Сибур». Российский производитель коробок передач Gear Set также уже задействован в создании спорткара. В перспективе на автомобиле должна появиться отечественная подвеска Spectrum. Но каким окажется серийный вариант модели и сколько в ней будет российского — узнаем только в 2026 году, когда первые CN3500 выйдут на старт РСКГ.